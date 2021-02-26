Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,4982 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,243 руб., максимальный - 11,7399 руб. Было заключено 65 сделок. Объем торгов составил 376,75 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,493 руб. за юань.

26 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 919 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4982 руб.

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Доллар США продолжает укрепляться относительно большинства основных мировых валют в ходе торгов в пятницу. Поддержку доллару оказывает общий уход инвесторов от рисков на фоне роста доходностей казначейских облигаций США: процентная ставка десятилетних US Treasuries в... Поддержку доллару оказывает общий уход инвесторов от рисков на фоне роста доходностей казначейских облигаций США: процентная ставка десятилетних US Treasuries в... читать дальше

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Доходы населения США в январе увеличились на 10% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Это самый существенный подъем показателя с апреля 2020 года. В декабре их повышение составило 0,6%. При этом расходы американцев... При этом расходы американцев... читать дальше

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Производство сахара в РФ в сезоне 2020-2021 гг (длится с октября по сентябрь) составит 5,13 млн тонн. прогнозирует Международная организация по сахару (ISO). Запасы на начало сезона составляли 3,23 млн тонн, прогноз на конец сезона - 2,16 млн тонн, сообщается в обзоре ISO.... читать дальше

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6 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 26 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-3-606 на 15 млрд 545,5 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 27 февраля по 5 марта ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 27 февраля по 5 марта ожидаются выплаты купонных доходов по 108 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 27 февраля по 5 марта ожидаются погашения по 31 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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Более 50% инвестиций в строительство жилья обеспечивается населением при фактическом уходе государства с рынка, сообщил замруководителя Росстата Дмитрий Кенчадзе в ходе круглого стола "Проблемы получения финансирования малыми застройщиками". При этом он отметил, что фактически... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 49,81 пункта (1,461%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3359,95 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3384,9 (-0,73%) пункта,... читать дальше

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О "Трубная металлургическая компания" (ТМК) установило ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-03 со сроком обращения почти 4 года на уровне 7,35% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск проходил в пятницу с 11:00 до 15:00 без... Сбор заявок на выпуск проходил в пятницу с 11:00 до 15:00 без... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,81/75,32 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 93 коп., Cредний курс продажи...

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Чистая прибыль американского производителя сельхозтехники John Deere в 1-м финансовом квартале, завершившимся 31 января 2021 года, выросла в 2,4 раза и составила $1,224 млрд, или $3,87 на акцию, против $517 млн, или $1,63 на акцию, годом ранее, говорится в сообщении компании.... читать дальше

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Мониторинг цен на стальной прокат продолжится в марте, решений о дополнительных мерах по ограничению роста цен на металл на данный момент не принято. "На сегодняшний день мониторинг цен на металл продолжается и будет продолжен и в дальнейшем. Если мониторинг покажет, что рост... читать дальше

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Группа "ЛСР" установила финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии 001Р-06 объемом 5 млрд рублей на уровне 8,00% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок прошел в пятницу с 11:00 до 15:00 МСК. Сбор заявок прошел в пятницу с 11:00 до 15:00 МСК. Ориентиру... Ориентиру... читать дальше

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ООО "Национальное рейтинговое агентство" ( НРА) присвоило ООО ТК "Нафтатранс плюс" кредитный рейтинг на уровне "В-(ru)", прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. "Кредитный рейтинг компании на уровне "В-(ru)" ограничивается значительной... "Кредитный рейтинг компании на уровне "В-(ru)" ограничивается значительной... читать дальше

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Потенциал дальнейшего снижения ставок по ипотеке в рыночном сегменте исчерпан, прокомментировали в ДОМ.РФ официальную статистику по рынку жилищного кредитования Банка России. "Ставки по выданной ипотеке в январе составили 7,23%, в том числе 5,86% - на первичном рынке.... "Ставки по выданной ипотеке в январе составили 7,23%, в том числе 5,86% - на первичном рынке.... читать дальше

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