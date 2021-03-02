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02 марта 2021 года 12:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,5062 руб.
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2 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 528 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5062 руб. Минимальный курс юаня составил 11,492 руб., максимальный - 11,5499 руб. Было заключено 36 сделок. Объем торгов составил 150,48 млн руб., что на 55% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,506 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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