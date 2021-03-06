Рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные рейтинги Казахстана по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне ВВВ-/А-3, прогноз изменения кредитный рейтингов "стабильный", говорится в сообщении... читать дальше

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В преддверии Международного женского дня Межпарламенсткий союз (МПС) объявил об успехах в борьбе за равную представленность женщин в законодательных органах мира: в 2020 году впервые в истории жительницы планеты заняли 25,5% всех депутатских кресел. "Это прорыв, но полного... читать дальше

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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко предложил создать оргкомитет по популяризации открытий в химии, используя известный во всем мире бренд Ru. В ходе посещения Казанского федерального университета (КФУ) он напомнил, что аббревиатура Ru, обозначающая сегодня территорию... В ходе посещения Казанского федерального университета (КФУ) он напомнил, что аббревиатура Ru, обозначающая сегодня территорию... читать дальше

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ошибочным заявление депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина о возможности нового повышения пенсионного возраста в России после думских выборов 2021 года. "Это - ошибочное утверждение", - сказал он "Интерфаксу", комментируя... читать дальше

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Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США сформировала целевую группу, которая будет применять меры в отношении публичных компаний и фондовых управляющих, вводящих инвесторов в заблуждение относительно стратегий по противостоянию рискам изменения климата. SEC ранее... SEC ранее... читать дальше

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Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в феврале выросло по итогам четвертого месяца подряд и достигло максимума с апреля 2020 года, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes. В среднем в минувшем месяце в мире... В среднем в минувшем месяце в мире... читать дальше

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Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и президент США Джо Байден в телефонном разговоре в пятницу о перспективах партнерства договорились начать урегулирование спорной ситуации в конкурентной борьбе авиагигантов Airbus и Boeing. "В качестве символа... "В качестве символа... читать дальше

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Германский автоконцерн Volkswagen AG (VW) намерен довести долю автомобилей с электрическими двигателями под этим брендом в общем объеме продаж в Европе до более чем 70% к 2030 году. Ранее эта цель составляла 35%, отмечает The Wall Street Journal. В Китае и США компания... В Китае и США компания... читать дальше

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"Трубная металлургическая компания" сократила в 2020 году скорректированную EBITDA по МСФО на 2%, до 42,480 млрд рублей против 43,540 млрд руб. в 2019 году, говорится в сообщении ТМК. Выручка по итогам прошлого года упала на 28%, до 222,6 млрд рублей, что в значительной... Выручка по итогам прошлого года упала на 28%, до 222,6 млрд рублей, что в значительной... читать дальше

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"Аэрофлот" на 10% повысит топливный сбор, включаемый в цену билетов в классе "эконом", на рейсах внутри РФ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании. "Топливный сбор на внутрироссийские рейсы "Аэрофлота" и рейсы дочерних авиакомпаний, выполняемые под кодом SU,... "Топливный сбор на внутрироссийские рейсы "Аэрофлота" и рейсы дочерних авиакомпаний, выполняемые под кодом SU,... читать дальше

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Правительство РФ рекомендовало работодателям осуществлять в приоритетном порядке перевод работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную (удаленную) работу. Речь об этом идет в постановлении кабинета министров от 2 марта № 300, опубликованном в пятницу на официальном... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 11 тыс. 022 случая, умер за сутки 441 пациент, следует из данных оперативного штаба. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 11 тыс. 022 в 85 регионах,... читать дальше

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Обеспечить долгосрочные договоры между РЖД и угольными компаниями желательно раньше срока, поставленного президентом, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Важно решить ещё одну задачу - повысить предсказуемость поставок, для этого необходимо обеспечить... "Важно решить ещё одну задачу - повысить предсказуемость поставок, для этого необходимо обеспечить... читать дальше

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Объем госзаимствований в 2021 году составит $12,6 трлн, что на 20% ниже прошлогоднего показателя, прогнозируют аналитики Standard & Poor's Global Ratings. Тем не менее, данная сумма на 50% превышает средний многолетний показатель до начала распространения коронавирусной... Тем не менее, данная сумма на 50% превышает средний многолетний показатель до начала распространения коронавирусной... читать дальше

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Минтранс России до 11 марта текущего года завершит работу по подготовке плана расширения пропускной способности БАМа и Транссиба, заявил глава ведомства Виталий Савельев. "Нами уже третьего марта текущего года совместно с РЖД подготовлен проект распоряжения... "Нами уже третьего марта текущего года совместно с РЖД подготовлен проект распоряжения... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "ОГК-2" по МСФО в 2020 году выросла на 10,3% - , до 13,265 млрд руб. по сравнению с 12,025 млрд руб. в 2019 году, следует из отчета компании. EBITDA увеличилась на 1,2%, до 31,6 млрд руб., сообщила ОГК-2. EBITDA увеличилась на 1,2%, до 31,6 млрд руб., сообщила ОГК-2. При этом выручка за период снизилась... При этом выручка за период снизилась... читать дальше

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