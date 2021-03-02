Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 89,1041 руб.

Минимальный курс евро составил 88,505 руб., максимальный - 89,72 руб. Была заключена 9601 сделка. Объем торгов составил 38617,61 млн руб., что на 60% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 89,085 руб. за евро.

2 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2446 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,1041 руб.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 23,94 пункта (0,707%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3410,1 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45... Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 53680,563 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 398,428 млрд руб., или на...

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АКРА повысило кредитный рейтинг ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» и его облигаций до уровня «А-(RU)» со стабильным прогнозом, говорится в пресс-релизе агентства. «Повышение кредитного рейтинга ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» обусловлено повышением... «Повышение кредитного рейтинга ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» обусловлено повышением... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2446 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,1041 руб. Минимальный курс евро составил 88,505 руб., максимальный - 89,72 руб. Была заключена 9601 сделка.... Минимальный курс евро составил 88,505 руб., максимальный - 89,72 руб. Была заключена 9601 сделка.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 405 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,1656 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,5975 руб., максимальный - 74,7275 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,5975 руб., максимальный - 74,7275 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 73 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4468 руб. Минимальный курс юаня составил 11,3634 руб., максимальный - 11,53 руб. Было заключено 586 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,3634 руб., максимальный - 11,53 руб. Было заключено 586 сделок.... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся на понижательном тренде, вышел днем в плюс и завершает торги на подъеме благодаря отскоку нефти вверх и сокращению санкционных опасений после известий о введении Евросоюзом точечных санкций к отдельным российским чиновникам. Сегодня снизились... Сегодня снизились... читать дальше

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Потребление электроэнергии в России в последний месяц зимы составило почти 96,7 млрд кВт.ч, что на 2,2% больше показателя февраля 2020 года, сообщил журналистам замглавы Минэнерго Евгений Грабчак через пресс-службу. "По оперативным данным, потребление электроэнергии в... "По оперативным данным, потребление электроэнергии в... читать дальше

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ООО "Микрофинансовая компания "Центр Финансовой Поддержки" (МФК "ЦФП») полностью разместил выпуск облигаций 1-й серии со сроком обращения 3 года объемом 500 млн рублей, говорится в сообщении компании. Выпуск был размещен по закрытой подписке, его объем пока не... Выпуск был размещен по закрытой подписке, его объем пока не... читать дальше

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Терминал по перевалке нефтепродуктов ООО "РН-Морской терминал Туапсе" (Краснодарский край) рассмотрит возможность увеличения объемов перевалки до 20 млн тонн в год, сообщил "Интерфаксу" главный инженер компании Сергей Литунов в кулуарах конференции "Даунстрим Россия 2021" в... читать дальше

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Американские фондовые индексы изменяются разнонаправленно после первоначального роста при открытии торгов. По итогам торгов в понедельник фондовые индексы подскочили, при этом Standard & Poor's 500 провел лучшую сессию примерно за девять месяцев на фоне приостановки роста... читать дальше

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ПАО "Трансфин-М" (MOEX: TRFM) выставило оферту по приобретению облигаций серии 002Р-01, говорится в сообщении компании. Период предъявления бумаг к выкупу - с 15 марта 2021 года до 19 марта 2021 года. Количество выкупаемых бумаг - до 1 млрд 111 тыс. 112 штук. Цена... Период предъявления бумаг к выкупу - с 15 марта 2021 года до 19 марта 2021 года. Количество выкупаемых бумаг - до 1 млрд 111 тыс. 112 штук. Цена... читать дальше

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Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо в ходе технического комитета ОПЕК+ отметил улучшающиеся перспективы глобального нефтяного рынка и мировой экономики в целом, говорится в пресс-релизе ОПЕК. Тем не менее, учитывая сохраняющуюся неопределенность, он сказал: "Мы должны... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1711 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,2911 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,5825 руб., максимальный - 74,7225 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,5825 руб., максимальный - 74,7225 руб. Было... читать дальше

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Объем торгов на всех рынках "Московской биржи" в феврале 2021 года составил 72,1 трлн рублей, что на 3,9% больше, чем в феврале 2020 года, говорится в сообщении биржи. В частности, объем торгов на фондовом рынке в феврале без учета однодневных облигаций сократился почти... В частности, объем торгов на фондовом рынке в феврале без учета однодневных облигаций сократился почти... читать дальше

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Валовой внутренний продукт (ВВП) Канады в декабре 2020 года вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, когда показатель продемонстрировал повышение на 0,8%, сообщает Статистическое управление страны. Показатель растет восьмой месяц подряд, продолжая компенсировать падение... читать дальше

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