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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 февраля в размере 74,4373 руб.
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26 февраля 2021 года 13:40

ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 февраля в размере 74,4373 руб.

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26 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 февраля, составляет 74,4373 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 96,26 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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Доходы населения США в январе увеличились на 10% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Это самый существенный подъем показателя с апреля 2020 года. В декабре их повышение составило 0,6%.

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26 февраля 2021 года 16:32
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Таким образом, банк...    читать дальше
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26 февраля 2021 года 16:30
В течение ближайшей недели с 27 февраля по 5 марта ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций
В течение ближайшей недели с 27 февраля по 5 марта ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Размер выплат

Размер выплат на...    читать дальше
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26 февраля 2021 года 16:30
В течение ближайшей недели с 27 февраля по 5 марта ожидаются выплаты купонных доходов по 108 выпускам облигаций
В течение ближайшей недели с 27 февраля по 5 марта ожидаются выплаты купонных доходов по 108 выпускам облигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Размер выплат

Размер выплат на...    читать дальше
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26 февраля 2021 года 16:30
В течение ближайшей недели с 27 февраля по 5 марта ожидаются погашения по 31 выпускам облигаций
В течение ближайшей недели с 27 февраля по 5 марта ожидаются погашения по 31 выпускам облигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

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26 февраля 2021 года 16:26
Население обеспечивает более половины инвестиций в строительство жилья
Более 50% инвестиций в строительство жилья обеспечивается населением при фактическом уходе государства с рынка, сообщил замруководителя Росстата Дмитрий Кенчадзе в ходе круглого стола "Проблемы получения финансирования малыми застройщиками". При этом он отметил, что фактически...    читать дальше
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26 февраля 2021 года 16:15
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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 49,81 пункта (1,461%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3359,95 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3384,9 (-0,73%) пункта,...    читать дальше
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26 февраля 2021 года 16:12
ТМК установила ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-03 на уровне 7,35%
О "Трубная металлургическая компания" (ТМК) установило ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-03 со сроком обращения почти 4 года на уровне 7,35% годовых, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск проходил в пятницу с 11:00 до 15:00 без...    читать дальше
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26 февраля 2021 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 73,81/75,32 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,81/75,32 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 93 коп., Cредний курс продажи...
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26 февраля 2021 года 16:02
Квартальная прибыль John Deere выросла более чем в два раза
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26 февраля 2021 года 15:54
Мониторинг цен на стальной прокат продолжится в марте
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26 февраля 2021 года 15:50
ЛСР установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов объемом 5 млрд рублей на уровне 8%
Группа "ЛСР" установила финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии 001Р-06 объемом 5 млрд рублей на уровне 8,00% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок прошел в пятницу с 11:00 до 15:00 МСК.

Ориентиру...    читать дальше
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26 февраля 2021 года 15:48
НРА присвоило ТК "Нафтатранс плюс" рейтинг на уровне "В-(ru)" со стабильным прогнозом
ООО "Национальное рейтинговое агентство" ( НРА) присвоило ООО ТК "Нафтатранс плюс" кредитный рейтинг на уровне "В-(ru)", прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства.

"Кредитный рейтинг компании на уровне "В-(ru)" ограничивается значительной...    читать дальше
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26 февраля 2021 года 15:45
ДОМ.РФ: потенциал дальнейшего снижения ставок по ипотеке исчерпан
Потенциал дальнейшего снижения ставок по ипотеке в рыночном сегменте исчерпан, прокомментировали в ДОМ.РФ официальную статистику по рынку жилищного кредитования Банка России.

"Ставки по выданной ипотеке в январе составили 7,23%, в том числе 5,86% - на первичном рынке....    читать дальше
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