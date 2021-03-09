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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 55398,585 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1338,383 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7747 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,0345 руб. Минимальный курс евро составил 87,81 руб., максимальный - 88,79 руб. Было заключено 7952 сделки.... Минимальный курс евро составил 87,81 руб., максимальный - 88,79 руб. Было заключено 7952 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3863 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,0612 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,7775 руб., максимальный - 74,535 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,7775 руб., максимальный - 74,535 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1213 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3623 руб. Минимальный курс юаня составил 11,3011 руб., максимальный - 11,5899 руб. Было заключено 593... Минимальный курс юаня составил 11,3011 руб., максимальный - 11,5899 руб. Было заключено 593... читать дальше

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Наблюдаемая страновая концентрация среди нерезидентов может способствовать уязвимости российского рынка ОФЗ к ухудшению геополитических факторов со стороны отдельных государств, но небольшая доля иностранных участников на рынке, стабильность спроса со стороны локальных... читать дальше

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Нерезиденты и дочерние иностранные банки на фоне роста доходностей казначейских облигаций США на вторичных биржевых торгах в феврале 2021 года возобновили продажу российских акций, реализовав их на сумму 38,2 млрд рублей, говорится в "Обзоре рисков финансового рынка" Банка... читать дальше

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Российский рынок акций завершил торги во вторник на оптимисточной ноте на фоне забуксовавшей нефти после ралли и на позитивных сигналах с внешних площадок после известий о принятии Сенатом США пакета мер поддержки экономики США объемом $1,9 трлн. Во вторник в Азии... Во вторник в Азии... читать дальше

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Нерезиденты и дочерние иностранные банки в феврале 2021 года в совокупности приобрели валюту на 72,2 млрд рублей, что в 1,7 раза меньше январских покупок (124,1 млрд рублей), следует из обзора рисков финансовых рынков, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Население в феврале... Население в феврале... читать дальше

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Греция может открыть границы для иностранных туристов с 14 мая, заявил министр туризма страны Харис Теохарис. "В 2021 году мы готовы приветствовать всех туристов, если они либо прошли вакцинацию, либо болели и имеют антитела, либо могут показать отрицательный тест. На... "В 2021 году мы готовы приветствовать всех туристов, если они либо прошли вакцинацию, либо болели и имеют антитела, либо могут показать отрицательный тест. На... читать дальше

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Доля вложений нерезидентов на счетах иностранных депозитариев в Национальном расчётном депозитарии (НРД) в общем объеме рынка ОФЗ за февраль 2021 года снизилась на 0,8 процентного пункта (п.п.) и составляет 22%, а объем вложений сократился на 74 млрд рублей, говорится в "Обзоре... читать дальше

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Chevron Corp., одна из крупнейших нефтяных компаний США, ставит целью увеличить рентабельность капитала и сократить интенсивность выбросов CO2, а также обещает продолжать поощрять акционеров. "Наш посыл для инвесторов можно обозначить четырьмя словами - повышение... "Наш посыл для инвесторов можно обозначить четырьмя словами - повышение... читать дальше

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Акции ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" взлетели вечером во вторник на 20% после известий о поглощении "Трубной металлургической компанией". На "Московской бирже" цена акций ЧТПЗ вечером во вторник поднималась до 315 рублей за штуку (+20,5%) - нового максимума,... На "Московской бирже" цена акций ЧТПЗ вечером во вторник поднималась до 315 рублей за штуку (+20,5%) - нового максимума,... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок начали снижаться в ходе торгов во вторник. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:03 мск составляет $67,92 за баррель, что на $0,32 (0,47%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:03 мск составляет $67,92 за баррель, что на $0,32 (0,47%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена... Цена... читать дальше

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Американские фондовые индексы растут в начале торгов во вторник на фоне приостановки распродажи государственных облигаций и восстановления акций крупных технологических компаний. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:50 мск поднялся на 157,27 пункта (0,49%)... Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:50 мск поднялся на 157,27 пункта (0,49%)... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3777 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,0871 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,7725 руб., максимальный - 74,5275 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,7725 руб., максимальный - 74,5275 руб. Было... читать дальше

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Среднесуточная добыча нефти с конденсатом в России за первые 8 дней марта составила 1386,4 тыс. тонн, что на 9 тыс. тонн больше, чем в феврале (на 0,7%), следует из статистики, с которой ознакомился "Интерфакс". Если учитывать, что среднесуточная добыча конденсата... Если учитывать, что среднесуточная добыча конденсата... читать дальше

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