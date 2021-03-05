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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в январе снизилось на 2,5% - Росстат
В январе снижение промпроизводства в РФ составило 2,5% после роста на 2,1%, согласно пересмотренным данным, в декабре. Данные оказались слабее ожиданий экономистов
 
Бизнес попросил о льготных кредитах на инвестиции
"Опора России" предложила Минэкономразвитию запустить льготную программу инвестиционного кредитования малого и среднего бизнеса по ставке не выше ключевой, рассказал "Известиям" глава организации Александр Калинин. Сегодня для малого и среднего...
 
ФНС определит уровень дохода российских домохозяйств
В 2021 году Федеральная налоговая служба (ФНС) совместно с Минтрудом, ПФР и Росстатом в этом году проведут пилотный проект для развития адресности социальных мер поддержки населения, главным исполнителем проекта будет налоговое ведомство, пишет...
 
Более половины банков зафиксировали отток депозитов
Россияне продолжают забирать деньги из банков: в январе 61,5% банков зафиксировали отток средств населения. Год назад эта цифра была в полтора раза меньше (44,3%), следует из аналитического обзора рейтингового агентства "Эксперт РА", на который...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
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05 марта 2021 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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5 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
10:00 Объем промышленных заказов в Германии Январь 2021
10:45 Внешнеторговый баланс Франции Январь 2021
12:00 Объемы розничных продаж в Италии Январь 2021
16:30 Внешнеторговый баланс США Январь 2021
16:30 Данные с рынка труда США Февраль 2021
18:00 Индекс деловой активности IVEY в Канаде Февраль 2021

Это автоматическое сообщение.


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НОВОСТИ
05 марта 2021 года 19:00
В 2020 год прибыль российских предприятий упала на 23,5%, в декабре выросла в 1,9 раза - Росстат
По итогам 2020 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных (муниципальных) учреждений) в действующих ценах упал на 23,5%, и составил 12 трлн 421,1 млрд...    читать дальше
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05 марта 2021 года 18:57
Индекс Мосбиржи подрос на 0,5%, индекс РТС потерял 0,5%
Российский рынок акций, начавший торги снижением индексов, завершил пятницу без единой динамики.

Фондовые рынки Европы снижались в ходе торгов, потом дорожали, к вечеру торговались разнонаправленно.

Азиатские рынки акций преимущественно снизились на фоне...    читать дальше
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05 марта 2021 года 18:50
Подскочившие в начале марте цены евробондов РФ к концу недели ушли в минус
Котировки российских еврооблигаций, подскочив в начале марта, к концу недели вновь ушли в минус на фоне новой волны повышения базовых процентных ставок. Американские казначейские обязательства (US Treasuries) также снизились в цене за 5 дней, что в итоге привело к незначительным...    читать дальше
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05 марта 2021 года 18:40
В прошлом году рост переводов физлиц с карты на карту составил 19% - ЦБ РФ
Объем операций по переводу денежных средств с карты на карту, совершенных физлицами на территории РФ и за ее пределами с использованием карт, эмитированных российскими кредитными организациями, в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличился на 25,8% - до 44,8 трлн рублей,...    читать дальше
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05 марта 2021 года 18:30
Глава Минцифры РФ: мы не позволим, чтобы граждане даже на самое небольшое время остались без доступа в интернет
Минцифры России подтверждает, что силовые ведомства пока не согласовали продление ранее выданных разрешений на частоты, которые в ряде регионов используются для предоставления услуг домашнего интернета, но этот вопрос будет решён в ближайшее время без ущерба для пользователей,...    читать дальше
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05 марта 2021 года 18:14
Нефтяные цены поднялись более чем на 3%
Нефтяные цены ускорили рост в пятницу после подведения итогов заседания ОПЕК+ накануне.

