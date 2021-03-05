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ГЛАВНОЕ
Инфляция в феврале в РФ ускорилась до 0,8%
В России в феврале рост потребительских цен усилился до 0,8% после 0,7% в январе, сообщил Росстат. Инфляция оказалась выше ожиданий аналитиков. В годовом выражении инфляция разогналась до 5,7% - максимума с ноября 2016 года
 
Бизнес попросил о льготных кредитах на инвестиции
"Опора России" предложила Минэкономразвитию запустить льготную программу инвестиционного кредитования малого и среднего бизнеса по ставке не выше ключевой, рассказал "Известиям" глава организации Александр Калинин. Сегодня для малого и среднего...
 
ФНС определит уровень дохода российских домохозяйств
В 2021 году Федеральная налоговая служба (ФНС) совместно с Минтрудом, ПФР и Росстатом в этом году проведут пилотный проект для развития адресности социальных мер поддержки населения, главным исполнителем проекта будет налоговое ведомство, пишет...
 
Более половины банков зафиксировали отток депозитов
Россияне продолжают забирать деньги из банков: в январе 61,5% банков зафиксировали отток средств населения. Год назад эта цифра была в полтора раза меньше (44,3%), следует из аналитического обзора рейтингового агентства "Эксперт РА", на который...
 
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05 марта 2021 года 20:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 5 марта движется разнонаправленно
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 16,57 пункта (0,488%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3414,13 пункта.

Индекс РТС сильно корректируется наверх после снижения, пытаясь...    читать дальше
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05 марта 2021 года 19:55
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 5 марта выросла на 0,58% и составила 54060,202 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 54060,202 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 311,335 млрд руб., или на...
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05 марта 2021 года 19:22
"Онлайн микрофинанс" установил ставку 13-24-го купонов облигаций БО-02 на уровне 12,5%
ООО "Онлайн микрофинанс" установило ставку 13-24-го купонов облигаций серии БО-02 на уровне 12,5% годовых, говорится в сообщении организации.

Компания завершила размещение 3-летних облигаций серии БО-02 объемом 500 млн рублей в марте 2020 года. Ставка 1-го купона...    читать дальше
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05 марта 2021 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 74,468 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6098 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,468 руб.

Минимальный курс доллара США составил 74,105 руб., максимальный - 74,785 руб. Было...    читать дальше
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05 марта 2021 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 88,872 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 785 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,872 руб.

Минимальный курс евро составил 88,48 руб., максимальный - 89,445 руб. Было заключено 6465 сделок....    читать дальше
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05 марта 2021 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,4837 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 905 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4837 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,3473 руб., максимальный - 11,509 руб. Было заключено 808 сделок....    читать дальше
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05 марта 2021 года 19:13
ИА "Титан-3" завершил размещение облигаций трех классов общим объемом 2,9 млрд рублей
ООО "Ипотечный агент Титан-3" (ИА "Титан-3") завершило размещение жилищных облигаций класса "А" объемом 2,275 млрд рублей, класса "Б1" объемом 323,614 млн рублей и класса "Б2" объемом 228,923 млн рублей, говорится в сообщениях компании.

Сбор заявок на бонды класса "А"...    читать дальше
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05 марта 2021 года 19:00
В 2020 год прибыль российских предприятий упала на 23,5%, в декабре выросла в 1,9 раза - Росстат
По итогам 2020 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных (муниципальных) учреждений) в действующих ценах упал на 23,5%, и составил 12 трлн 421,1 млрд...    читать дальше
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05 марта 2021 года 18:57
Индекс Мосбиржи подрос на 0,5%, индекс РТС потерял 0,5%
Российский рынок акций, начавший торги снижением индексов, завершил пятницу без единой динамики.

Фондовые рынки Европы снижались в ходе торгов, потом дорожали, к вечеру торговались разнонаправленно.

Азиатские рынки акций преимущественно снизились на фоне...    читать дальше
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05 марта 2021 года 18:50
Подскочившие в начале марте цены евробондов РФ к концу недели ушли в минус
Котировки российских еврооблигаций, подскочив в начале марта, к концу недели вновь ушли в минус на фоне новой волны повышения базовых процентных ставок. Американские казначейские обязательства (US Treasuries) также снизились в цене за 5 дней, что в итоге привело к незначительным...    читать дальше
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05 марта 2021 года 18:40
В прошлом году рост переводов физлиц с карты на карту составил 19% - ЦБ РФ
Объем операций по переводу денежных средств с карты на карту, совершенных физлицами на территории РФ и за ее пределами с использованием карт, эмитированных российскими кредитными организациями, в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличился на 25,8% - до 44,8 трлн рублей,...    читать дальше
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05 марта 2021 года 18:30
Глава Минцифры РФ: мы не позволим, чтобы граждане даже на самое небольшое время остались без доступа в интернет
Минцифры России подтверждает, что силовые ведомства пока не согласовали продление ранее выданных разрешений на частоты, которые в ряде регионов используются для предоставления услуг домашнего интернета, но этот вопрос будет решён в ближайшее время без ущерба для пользователей,...    читать дальше
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05 марта 2021 года 18:14
Нефтяные цены поднялись более чем на 3%
Нефтяные цены ускорили рост в пятницу после подведения итогов заседания ОПЕК+ накануне.

При этом стоимость Brent впервые с января 2020 года поднималась выше $69,1 за баррель, WTI выше $66.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE...    читать дальше
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05 марта 2021 года 18:04
Американские фондовые индикаторы демонстрируют противоречивый настрой
В начале торгов в пятницу американские фондовые индексы изменяются без единой динамики на фоне роста доходности US Treasuries.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:50 мск поднялся на 134,76 пункта (0,44%) и составил 31058,90 пункта. Standard & Poor's 500 вырос на...    читать дальше
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05 марта 2021 года 18:00
"Русская аквакультура" установила ставку 1-го купона облигаций объемом 2,9 млрд руб. на уровне 9,5%
ПАО "Русская аквакультура" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 2 млрд 999,5 млн рублей на уровне 9,50% годовых, говорится в сообщении компании.      

Ставке соответствует доходность к погашению в размере 9,73%...    читать дальше
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05 марта 2021 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 74,4648 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6950 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,4648 руб.

Минимальный курс доллара США составил 74,0875 руб., максимальный - 74,82 руб. Было...    читать дальше
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