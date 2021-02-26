26 февраля 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
26 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|Январь 2021
|10:45
|Изменение ВВП Франции
|IV квартал 2020
|10:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|Февраль 2021
|10:45
|Цены производителей во Франции
|Январь 2021
|16:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|Январь 2021
|16:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|Январь 2021
|16:30
|Цены производителей в Канаде
|Январь 2021
|17:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|Февраль 2021
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Февраль 2021
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
26 февраля 2021 года 08:47
Американская Twitter Inc., которой принадлежит одноименная сеть микроблогов, планирует увеличить выручку в ближайшие несколько лет, по крайней мере, вдвое относительно уровня 2020 года, а также намерена активнее привлекать пользователей и рекламодателей.
Twitter ставит... читать дальше
.
26 февраля 2021 года 08:40
Нефтяные снижаются сегодня, но завершают ростом четвертый месяц подряд.
Ограничение добычи Саудовской Аравией и другими странами ОПЕК+ сократило предложение нефти на мировом рынке и позволило несколько уменьшить раздутые запасы, при том что спрос на нефть... читать дальше
.
26 февраля 2021 года 08:39
Оптимизм инвесторов в отношении развивающихся рынков (EM) остается ключевым фактором поддержки акций РФ, следует из анализа операций клиентов BCS Global Markets (BCS GM) с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже", за неделю, завершившуюся 24 февраля 2021... читать дальше
.
26 февраля 2021 года 08:32
По итогам 2021 года рост розничных продаж в США может составить 6,5-8,2%, при этом объем продаж достигнет $4,4 трлн, прогнозирует Национальная федерация розничной торговли (National Retail Federation, NRF) США.
Онлайн-продажи, согласно прогнозу, увеличатся на 18-23% и... читать дальше
.
26 февраля 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $8 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
...
.
26 февраля 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 3 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
... читать дальше
.
26 февраля 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 12 выпускам облигаций на общую сумму 50,84 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
.
26 февраля 2021 года 08:25
Расходы на оборону в мире по сравнению с 2019 годом возросли на 3,9% за 2020 год, несмотря на пандемию коронавируса COVID-19 и экономические трудности, говорится в обнародованном вчера обзоре Международного института стратегических исследований (IISS) - аналитического центра со... читать дальше
.
26 февраля 2021 года 08:21
Инфляция в США может быстро ускориться, когда большее число американцев будет вакцинировано от COVID-19, и Федеральной резервной системе (ФРС) следует внимательно следить за ценовыми сигналами, заявила президент Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-сити Эстер... читать дальше
.
26 февраля 2021 года 08:15
Торги в четверг американский фондовый рынок завершил резким падением основных индексов на фоне роста доходности гособлигаций США, спровоцировавшего распродажи на рынке акций из-за тревог по поводу потенциального ужесточения условий заимствования.
Индекс Dow Jones... читать дальше
.
26 февраля 2021 года 08:09
По итогам вчерашних торгов фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно снизились на фоне усиления опасений инвесторов по поводу роста доходности гособлигаций США.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов опустился на... читать дальше
.
26 февраля 2021 года 08:02
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 февраля, составляет 89,4995 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 16,96 коп.
.
26 февраля 2021 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 февраля, составляет 73,4747 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 27,85 коп.
.
26 февраля 2021 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
10:45
Данные о потребительских расходах во... читать дальше
.
25 февраля 2021 года 20:15
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 24,28 пункта (0,717%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3409,76 пункта.
Индекс РТС сильно корректируется вниз после роста, пытаясь... читать дальше
.
25 февраля 2021 года 19:50
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 53781,441 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 217,204 млрд руб., или на...
.