Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2561,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2062,26 млрд руб.

1 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 1 марта составили по Российской Федерации 2561,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2396,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2188,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2008 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 1 марта составили 2062,26 млрд руб. против 2040,5459 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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