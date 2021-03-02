ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 74,0448 руб.

2 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 марта, составляет 74,0448 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 39,25 коп.

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Фондовые индексы стран Западной Европы заметно повысились на торгах в понедельник на фоне ралли на мировых рынках благодаря снижению доходности гособлигаций США и позитивным новостям о коронавирусе. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по... Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 марта, составляет 89,4461 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 92,82 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 марта, составляет 74,0448 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 39,25 коп.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 10:00 10:00 Индекс изменения стоимости жилья в... Индекс изменения стоимости жилья в... читать дальше

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СФО "Пандора-1" и "Пандора-2" приняли решение о досрочном погашении 16 марта облигаций с залоговым обеспечением на 12,6 млн и 230 млн рублей соответственно, говорится в сообщениях эмитентов. СФО "Пандора-1" и "Пандора-2" разместили выпуски в феврале 2016... СФО "Пандора-1" и "Пандора-2" разместили выпуски в феврале 2016... читать дальше

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ИА "Титан-3" установил ставку цену размещения облигаций класса "Б1" на уровне 140,5%, объем размещения - 323,6 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. Сбор заявок прошел 26 февраля. Сбор заявок прошел 26 февраля. Ставка 1-го купона жилищных облигаций, обеспеченных залогом ипотечного... Ставка 1-го купона жилищных облигаций, обеспеченных залогом ипотечного... читать дальше

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О "Ипотечный агент Санрайз-1" досрочно погасил жилищные облигации класса «Б», «В» и «М» на сумму 188,5 млн рублей, говорится в сообщениях компании. "Ипотечный агент Санрайз-1" разместил бонды классов "А", "Б", "В" и «М» общим объемом 1,2 млрд рублей летом 2014... "Ипотечный агент Санрайз-1" разместил бонды классов "А", "Б", "В" и «М» общим объемом 1,2 млрд рублей летом 2014... читать дальше

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АКРА подтвердило кредитный рейтинг выпуска облигаций ООО "СОПФ ФПФ" на 10 млрд руб. на уровне "АAA(RU)", говорится в сообщении агентства. "Уровень риска выпуска облигаций ООО "СОПФ ФПФ", единственным участником которого является Государственная корпорация развития... "Уровень риска выпуска облигаций ООО "СОПФ ФПФ", единственным участником которого является Государственная корпорация развития... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 39,52 пункта (1,181%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3386,16 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 53282,135 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 266,099 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4791 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,1182 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,9 руб., максимальный - 74,4975 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 73,9 руб., максимальный - 74,4975 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10494 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,3501 руб. Минимальный курс евро составил 89 руб., максимальный - 90,7375 руб. Было заключено 6915 сделок.... Минимальный курс евро составил 89 руб., максимальный - 90,7375 руб. Было заключено 6915 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 465 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4541 руб. Минимальный курс юаня составил 11,42 руб., максимальный - 11,5015 руб. Было заключено 365 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,42 руб., максимальный - 11,5015 руб. Было заключено 365 сделок.... читать дальше

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Российский рынок акций, начавший первые весенние торги уверенным ростом, и завершил понедельник в зеленой зоне. Фондовые рынки Европы демонстрировали повышательный тренд на фоне ралли на мировых рынках благодаря снижению доходности гособлигаций США и позитивным новостям... Фондовые рынки Европы демонстрировали повышательный тренд на фоне ралли на мировых рынках благодаря снижению доходности гособлигаций США и позитивным новостям... читать дальше

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Экспортные цены на российскую пшеницу (протеин 12,5%) на минувшей неделе повысились на $4 - до $284 за тонну (FOB). Они начали расти на фоне укрепления котировок у других поставщиков, следует из мониторинга "СовЭкона". Как напоминают эксперты, цены на российскую пшеницу... Как напоминают эксперты, цены на российскую пшеницу... читать дальше

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Банк России поддержал инициативу перейти к расчету переменной части вознаграждения негосударственных пенсионных фондов (НПФ) - success fee - в зависимости от реального дохода фонда, рассказали "Интерфаксу" участники рабочей группы по законодательному обеспечению развития... читать дальше

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