Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 89,04 руб.

Минимальный курс евро составил 88,765 руб., максимальный - 89,3525 руб. Было заключено 5007 сделок. Объем торгов составил 18224,72 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 89,31 руб. за евро.

3 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 685 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,04 руб.

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Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 5,94 пункта (0,174%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3416,04 пункта. Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на... Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 54188,741 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 508,179 млрд руб., или на...

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ХК "Металлоинвест" приняла решение досрочно погасить два выпуска облигаций серий БО-02 и БО-08 общим объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщениях компании. Погашение состоится 23 марта, в дату окончания 10-го купонного периода. Погашение состоится 23 марта, в дату окончания 10-го купонного периода. Компания разместила оба выпуска в... Компания разместила оба выпуска в... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 685 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,04 руб. Минимальный курс евро составил 88,765 руб., максимальный - 89,3525 руб. Было заключено 5007 сделок.... Минимальный курс евро составил 88,765 руб., максимальный - 89,3525 руб. Было заключено 5007 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 566 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3892 руб. Минимальный курс юаня составил 11,3626 руб., максимальный - 11,4399 руб. Было заключено 354... Минимальный курс юаня составил 11,3626 руб., максимальный - 11,4399 руб. Было заключено 354... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3973 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,7308 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,4 руб., максимальный - 74,0625 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 73,4 руб., максимальный - 74,0625 руб. Было заключено... читать дальше

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Реальный размер средней ежемесячной пенсии в России в январе 2021 года увеличился на 0,4% в годовом сравнении, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат). В номинальном выражении средняя пенсия составила 15 тыс. 745 рублей и выросла на 5,6% по... В номинальном выражении средняя пенсия составила 15 тыс. 745 рублей и выросла на 5,6% по...

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ЦБ РФ предложил варианты регулирования плавающих ставок по ипотеке: от регулирования при помощи макропруденциальных мер на уровне нормативных актов Банка России до полного законодательного запрета на ипотечные продукты с переменными ставками. ЦБ в среду опубликовал... ЦБ в среду опубликовал... читать дальше

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В 2020 году инвестиции в основной капитал в РФ снизились всего на 1,4%. Такую оценку опубликовал в среду Росстат. Данные Росстата оказалось намного лучше как официальных прогнозов и оценок, так и экспертных ожиданий: консенсус-прогноз (согласно опросу "Интерфакса",... Данные Росстата оказалось намного лучше как официальных прогнозов и оценок, так и экспертных ожиданий: консенсус-прогноз (согласно опросу "Интерфакса",... читать дальше

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Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в январе 2021 года снизился на 1,8% в годовом выражении после роста на 2% в декабре, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Ранее сообщалось о росте декабрьского показателя на... Ранее сообщалось о росте декабрьского показателя на... читать дальше

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Потребительские цены в РФ за период с 25 февраля по 1 марта 2021 г. выросли на 0,2%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Как сообщал ранее Росстат, за период с 16 по 24 февраля 2021 г. инфляция составила 0,2%. Как сообщал ранее Росстат, за период с 16 по 24 февраля 2021 г. инфляция составила 0,2%. С начала марта текущего года цены... С начала марта текущего года цены... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в среду в небольшом плюсе, индекс МосБиржи прибавил 0,17%, РТС - 0,08%. Сегодня в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite прибавил 2%, гонконгский Hang Seng вырос... Сегодня в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite прибавил 2%, гонконгский Hang Seng вырос... читать дальше

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АО "ДОМ.РФ" выкупило в рамках оферты 4 млн 735,234 тыс. облигаций серии 001Р-05R по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 47,35%... Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 47,35%... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться в ходе торгов в среду, несмотря на данные Минэнерго США, которые показали рекордный рост нефтяных запасов в стране на прошлой неделе. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 21,56 млн баррелей,... Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 21,56 млн баррелей,... читать дальше

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Российские рыбопромышленники, по данным на 1 марта, сократили объем добычи водных биоресурсов на 111,4 тыс. тонн (на 12,7%) по сравнению с аналогичным показателем за 2020 год, до 767,53 тыс. тонн, сообщило Росрыболовство. Наметилась тенденция к сокращению отставания от... Наметилась тенденция к сокращению отставания от... читать дальше

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Из-за увеличения резервов на покрытие рисков в 2020 году Бундесбанк не перечислит чистую прибыль правительству Германии, сообщается в пресс-релизе центробанка. Это произойдет впервые с 1979 года. Резервы германского ЦБ на покрытие общих рисков в прошлом году были... Резервы германского ЦБ на покрытие общих рисков в прошлом году были... читать дальше

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