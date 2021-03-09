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09 марта 2021 года 12:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,3662 руб.

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9 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1090 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3662 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,35 руб., максимальный - 11,6692 руб. Была заключена 81 сделка. Объем торгов составил 638,39 млн руб., что на 90% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,3789 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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