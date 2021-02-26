Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,4993 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,4697 руб., максимальный - 11,5664 руб. Было заключено 434 сделки. Объем торгов составил 1874,08 млн руб., что на 40% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,5 руб. за юань.

26 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 764 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4993 руб.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 63,12 пункта (1,851%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3346,64 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 53016,036 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 765,405 млрд руб., или на...

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Группа "ЛСР" установила ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 001Р-06 объемом 5 млрд рублей на уровне 8% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок прошел 26 февраля с 11:00 до 15:00 МСК. Сбор заявок прошел 26 февраля с 11:00 до 15:00 МСК. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 8,24%... Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 8,24%... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 764 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4993 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4697 руб., максимальный - 11,5664 руб. Было заключено 434 сделки.... Минимальный курс юаня составил 11,4697 руб., максимальный - 11,5664 руб. Было заключено 434 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1808 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,4503 руб. Минимальный курс евро составил 90,13 руб., максимальный - 90,8275 руб. Была заключена 6071... Минимальный курс евро составил 90,13 руб., максимальный - 90,8275 руб. Была заключена 6071... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7256 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,5866 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,2475 руб., максимальный - 74,925 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 74,2475 руб., максимальный - 74,925 руб. Было... читать дальше

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ООО "Ипотечный агент Титан-3" (ИА "Титан-3") установило ставку 1-го купона жилищных облигаций, обеспеченных залогом ипотечного покрытия оригинаторов, класса "А" объемом 2 млрд 210,148 млн рублей на уровне 7,45% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок прошел... Сбор заявок прошел... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 15 по 21 февраля 2021 года выросли на 0,2%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На предыдущей неделе рост цен также составил 0,2%. С начала года цены на бензин повысились на 1,7%. С начала года цены на бензин повысились на 1,7%. По данным... По данным... читать дальше

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Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в феврале 2021 года в добывающих производствах вырос до минус 0,3% с минус 2,7% в январе, в обрабатывающих производствах поднялся до минус 1% с минус 1,7% месяцем ранее,... читать дальше

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Потребительские цены в РФ за период с 16 по 24 февраля 2021 г. выросли на 0,2%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 9 по 15 февраля инфляция составляла 0,2%. С начала февраля инфляция составила 0,6%, с начала года - 1,2%. В феврале 2020 г.... В феврале 2020 г.... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги падением вместе с мировыми площадками и нефтью из-за выросших доходностей гособлигаций США и опасений относительно разгона мировой инфляции; В пятницу снизилась фондовая Азия (японский индекс Nikkei 225 упал на 4%, китайский Shanghai... В пятницу снизилась фондовая Азия (японский индекс Nikkei 225 упал на 4%, китайский Shanghai... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в феврале опустился до 76,8 пункта по сравнению с 79 пунктами месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительное значение индекса за текущий месяц... Предварительное значение индекса за текущий месяц... читать дальше

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ООО "Боржоми финанс" полностью разместило дебютные 5-летние облигации с офертой через 3 года серии 001Р-01 объемом 7 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок прошел 17 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,95-8,20% годовых, в ходе... Сбор заявок прошел 17 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,95-8,20% годовых, в ходе... читать дальше

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Золото дешевеет и может завершить снижением четвертые торги подряд во второй раз с начала года, поскольку резкий рост доходности гособлигаций ослабил спрос на драгоценный металл. За неделю золото может подешеветь на 0,9%, за месяц - на 4,9%. Фьючерсы на золото также... Фьючерсы на золото также... читать дальше

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Денежная масса (агрегат М2) в РФ в национальном определении в январе 2021 года уменьшилась на 1 трлн 53,7 млрд рублей, или на 1,8% - до 57 трлн 598,4 млрд рублей, сообщается в информации на сайте Банка России. В годовом исчислении темпы роста денежной массы к 1 февраля... В годовом исчислении темпы роста денежной массы к 1 февраля... читать дальше

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ООО "Ипотечный агент Титан-3" (ИА "Титан-3") установило финальный ориентир ставки 1-го купона жилищных облигаций, обеспеченных залогом ипотечного покрытия оригинаторов, класса "А" на уровне 7,45% годовых, объем размещения установлен на уровне 2 млрд 210,148 млн рублей, сообщил... читать дальше

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