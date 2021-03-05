Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 74,4648 руб.

Минимальный курс доллара США составил 74,0875 руб., максимальный - 74,82 руб. Было заключено 16955 сделок. Объем торгов составил 57174,16 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 74,31 руб. за доллар США.

5 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6950 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,4648 руб.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 905 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4837 руб. Минимальный курс юаня составил 11,3473 руб., максимальный - 11,509 руб. Было заключено 808 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,3473 руб., максимальный - 11,509 руб. Было заключено 808 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6098 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,468 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,105 руб., максимальный - 74,785 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 74,105 руб., максимальный - 74,785 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 785 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,872 руб. Минимальный курс евро составил 88,48 руб., максимальный - 89,445 руб. Было заключено 6465 сделок.... Минимальный курс евро составил 88,48 руб., максимальный - 89,445 руб. Было заключено 6465 сделок.... читать дальше

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ООО "Ипотечный агент Титан-3" (ИА "Титан-3") завершило размещение жилищных облигаций класса "А" объемом 2,275 млрд рублей, класса "Б1" объемом 323,614 млн рублей и класса "Б2" объемом 228,923 млн рублей, говорится в сообщениях компании. Сбор заявок на бонды класса "А"... Сбор заявок на бонды класса "А"... читать дальше

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По итогам 2020 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных (муниципальных) учреждений) в действующих ценах упал на 23,5%, и составил 12 трлн 421,1 млрд... читать дальше

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Российский рынок акций, начавший торги снижением индексов, завершил пятницу без единой динамики. Фондовые рынки Европы снижались в ходе торгов, потом дорожали, к вечеру торговались разнонаправленно. Фондовые рынки Европы снижались в ходе торгов, потом дорожали, к вечеру торговались разнонаправленно. Азиатские рынки акций преимущественно снизились на фоне... Азиатские рынки акций преимущественно снизились на фоне... читать дальше

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Котировки российских еврооблигаций, подскочив в начале марта, к концу недели вновь ушли в минус на фоне новой волны повышения базовых процентных ставок. Американские казначейские обязательства (US Treasuries) также снизились в цене за 5 дней, что в итоге привело к незначительным... читать дальше

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Объем операций по переводу денежных средств с карты на карту, совершенных физлицами на территории РФ и за ее пределами с использованием карт, эмитированных российскими кредитными организациями, в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличился на 25,8% - до 44,8 трлн рублей,... читать дальше

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Минцифры России подтверждает, что силовые ведомства пока не согласовали продление ранее выданных разрешений на частоты, которые в ряде регионов используются для предоставления услуг домашнего интернета, но этот вопрос будет решён в ближайшее время без ущерба для пользователей,... читать дальше

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Нефтяные цены ускорили рост в пятницу после подведения итогов заседания ОПЕК+ накануне. При этом стоимость Brent впервые с января 2020 года поднималась выше $69,1 за баррель, WTI выше $66. При этом стоимость Brent впервые с января 2020 года поднималась выше $69,1 за баррель, WTI выше $66. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE... Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE... читать дальше

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В начале торгов в пятницу американские фондовые индексы изменяются без единой динамики на фоне роста доходности US Treasuries. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:50 мск поднялся на 134,76 пункта (0,44%) и составил 31058,90 пункта. Standard & Poor's 500 вырос на... Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:50 мск поднялся на 134,76 пункта (0,44%) и составил 31058,90 пункта. Standard & Poor's 500 вырос на... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6950 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,4648 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,0875 руб., максимальный - 74,82 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 74,0875 руб., максимальный - 74,82 руб. Было... читать дальше

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ПАО "Русская аквакультура" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 2 млрд 999,5 млн рублей на уровне 9,50% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 9,73%... Ставке соответствует доходность к погашению в размере 9,73%... читать дальше

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Сбербанк России разместил 43,43% инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_BLN-NASD-UST-7Y-001Р-414R на 1 млрд 302,942 млн рублей, 16,76% серии ИОС_PRT_SBERAGE9-5Y-001Р-417R на 502,838 млн рублей, 26,96% выпуска ИОС_PRT_RBChips-5Y-001Р-419R на 808,809 млн рублей, 15,33% выпуска... читать дальше

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Сборы российских страховщиков, полученные через посредников - страховых брокеров, в 2020 году составили почти 50,6 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2019 годом на 16,7%, следует из данных ЦБ. Это самый высокий показатель прироста сборов среди пяти ключевых каналов продаж... читать дальше

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Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила в пятницу журналистам, что устойчивое снижение смертности в РФ в феврале по сравнению с январем составило 21,7%. "На сегодняшний день мы имеем оперативные данные за февраль 2021 года. И если сравнивать оперативные данные февраля... "На сегодняшний день мы имеем оперативные данные за февраль 2021 года. И если сравнивать оперативные данные февраля... читать дальше

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