.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 73,5187 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в январе снизилось на 2,5% - Росстат
В январе снижение промпроизводства в РФ составило 2,5% после роста на 2,1%, согласно пересмотренным данным, в декабре. Данные оказались слабее ожиданий экономистов
 
Бизнесу готовят инструмент по платежам в бюджет одним переводом
Для предпринимателей готовят специальный инструмент по погашению обязательств перед государством одним переводом. Над таким форматом единого платежного документа для перечисления налогов и сборов в бюджет работают Корпорация МСП, Минэкономразвития и...
 
Автопром столкнулся с дефицитом микросхем
Российские производители электроники для автопрома столкнулись с дефицитом микросхем, который до этого охватил мировые рынки. Речь идет о микросхемах для систем ЭРА-ГЛОНАСС, тахографов, панелей управления приборами, блоков управления двигателем,...
 
Москва вышла в лидеры по загрузке гостиниц в Европе
Российская столица начиная с ноября прошлого года занимает 1-е место в Европе по уровню загрузки гостиниц, пишут "Ведомости" со ссылкой на отчет международной консалтинговой компании Cushman & Wakefield, которая учитывала при составлении рейтинга...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

04 марта 2021 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 73,5187 руб.

 0  
4 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 марта, составляет 73,5187 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 105,68 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
04 марта 2021 года 09:40
Новак: на нефтяном рынке сохраняются неопределенности, но ситуация стала лучше
Неопределенности на мировом нефтяном рынке до сих пор сохраняются, но ситуация уже гораздо лучше, чем год назад и даже осенью, считает вице-премьер РФ Александр Новак.

"Я разделяю безусловно те опасения, которые сегодня мы слышали и высказывались относительно того, что...    читать дальше
.
04 марта 2021 года 09:34
ТК "Нафтатранс плюс" планирует в марте начать размещение облигаций на 500 млн рублей
ООО Топливная компания "Нафтатранс плюс" готовится в марте начать размещение выпуска 5-летних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн рублей, сообщается на сайте организатора сделки - ООО "Юнисервис капитал".

Ориентир ставки 1-го купона составляет 12% годовых, купоны...    читать дальше
.
04 марта 2021 года 09:33
Доллар стабилен в паре с евро, дорожает к иене
Курс доллара США в четверг не демонстрирует яркой динамики в паре с евро и иеной.

Инвесторы продолжают наблюдать за изменением доходности казначейских облигаций США. Накануне доходность десятилетних US Treasuries выросла на 8 базисных пунктов - до 1,485%. В четверг она...    читать дальше
.
04 марта 2021 года 09:31
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2250,4 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2193,5 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 4 марта составили по Российской Федерации 2250,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2083,5 млрд руб.

На начало...    читать дальше
.
04 марта 2021 года 09:31
ВТБ разместит 5 марта однодневные бонды серии КС-3-611 на 50 млрд рублей
марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 5 марта однодневные биржевые облигации серии КС-3-611 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3...    читать дальше
.
04 марта 2021 года 09:24
"Высочайший" и "Полюс" получили генлицензии на экспорт золота
ПАО "Высочайший" (GV Gold) получило генеральную лицензию на экспорт золота в виде слитков. Как следует из отчетности GV Gold по МСФО, генлицензия сроком на 1 год была выдана Минпромторгом РФ в феврале 2021 года.

До недавнего времени российские золотодобытчики могли...    читать дальше
.
04 марта 2021 года 09:17
Правительство РФ обсуждает возможность введения нового налога для зарубежных IT-компаний
Правительство изучает возможность введения нового налога для глобальных IT-компаний, которые собирают данные россиян, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

По их данным, введение нового налога обсуждалось на совещании представителей IT-компаний с...    читать дальше
.
04 марта 2021 года 09:14
Мосбиржа зарегистрировала программу "зеленых" или социальных облигаций Росбанка на 60 млрд рублей
осковская биржа" зарегистрировала программу облигаций Росбанка серии 003Р объемом 60 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении биржи.

Программе присвоен регистрационный номер 4-02272-B-003P-02E.

Сама программа...    читать дальше
.
04 марта 2021 года 09:09
США собираются ликвидировать отставание на рынке возобновляемых энергоресурсов
Американским властям крайне важно предпринять шаги, нацеленные на то, чтобы ликвидировать отставание от некоторых других государств в сфере возобновляемых источников энергии, заявил вчера глава госдепа Энтони Блинкен.

"Другие сейчас опережают нас в этой сфере", -...    читать дальше
.
04 марта 2021 года 08:59
Фондовые индексы АТР снижаются в четверг
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг заметно снижаются, инвесторы опасаются, что рост доходности казначейских облигаций США приведет к ускорению инфляции, в результате чего центробанкам придется повышать процентные ставки, отмечает Associated...    читать дальше
.
04 марта 2021 года 08:54
Банк Англии скорректирует программу QE с учетом целей Великобритании по сокращению выбросов
Банк Англии начнет корректировать программу выкупа корпоративных облигаций в конце текущего года с учетом новых целей Великобритании в сфере сокращения уровня выбросов.

Задачи Центробанка будут обновлены, чтобы "отразить важность устойчивости в сфере окружающей среды и...    читать дальше
.
04 марта 2021 года 08:48
В январе падение ресторанного рынка РФ составило 11,9% - Росстат
Январский оборот ресторанов, кафе и баров в России сократился по сравнению с показателем за январь 2020 года на 11,9% - до 121,1 млрд рублей, сообщил Росстат.

По сравнению с предыдущим месяцем падение ресторанного рынка замедлилось (в декабре 2020 года оборот...    читать дальше
.
04 марта 2021 года 08:43
Банк России хочет ужесточить регулирование кредитов регионам с низкой долговой устойчивостью
ЦБ РФ планирует ужесточить для банков регулирование кредитов, выдаваемых регионам с недостаточной долговой устойчивостью, следует из плана подготовки нормативных актов Банка России в 2021 году.

В частности, ЦБ хочет повысить коэффициенты риска с 20% в настоящее время...    читать дальше
.
04 марта 2021 года 08:38
В начале года экономическая активность в США продолжала расти сдержанными темпами - Beige Book
С января по середину февраля экономическая активность в большинстве из 12-ти регионов США продолжала расти сдержанными (modestly) темпами, свидетельствует опубликованный вчера Федрезервом региональный обзор, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая...    читать дальше
.
04 марта 2021 года 08:33
Нефть дорожает перед началом заседания ОПЕК+
Сегодня цены на нефть продолжают расти, рынок ждет ключевого заседания министров стран-участниц соглашения ОПЕК+ при отсутствии четких сигналов о том, какой объем добычи вернется на рынок.

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) накануне...    читать дальше
.
04 марта 2021 года 08:31
Перевозки грузов речным транспортом в РФ в январе сократились на 14,9% - Росстат
В январе перевозки грузов внутренним водным транспортом в РФ в условиях зимней навигации сократились на 14,9% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года, до 2 млн тонн, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат).

По отношению к...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.