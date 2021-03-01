01 марта 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
1 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Январь 2021
|12:30
|Изменение денежной массы в Великобритании
|Январь 2021
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|Февраль 2021
|16:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|Февраль 2021
|18:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|Февраль 2021
|18:00
|Объем расходов на строительство в США
|Январь 2021
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
02 марта 2021 года 08:09
Фондовые индексы стран Западной Европы заметно повысились на торгах в понедельник на фоне ралли на мировых рынках благодаря снижению доходности гособлигаций США и позитивным новостям о коронавирусе.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по... читать дальше
.
02 марта 2021 года 08:02
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 марта, составляет 89,4461 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 92,82 коп.
.
02 марта 2021 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 марта, составляет 74,0448 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 39,25 коп.
.
02 марта 2021 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
10:00
Индекс изменения стоимости жилья в... читать дальше
.
01 марта 2021 года 21:23
СФО "Пандора-1" и "Пандора-2" приняли решение о досрочном погашении 16 марта облигаций с залоговым обеспечением на 12,6 млн и 230 млн рублей соответственно, говорится в сообщениях эмитентов.
СФО "Пандора-1" и "Пандора-2" разместили выпуски в феврале 2016... читать дальше
.
01 марта 2021 года 21:23
ИА "Титан-3" установил ставку цену размещения облигаций класса "Б1" на уровне 140,5%, объем размещения - 323,6 млн рублей, говорится в сообщении эмитента.
Сбор заявок прошел 26 февраля.
Ставка 1-го купона жилищных облигаций, обеспеченных залогом ипотечного... читать дальше
.
01 марта 2021 года 21:21
О "Ипотечный агент Санрайз-1" досрочно погасил жилищные облигации класса «Б», «В» и «М» на сумму 188,5 млн рублей, говорится в сообщениях компании.
"Ипотечный агент Санрайз-1" разместил бонды классов "А", "Б", "В" и «М» общим объемом 1,2 млрд рублей летом 2014... читать дальше
.
01 марта 2021 года 21:19
АКРА подтвердило кредитный рейтинг выпуска облигаций ООО "СОПФ ФПФ" на 10 млрд руб. на уровне "АAA(RU)", говорится в сообщении агентства.
"Уровень риска выпуска облигаций ООО "СОПФ ФПФ", единственным участником которого является Государственная корпорация развития... читать дальше
.
01 марта 2021 года 20:44
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 39,52 пункта (1,181%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3386,16 пункта.
Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше
.
01 марта 2021 года 19:55
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 53282,135 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 266,099 млрд руб., или на...
.
01 марта 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4791 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,1182 руб.
Минимальный курс доллара США составил 73,9 руб., максимальный - 74,4975 руб. Было заключено... читать дальше
.
01 марта 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10494 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,3501 руб.
Минимальный курс евро составил 89 руб., максимальный - 90,7375 руб. Было заключено 6915 сделок.... читать дальше
.
01 марта 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 465 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4541 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,42 руб., максимальный - 11,5015 руб. Было заключено 365 сделок.... читать дальше
.
01 марта 2021 года 18:59
Российский рынок акций, начавший первые весенние торги уверенным ростом, и завершил понедельник в зеленой зоне.
Фондовые рынки Европы демонстрировали повышательный тренд на фоне ралли на мировых рынках благодаря снижению доходности гособлигаций США и позитивным новостям... читать дальше
.
01 марта 2021 года 18:53
Экспортные цены на российскую пшеницу (протеин 12,5%) на минувшей неделе повысились на $4 - до $284 за тонну (FOB). Они начали расти на фоне укрепления котировок у других поставщиков, следует из мониторинга "СовЭкона".
Как напоминают эксперты, цены на российскую пшеницу... читать дальше
.
01 марта 2021 года 18:46
Банк России поддержал инициативу перейти к расчету переменной части вознаграждения негосударственных пенсионных фондов (НПФ) - success fee - в зависимости от реального дохода фонда, рассказали "Интерфаксу" участники рабочей группы по законодательному обеспечению развития... читать дальше
.