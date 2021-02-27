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ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в январе снизилось на 2,5% - Росстат
В январе снижение промпроизводства в РФ составило 2,5% после роста на 2,1%, согласно пересмотренным данным, в декабре. Данные оказались слабее ожиданий экономистов
 
Законодательство РФ: что изменится в марте
С начала месяца детей запретят высаживать из общественного транспорта. Кроме того, в России введут уголовное наказание для нарушителей закона об иноагентах. Также в марте вступят в силу новые ограничения на распространение персональных данных...
 
Оплата по QR-кодам займет около 15% рынка безналичных платежей
Оплата по QR-кодам отбирает долю у классического эквайринга. В течение нескольких лет этот способ перечисления займет около 15% рынка безналичных платежей, оценили для "Известий" в крупнейших российских банках. О новой платежной технологией (по...
 
"Аэрофлот" предложил продавать в РФ билеты на негарантированные перелеты
"Аэрофлот" 11 февраля направил президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (в нее входят крупнейшие авиакомпании страны) Владимиру Тасуну предложение ввести в России тариф, при котором авиаперевозчик сможет сам пересадить пассажира на...
 
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27 февраля 2021 года 17:54
Строительство бизнес-парка у станции метро "Бутырская" завершится в 2023 году
Работы по строительству бизнес-парка на 122 тыс. кв.м у станции метро "Бутырская" завершатся в 2023 году, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "На месте бывшего хладокомбината между станциями метро...    читать дальше
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27 февраля 2021 года 16:57
S&P подтвердило рейтинги Грузии на уровне "ВВ/В", ухудшило прогноз
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Грузии в иностранной и национальной валюте на уровне "ВВ/В", говорится в сообщении агентства. Прогноз по рейтингам пересмотрен со "стабильного" на...    читать дальше
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27 февраля 2021 года 15:26
Создана рабочая группа по вопросам управления данными в сфере контрольно-надзорной деятельности
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы по вопросам формирования системы управления данными в сфере контрольно-надзорной деятельности (КНД) для повышения скорости принятия управленческих решений.

"Новая...    читать дальше
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27 февраля 2021 года 14:21
До конца года будет завершено строительство юго-западного участка БКЛ
Строительство юго-западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро с тремя станциями планируется завершить до конца года, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На юго-западном участке Большого...    читать дальше
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27 февраля 2021 года 13:14
Чистая прибыль "Ленэнерго" по РСБУ в 2020 году выросла на 4,3%
Чистая прибыль ПАО "Россети Ленэнерго" по РСБУ в 2020 году выросла на 4,3% и составила 14,147 млрд рублей по сравнению с 13,568 млрд рублей в 2019 году, говорится в отчете компании.

Валовая прибыль сократилась на 7,6%, составив 22,266 млрд рублей.

Выручка...    читать дальше
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27 февраля 2021 года 12:27
Fitch подтвердило рейтинг Украины
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне "B" со стабильным прогнозом.

"РДЭ Украины "B" отражает ее послужной список многосторонней поддержки и надежную основу...    читать дальше
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27 февраля 2021 года 11:52
Форум "Российская энергетическая неделя" может быть проведен 13- 16 октября
Форум "Российская энергетическая неделя" планируется провести 13- 16 октября 2021 года, говорится в пресс-релизе правительства РФ по итогам заседания российско-испанской межправительственной комиссии, которое состоялось в пятницу.

В пресс-релизе сообщается, что...    читать дальше
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27 февраля 2021 года 11:39
В прошлом году ВВП Латвии снизился на 3,6%
ВВП Латвии в 2020 году снизился на 3,6% к уровню 2019 года, сообщило Центральное статистическое управление республики. В 2020 году ВВП Латвии в фактических ценах составил 29,334 млрд евро.

Добавленная стоимость производящих отраслей увеличилась в 2020 году на 0,4%, в...    читать дальше
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27 февраля 2021 года 11:18
За сутки в России выявлено более 11,5 тыс. новых случаев COVID-19
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 11 тыс. 534 случая, умерли за сутки 439 пациентов, следует из данных оперативного штаба. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 -11 тыс. 534 в 85...    читать дальше
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27 февраля 2021 года 10:45
Число выявленных заражений коронавирусом в мире превысило 113,4 млн
Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро субботы составило 113 млн 415 тыс. 614, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 517 тыс....    читать дальше
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27 февраля 2021 года 10:36
Квартальный убыток Virgin Galactic увеличился на 2%
Аэрокосмическая компания британского миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic Holdings Inc. в четвертом квартале 2020 года увеличила чистый убыток, в очередной раз не получив выручки.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистый убыток в октябре-декабре подрос...    читать дальше
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27 февраля 2021 года 10:17
Россия предлагает Испании рассмотреть возможность закупки российского водорода
Россия предлагает Испании рассмотреть возможность закупки водорода, говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ по итогам заседания российско-испанской межправительственной комиссии, которое состоялось в пятницу.

Сопредседателем межправкомиссии с российской...    читать дальше
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27 февраля 2021 года 09:52
"Группа Ренессанс страхование" в 2020 году увеличила чистую прибыль на 3%
Чистая прибыль АО "Группа Ренессанс страхование" в 2020 году выросла на 3% по сравнению с 2019 годом и составила почти 2,4 млрд рублей, следует из отчетности страховщика по ОСБУ.

Премии компании также выросли на 3%, с 35,2 млрд до 36,3 млрд рублей, а выплаты снизились...    читать дальше
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27 февраля 2021 года 09:31
Несмотря на введение квоты спрос на поставку зерна из РФ остается высоким
Введение квоты на экспорт зерна с 15 февраля этого года пока существенно не повлияло на объемы поставок за рубеж. Спрос на российское зерно остается высоким, следует из данных аналитического департамента Российского зернового союза.

"Несмотря на введение квоты и пошлины...    читать дальше
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27 февраля 2021 года 09:23
Рост экономики Индии в третьем финансовом квартале составил 0,4%, слабее прогноза
ВВП Индии в третьем финансовом квартале (октябрь-декабрь) увеличился на 0,4% относительно аналогичного периода годом ранее, свидетельствуют опубликованные в пятницу официальные данные. Аналитики в среднем ожидали повышения на 0,5%, отмечает Trading Economics.

Подъем ВВП...    читать дальше
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27 февраля 2021 года 09:02
ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 февраля в размере 74,4373 руб., евро - 90,3743 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 февраля, составляет 74,4373 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 96,26 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 февраля, составляет 90,3743 руб. По сравнению...
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