При этом стоимость Brent впервые с января 2020 года поднималась выше $69,1 за баррель, WTI выше $66.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE...    читать дальше
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05 марта 2021 года 18:04
Американские фондовые индикаторы демонстрируют противоречивый настрой
В начале торгов в пятницу американские фондовые индексы изменяются без единой динамики на фоне роста доходности US Treasuries.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:50 мск поднялся на 134,76 пункта (0,44%) и составил 31058,90 пункта. Standard & Poor's 500 вырос на...    читать дальше
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05 марта 2021 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 74,4648 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6950 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,4648 руб.

Минимальный курс доллара США составил 74,0875 руб., максимальный - 74,82 руб. Было...    читать дальше
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05 марта 2021 года 18:00
"Русская аквакультура" установила ставку 1-го купона облигаций объемом 2,9 млрд руб. на уровне 9,5%
ПАО "Русская аквакультура" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 2 млрд 999,5 млн рублей на уровне 9,50% годовых, говорится в сообщении компании.      

Ставке соответствует доходность к погашению в размере 9,73%...    читать дальше
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05 марта 2021 года 17:59
Сбербанк разместил четыре выпуска инвестиционных облигаций на 2,8 млрд рублей
Сбербанк России разместил 43,43% инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_BLN-NASD-UST-7Y-001Р-414R на 1 млрд 302,942 млн рублей, 16,76% серии ИОС_PRT_SBERAGE9-5Y-001Р-417R на 502,838 млн рублей, 26,96% выпуска ИОС_PRT_RBChips-5Y-001Р-419R на 808,809 млн рублей, 15,33% выпуска...    читать дальше
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05 марта 2021 года 17:51
В прошлом году сборы страховщиков РФ, полученные при участии брокеров, выросли на 16,7% - ЦБ
Сборы российских страховщиков, полученные через посредников - страховых брокеров, в 2020 году составили почти 50,6 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2019 годом на 16,7%, следует из данных ЦБ. Это самый высокий показатель прироста сборов среди пяти ключевых каналов продаж...    читать дальше
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05 марта 2021 года 17:40
Голикова: устойчивое снижение смертности в РФ в феврале по сравнению с январем составило 21,7%
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила в пятницу журналистам, что устойчивое снижение смертности в РФ в феврале по сравнению с январем составило 21,7%.

"На сегодняшний день мы имеем оперативные данные за февраль 2021 года. И если сравнивать оперативные данные февраля...    читать дальше
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05 марта 2021 года 17:34
"АБЗ-1" доразместил облигации серии 001Р-01 на 1 млрд рублей
ОАО "Асфальтобетонный завод N1" завершило доразмещение облигаций выпуска 001Р-01 на 1 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на допвыпуск проходил с 1 по 3 марта.

Индикативная цена размещения составляла 100,25-100,50% от номинала, ей...    читать дальше
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05 марта 2021 года 17:32
Естественная убыль населения РФ в январе выросла в 2,5 раза в годовом сравнении - Росстат
Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) в РФ в январе 2021 года выросла в 2,5 раза по сравнению с январем 2020 года, составив 113 тыс. 166 человек (против 45 тыс. 255 человек годом ранее), сообщил в пятницу Росстат.

Число родившихся...    читать дальше
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05 марта 2021 года 17:30
СИБУР 23 марта досрочно погасит выпуск облигаций 10-й серии на 10 млрд рублей
ПАО "СИБУР Холдинг" приняло решение досрочно погасить выпуск облигаций 10-й серии объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Погашение состоится 23 марта, в дату окончания 10-го купонного периода.

Выпуск 10-й серии компания разместила в марте 2016...    читать дальше
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05 марта 2021 года 17:24
В США число рабочих мест в феврале выросло на 379 тыс., безработица сократилась до 6,2%
В феврале количество рабочих мест в экономике США увеличилось на 379 тыс., свидетельствуют данные Минтруда страны.

Таким образом, рост числа рабочих мест стал максимальным за 4месяца, что может говорить о предстоящем дальнейшем увеличении показателя по мере вакцинации...    читать дальше
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