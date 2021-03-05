Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 105,6 млрд руб.

5 марта. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 5 марта по данным на начало операционного дня снизилось до 105,6 млрд руб.

.

По итогам 2020 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных (муниципальных) учреждений) в действующих ценах упал на 23,5%, и составил 12 трлн 421,1 млрд... читать дальше

.

Российский рынок акций, начавший торги снижением индексов, завершил пятницу без единой динамики. Фондовые рынки Европы снижались в ходе торгов, потом дорожали, к вечеру торговались разнонаправленно. Фондовые рынки Европы снижались в ходе торгов, потом дорожали, к вечеру торговались разнонаправленно. Азиатские рынки акций преимущественно снизились на фоне... Азиатские рынки акций преимущественно снизились на фоне... читать дальше

.

Котировки российских еврооблигаций, подскочив в начале марта, к концу недели вновь ушли в минус на фоне новой волны повышения базовых процентных ставок. Американские казначейские обязательства (US Treasuries) также снизились в цене за 5 дней, что в итоге привело к незначительным... читать дальше

.

Объем операций по переводу денежных средств с карты на карту, совершенных физлицами на территории РФ и за ее пределами с использованием карт, эмитированных российскими кредитными организациями, в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличился на 25,8% - до 44,8 трлн рублей,... читать дальше

.

Минцифры России подтверждает, что силовые ведомства пока не согласовали продление ранее выданных разрешений на частоты, которые в ряде регионов используются для предоставления услуг домашнего интернета, но этот вопрос будет решён в ближайшее время без ущерба для пользователей,... читать дальше

.

Нефтяные цены ускорили рост в пятницу после подведения итогов заседания ОПЕК+ накануне. При этом стоимость Brent впервые с января 2020 года поднималась выше $69,1 за баррель, WTI выше $66. При этом стоимость Brent впервые с января 2020 года поднималась выше $69,1 за баррель, WTI выше $66. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE... Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE... читать дальше

.

В начале торгов в пятницу американские фондовые индексы изменяются без единой динамики на фоне роста доходности US Treasuries. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:50 мск поднялся на 134,76 пункта (0,44%) и составил 31058,90 пункта. Standard & Poor's 500 вырос на... Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:50 мск поднялся на 134,76 пункта (0,44%) и составил 31058,90 пункта. Standard & Poor's 500 вырос на... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6950 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,4648 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,0875 руб., максимальный - 74,82 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 74,0875 руб., максимальный - 74,82 руб. Было... читать дальше

.

ПАО "Русская аквакультура" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 2 млрд 999,5 млн рублей на уровне 9,50% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 9,73%... Ставке соответствует доходность к погашению в размере 9,73%... читать дальше

.

Сбербанк России разместил 43,43% инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_BLN-NASD-UST-7Y-001Р-414R на 1 млрд 302,942 млн рублей, 16,76% серии ИОС_PRT_SBERAGE9-5Y-001Р-417R на 502,838 млн рублей, 26,96% выпуска ИОС_PRT_RBChips-5Y-001Р-419R на 808,809 млн рублей, 15,33% выпуска... читать дальше

.

Сборы российских страховщиков, полученные через посредников - страховых брокеров, в 2020 году составили почти 50,6 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2019 годом на 16,7%, следует из данных ЦБ. Это самый высокий показатель прироста сборов среди пяти ключевых каналов продаж... читать дальше

.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила в пятницу журналистам, что устойчивое снижение смертности в РФ в феврале по сравнению с январем составило 21,7%. "На сегодняшний день мы имеем оперативные данные за февраль 2021 года. И если сравнивать оперативные данные февраля... "На сегодняшний день мы имеем оперативные данные за февраль 2021 года. И если сравнивать оперативные данные февраля... читать дальше

.

ОАО "Асфальтобетонный завод N1" завершило доразмещение облигаций выпуска 001Р-01 на 1 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на допвыпуск проходил с 1 по 3 марта. Сбор заявок на допвыпуск проходил с 1 по 3 марта. Индикативная цена размещения составляла 100,25-100,50% от номинала, ей... Индикативная цена размещения составляла 100,25-100,50% от номинала, ей... читать дальше

.

Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) в РФ в январе 2021 года выросла в 2,5 раза по сравнению с январем 2020 года, составив 113 тыс. 166 человек (против 45 тыс. 255 человек годом ранее), сообщил в пятницу Росстат. Число родившихся... Число родившихся... читать дальше

.

ПАО "СИБУР Холдинг" приняло решение досрочно погасить выпуск облигаций 10-й серии объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Погашение состоится 23 марта, в дату окончания 10-го купонного периода. Погашение состоится 23 марта, в дату окончания 10-го купонного периода. Выпуск 10-й серии компания разместила в марте 2016... Выпуск 10-й серии компания разместила в марте 2016... читать дальше

.

В феврале количество рабочих мест в экономике США увеличилось на 379 тыс., свидетельствуют данные Минтруда страны. Таким образом, рост числа рабочих мест стал максимальным за 4месяца, что может говорить о предстоящем дальнейшем увеличении показателя по мере вакцинации... Таким образом, рост числа рабочих мест стал максимальным за 4месяца, что может говорить о предстоящем дальнейшем увеличении показателя по мере вакцинации... читать дальше

.