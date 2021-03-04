ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 88,8768 руб.

4 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 4 марта, составляет 88,8768 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 68,84 коп.

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Неопределенности на мировом нефтяном рынке до сих пор сохраняются, но ситуация уже гораздо лучше, чем год назад и даже осенью, считает вице-премьер РФ Александр Новак. "Я разделяю безусловно те опасения, которые сегодня мы слышали и высказывались относительно того, что... "Я разделяю безусловно те опасения, которые сегодня мы слышали и высказывались относительно того, что... читать дальше

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ООО Топливная компания "Нафтатранс плюс" готовится в марте начать размещение выпуска 5-летних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн рублей, сообщается на сайте организатора сделки - ООО "Юнисервис капитал". Ориентир ставки 1-го купона составляет 12% годовых, купоны... Ориентир ставки 1-го купона составляет 12% годовых, купоны... читать дальше

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Курс доллара США в четверг не демонстрирует яркой динамики в паре с евро и иеной. Инвесторы продолжают наблюдать за изменением доходности казначейских облигаций США. Накануне доходность десятилетних US Treasuries выросла на 8 базисных пунктов - до 1,485%. В четверг она... Инвесторы продолжают наблюдать за изменением доходности казначейских облигаций США. Накануне доходность десятилетних US Treasuries выросла на 8 базисных пунктов - до 1,485%. В четверг она... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 4 марта составили по Российской Федерации 2250,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2083,5 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

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марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 5 марта однодневные биржевые облигации серии КС-3-611 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3... читать дальше

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ПАО "Высочайший" (GV Gold) получило генеральную лицензию на экспорт золота в виде слитков. Как следует из отчетности GV Gold по МСФО, генлицензия сроком на 1 год была выдана Минпромторгом РФ в феврале 2021 года. До недавнего времени российские золотодобытчики могли... До недавнего времени российские золотодобытчики могли... читать дальше

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Правительство изучает возможность введения нового налога для глобальных IT-компаний, которые собирают данные россиян, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники. По их данным, введение нового налога обсуждалось на совещании представителей IT-компаний с... По их данным, введение нового налога обсуждалось на совещании представителей IT-компаний с... читать дальше

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осковская биржа" зарегистрировала программу облигаций Росбанка серии 003Р объемом 60 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен регистрационный номер 4-02272-B-003P-02E. Программе присвоен регистрационный номер 4-02272-B-003P-02E. Сама программа... Сама программа... читать дальше

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Американским властям крайне важно предпринять шаги, нацеленные на то, чтобы ликвидировать отставание от некоторых других государств в сфере возобновляемых источников энергии, заявил вчера глава госдепа Энтони Блинкен. "Другие сейчас опережают нас в этой сфере", -... "Другие сейчас опережают нас в этой сфере", -... читать дальше

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Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг заметно снижаются, инвесторы опасаются, что рост доходности казначейских облигаций США приведет к ускорению инфляции, в результате чего центробанкам придется повышать процентные ставки, отмечает Associated... читать дальше

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Банк Англии начнет корректировать программу выкупа корпоративных облигаций в конце текущего года с учетом новых целей Великобритании в сфере сокращения уровня выбросов. Задачи Центробанка будут обновлены, чтобы "отразить важность устойчивости в сфере окружающей среды и... Задачи Центробанка будут обновлены, чтобы "отразить важность устойчивости в сфере окружающей среды и... читать дальше

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Январский оборот ресторанов, кафе и баров в России сократился по сравнению с показателем за январь 2020 года на 11,9% - до 121,1 млрд рублей, сообщил Росстат. По сравнению с предыдущим месяцем падение ресторанного рынка замедлилось (в декабре 2020 года оборот... По сравнению с предыдущим месяцем падение ресторанного рынка замедлилось (в декабре 2020 года оборот... читать дальше

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ЦБ РФ планирует ужесточить для банков регулирование кредитов, выдаваемых регионам с недостаточной долговой устойчивостью, следует из плана подготовки нормативных актов Банка России в 2021 году. В частности, ЦБ хочет повысить коэффициенты риска с 20% в настоящее время... В частности, ЦБ хочет повысить коэффициенты риска с 20% в настоящее время... читать дальше

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С января по середину февраля экономическая активность в большинстве из 12-ти регионов США продолжала расти сдержанными (modestly) темпами, свидетельствует опубликованный вчера Федрезервом региональный обзор, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая... читать дальше

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Сегодня цены на нефть продолжают расти, рынок ждет ключевого заседания министров стран-участниц соглашения ОПЕК+ при отсутствии четких сигналов о том, какой объем добычи вернется на рынок. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) накануне... Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) накануне... читать дальше

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В январе перевозки грузов внутренним водным транспортом в РФ в условиях зимней навигации сократились на 14,9% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года, до 2 млн тонн, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат). По отношению к... По отношению к... читать дальше

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