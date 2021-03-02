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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 марта в размере 74,5755 руб.
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02 марта 2021 года 12:40

ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 марта в размере 74,5755 руб.

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2 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 марта, составляет 74,5755 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 53,07 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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