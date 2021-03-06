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ГЛАВНОЕ
Инфляция в феврале в РФ ускорилась до 0,8%
В России в феврале рост потребительских цен усилился до 0,8% после 0,7% в январе, сообщил Росстат. Инфляция оказалась выше ожиданий аналитиков. В годовом выражении инфляция разогналась до 5,7% - максимума с ноября 2016 года
 
Инфляция в России в марте замедлится до 0,5-0,6% - Минэкономразвития
Инфляция в РФ в марте 2021 года ожидается на уровне 0,5-0,6%, говорится в мониторинге Минэкономразвития "Картина инфляции", опубликованном в пятницу. Росстат ранее в пятницу сообщил, что инфляция в РФ в феврале 2021 года ускорилась до 0,8% с 0,7%...
 
Бизнес попросил о льготных кредитах на инвестиции
"Опора России" предложила Минэкономразвитию запустить льготную программу инвестиционного кредитования малого и среднего бизнеса по ставке не выше ключевой, рассказал "Известиям" глава организации Александр Калинин. Сегодня для малого и среднего...
 
ФНС определит уровень дохода российских домохозяйств
В 2021 году Федеральная налоговая служба (ФНС) совместно с Минтрудом, ПФР и Росстатом в этом году проведут пилотный проект для развития адресности социальных мер поддержки населения, главным исполнителем проекта будет налоговое ведомство, пишет...
 
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06 марта 2021 года 17:51
S&P подтвердило рейтинг Казахстана на уровне ВВВ-/А-3
Рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные рейтинги Казахстана по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне ВВВ-/А-3, прогноз изменения кредитный рейтингов "стабильный", говорится в сообщении...    читать дальше
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06 марта 2021 года 16:47
Женщины составляют более четверти парламентариев в мире - ООН
В преддверии Международного женского дня Межпарламенсткий союз (МПС) объявил об успехах в борьбе за равную представленность женщин в законодательных органах мира: в 2020 году впервые в истории жительницы планеты заняли 25,5% всех депутатских кресел. "Это прорыв, но полного...    читать дальше
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06 марта 2021 года 15:58
Вице-премьер Чернышенко предложил создать оргкомитет для популяризации химической науки в РФ, используя бренд Ru
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко предложил создать оргкомитет по популяризации открытий в химии, используя известный во всем мире бренд Ru.

В ходе посещения Казанского федерального университета (КФУ) он напомнил, что аббревиатура Ru, обозначающая сегодня территорию...    читать дальше
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06 марта 2021 года 14:32
В Кремле опровергли сообщения о возможности нового повышения пенсионного возраста в России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ошибочным заявление депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина о возможности нового повышения пенсионного возраста в России после думских выборов 2021 года. "Это - ошибочное утверждение", - сказал он "Интерфаксу", комментируя...    читать дальше
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06 марта 2021 года 13:24
SEC применит меры к фондам, вводящим инвесторов в заблуждение по поводу ESG-стратегий
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США сформировала целевую группу, которая будет применять меры в отношении публичных компаний и фондовых управляющих, вводящих инвесторов в заблуждение относительно стратегий по противостоянию рискам изменения климата.

SEC ранее...    читать дальше
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06 марта 2021 года 12:48
Число нефтегазовых установок в мире растет четвертый месяц подряд
Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в феврале выросло по итогам четвертого месяца подряд и достигло максимума с апреля 2020 года, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

В среднем в минувшем месяце в мире...    читать дальше
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06 марта 2021 года 12:33
ЕС и США договорились об урегулировании торговых споров вокруг Airbus и Boeing
Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и президент США Джо Байден в телефонном разговоре в пятницу о перспективах партнерства договорились начать урегулирование спорной ситуации в конкурентной борьбе авиагигантов Airbus и Boeing.

"В качестве символа...    читать дальше
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06 марта 2021 года 12:18
Volkswagen увеличит долю электромобилей в общем объеме продаж в Европе к 2030 году до 70%
Германский автоконцерн Volkswagen AG (VW) намерен довести долю автомобилей с электрическими двигателями под этим брендом в общем объеме продаж в Европе до более чем 70% к 2030 году. Ранее эта цель составляла 35%, отмечает The Wall Street Journal.

В Китае и США компания...    читать дальше
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06 марта 2021 года 12:03
Показатель EBITDA "ТМК" в 2020 году сократился на 2%
"Трубная металлургическая компания" сократила в 2020 году скорректированную EBITDA по МСФО на 2%, до 42,480 млрд рублей против 43,540 млрд руб. в 2019 году, говорится в сообщении ТМК.

Выручка по итогам прошлого года упала на 28%, до 222,6 млрд рублей, что в значительной...    читать дальше
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06 марта 2021 года 11:49
С 10 марта "Аэрофлот" повышает топливный сбор на рейсах внутри РФ на 10%
"Аэрофлот" на 10% повысит топливный сбор, включаемый в цену билетов в классе "эконом", на рейсах внутри РФ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании.

"Топливный сбор на внутрироссийские рейсы "Аэрофлота" и рейсы дочерних авиакомпаний, выполняемые под кодом SU,...    читать дальше
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06 марта 2021 года 11:32
Правительство рекомендует переводить работников старше 65 лет "на удаленку"
Правительство РФ рекомендовало работодателям осуществлять в приоритетном порядке перевод работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную (удаленную) работу. Речь об этом идет в постановлении кабинета министров от 2 марта № 300, опубликованном в пятницу на официальном...    читать дальше
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06 марта 2021 года 11:15
За сутки в России выявлено более 11 тыс. новых случаев COVID-19
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 11 тыс. 022 случая, умер за сутки 441 пациент, следует из данных оперативного штаба. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 11 тыс. 022 в 85 регионах,...    читать дальше
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06 марта 2021 года 11:03
Соглашения между РЖД и угольными компаниями должны быть заключены до середины июня - глава Минтранса
Обеспечить долгосрочные договоры между РЖД и угольными компаниями желательно раньше срока, поставленного президентом, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Важно решить ещё одну задачу - повысить предсказуемость поставок, для этого необходимо обеспечить...    читать дальше
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06 марта 2021 года 10:51
S&P прогнозирует снижение объема госзаимствований в 2021 году на 20%
Объем госзаимствований в 2021 году составит $12,6 трлн, что на 20% ниже прошлогоднего показателя, прогнозируют аналитики Standard & Poor's Global Ratings.

Тем не менее, данная сумма на 50% превышает средний многолетний показатель до начала распространения коронавирусной...    читать дальше
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06 марта 2021 года 10:45
Минтранс к 11 марта представит план расширения пропускной способности БАМа и Транссиба
Минтранс России до 11 марта текущего года завершит работу по подготовке плана расширения пропускной способности БАМа и Транссиба, заявил глава ведомства Виталий Савельев.

"Нами уже третьего марта текущего года совместно с РЖД подготовлен проект распоряжения...    читать дальше
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06 марта 2021 года 10:30
Чистая прибыль "ОГК-2" по МСФО в 2020 году выросла на 10,3%
Чистая прибыль ПАО "ОГК-2" по МСФО в 2020 году выросла на 10,3% - , до 13,265 млрд руб. по сравнению с 12,025 млрд руб. в 2019 году, следует из отчета компании.

EBITDA увеличилась на 1,2%, до 31,6 млрд руб., сообщила ОГК-2.

При этом выручка за период снизилась...    читать дальше
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