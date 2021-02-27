Работы по строительству бизнес-парка на 122 тыс. кв.м у станции метро "Бутырская" завершатся в 2023 году, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "На месте бывшего хладокомбината между станциями метро... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Грузии в иностранной и национальной валюте на уровне "ВВ/В", говорится в сообщении агентства. Прогноз по рейтингам пересмотрен со "стабильного" на... читать дальше

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы по вопросам формирования системы управления данными в сфере контрольно-надзорной деятельности (КНД) для повышения скорости принятия управленческих решений. "Новая... "Новая... читать дальше

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Строительство юго-западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро с тремя станциями планируется завершить до конца года, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "На юго-западном участке Большого... "На юго-западном участке Большого... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "Россети Ленэнерго" по РСБУ в 2020 году выросла на 4,3% и составила 14,147 млрд рублей по сравнению с 13,568 млрд рублей в 2019 году, говорится в отчете компании. Валовая прибыль сократилась на 7,6%, составив 22,266 млрд рублей. Валовая прибыль сократилась на 7,6%, составив 22,266 млрд рублей. Выручка... Выручка... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне "B" со стабильным прогнозом. "РДЭ Украины "B" отражает ее послужной список многосторонней поддержки и надежную основу... "РДЭ Украины "B" отражает ее послужной список многосторонней поддержки и надежную основу... читать дальше

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Форум "Российская энергетическая неделя" планируется провести 13- 16 октября 2021 года, говорится в пресс-релизе правительства РФ по итогам заседания российско-испанской межправительственной комиссии, которое состоялось в пятницу. В пресс-релизе сообщается, что... В пресс-релизе сообщается, что... читать дальше

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ВВП Латвии в 2020 году снизился на 3,6% к уровню 2019 года, сообщило Центральное статистическое управление республики. В 2020 году ВВП Латвии в фактических ценах составил 29,334 млрд евро. Добавленная стоимость производящих отраслей увеличилась в 2020 году на 0,4%, в... Добавленная стоимость производящих отраслей увеличилась в 2020 году на 0,4%, в... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 11 тыс. 534 случая, умерли за сутки 439 пациентов, следует из данных оперативного штаба. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 -11 тыс. 534 в 85... читать дальше

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Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро субботы составило 113 млн 415 тыс. 614, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 517 тыс.... читать дальше

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Аэрокосмическая компания британского миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic Holdings Inc. в четвертом квартале 2020 года увеличила чистый убыток, в очередной раз не получив выручки. Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистый убыток в октябре-декабре подрос... Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистый убыток в октябре-декабре подрос... читать дальше

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Россия предлагает Испании рассмотреть возможность закупки водорода, говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ по итогам заседания российско-испанской межправительственной комиссии, которое состоялось в пятницу. Сопредседателем межправкомиссии с российской... Сопредседателем межправкомиссии с российской... читать дальше

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Чистая прибыль АО "Группа Ренессанс страхование" в 2020 году выросла на 3% по сравнению с 2019 годом и составила почти 2,4 млрд рублей, следует из отчетности страховщика по ОСБУ. Премии компании также выросли на 3%, с 35,2 млрд до 36,3 млрд рублей, а выплаты снизились... Премии компании также выросли на 3%, с 35,2 млрд до 36,3 млрд рублей, а выплаты снизились... читать дальше

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Введение квоты на экспорт зерна с 15 февраля этого года пока существенно не повлияло на объемы поставок за рубеж. Спрос на российское зерно остается высоким, следует из данных аналитического департамента Российского зернового союза. "Несмотря на введение квоты и пошлины... "Несмотря на введение квоты и пошлины... читать дальше

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ВВП Индии в третьем финансовом квартале (октябрь-декабрь) увеличился на 0,4% относительно аналогичного периода годом ранее, свидетельствуют опубликованные в пятницу официальные данные. Аналитики в среднем ожидали повышения на 0,5%, отмечает Trading Economics. Подъем ВВП... Подъем ВВП... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 февраля, составляет 74,4373 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 96,26 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 февраля, составляет 90,3743 руб. По сравнению... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 февраля, составляет 90,3743 руб. По сравнению...

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