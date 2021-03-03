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03 марта 2021 года 18:00

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,6497 руб.

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3 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6414 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,6497 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,39 руб., максимальный - 74,0575 руб. Было заключено 14560 сделок. Объем торгов составил 42377,29 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 74 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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