.

Американская Twitter Inc., которой принадлежит одноименная сеть микроблогов, планирует увеличить выручку в ближайшие несколько лет, по крайней мере, вдвое относительно уровня 2020 года, а также намерена активнее привлекать пользователей и рекламодателей. Twitter ставит... Twitter ставит... читать дальше

.

Нефтяные снижаются сегодня, но завершают ростом четвертый месяц подряд. Ограничение добычи Саудовской Аравией и другими странами ОПЕК+ сократило предложение нефти на мировом рынке и позволило несколько уменьшить раздутые запасы, при том что спрос на нефть... Ограничение добычи Саудовской Аравией и другими странами ОПЕК+ сократило предложение нефти на мировом рынке и позволило несколько уменьшить раздутые запасы, при том что спрос на нефть... читать дальше

.

Оптимизм инвесторов в отношении развивающихся рынков (EM) остается ключевым фактором поддержки акций РФ, следует из анализа операций клиентов BCS Global Markets (BCS GM) с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже", за неделю, завершившуюся 24 февраля 2021... читать дальше

.

По итогам 2021 года рост розничных продаж в США может составить 6,5-8,2%, при этом объем продаж достигнет $4,4 трлн, прогнозирует Национальная федерация розничной торговли (National Retail Federation, NRF) США. Онлайн-продажи, согласно прогнозу, увеличатся на 18-23% и... Онлайн-продажи, согласно прогнозу, увеличатся на 18-23% и... читать дальше

.

Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $8 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

.

Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 3 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

.

Сегодня ожидаются погашения по 12 выпускам облигаций на общую сумму 50,84 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

.

Расходы на оборону в мире по сравнению с 2019 годом возросли на 3,9% за 2020 год, несмотря на пандемию коронавируса COVID-19 и экономические трудности, говорится в обнародованном вчера обзоре Международного института стратегических исследований (IISS) - аналитического центра со... читать дальше

.

Инфляция в США может быстро ускориться, когда большее число американцев будет вакцинировано от COVID-19, и Федеральной резервной системе (ФРС) следует внимательно следить за ценовыми сигналами, заявила президент Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-сити Эстер... читать дальше

.

Торги в четверг американский фондовый рынок завершил резким падением основных индексов на фоне роста доходности гособлигаций США, спровоцировавшего распродажи на рынке акций из-за тревог по поводу потенциального ужесточения условий заимствования. Индекс Dow Jones... Индекс Dow Jones... читать дальше

.

По итогам вчерашних торгов фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно снизились на фоне усиления опасений инвесторов по поводу роста доходности гособлигаций США. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов опустился на... Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов опустился на... читать дальше

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 февраля, составляет 89,4995 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 16,96 коп.

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 февраля, составляет 73,4747 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 27,85 коп.

.

Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 10:45 10:45 Данные о потребительских расходах во... Данные о потребительских расходах во... читать дальше

.

Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 24,28 пункта (0,717%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3409,76 пункта. Индекс РТС сильно корректируется вниз после роста, пытаясь... Индекс РТС сильно корректируется вниз после роста, пытаясь... читать дальше

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 53781,441 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 217,204 млрд руб., или на...

.