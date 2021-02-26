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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в январе снизилось на 2,5% - Росстат
В январе снижение промпроизводства в РФ составило 2,5% после роста на 2,1%, согласно пересмотренным данным, в декабре. Данные оказались слабее ожиданий экономистов
 
Несырьевой экспорт из РФ в 2021 году превысит 50%
В 2020 году объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) из России превысил $161,3 млрд, став максимальным за всё время. Это действительно серьезный результат, особенно в условиях, когда мировая экономика демонстрировала обратные тенденции,...
 
Электроника в автомобилях станет наполовину отечественной
Минпромторг поставил цель сделать электронику в автомобилях наполовину российской. Целевые показатели Минпромторга отражены в презентации "Точки роста в электронной промышленности РФ", предоставленной "Ведомостям" главой радиоэлектронного...
 
Долги населения за ЖКУ выросли до 625 млрд руб.
За время пандемии долги населения за жилищно-коммунальные услуги выросли на 55 млрд рублей. Если к октябрю 2019 года общая задолженность жителей составляла 570 млрд руб., то к октябрю 2020 года она выросла до 625 млрд, подсчитали для "Российской...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
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26 февраля 2021 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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26 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
10:45 Данные о потребительских расходах во Франции Январь 2021
10:45 Изменение ВВП Франции IV квартал 2020
10:45 Предварительная оценка потребительских цен во Франции Февраль 2021
10:45 Цены производителей во Франции Январь 2021
16:30 Изменение расходов и доходов населения США Январь 2021
16:30 Предварительные данные по запасам на оптовых складах США Январь 2021
16:30 Цены производителей в Канаде Январь 2021
17:45 Индекс производственной активности Чикаго Февраль 2021
18:00 Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана) Февраль 2021

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
26 февраля 2021 года 08:47
Twitter рассчитывает в 2 раза увеличить выручку за 3 года
Американская Twitter Inc., которой принадлежит одноименная сеть микроблогов, планирует увеличить выручку в ближайшие несколько лет, по крайней мере, вдвое относительно уровня 2020 года, а также намерена активнее привлекать пользователей и рекламодателей.

Twitter ставит...    читать дальше
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26 февраля 2021 года 08:40
Нефть дешевеет, завершая февраль уверенным ростом
Нефтяные снижаются сегодня, но завершают ростом четвертый месяц подряд.

Ограничение добычи Саудовской Аравией и другими странами ОПЕК+ сократило предложение нефти на мировом рынке и позволило несколько уменьшить раздутые запасы, при том что спрос на нефть...    читать дальше
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26 февраля 2021 года 08:39
Интерес к акциям EM остается ключевым фактором поддержки российских акций - BCS GM
Оптимизм инвесторов в отношении развивающихся рынков (EM) остается ключевым фактором поддержки акций РФ, следует из анализа операций клиентов BCS Global Markets (BCS GM) с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже", за неделю, завершившуюся 24 февраля 2021...    читать дальше
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26 февраля 2021 года 08:32
В 2021 году розничные продажи в США вырастут на 6,5-8,2%, прогнозирует NRF
По итогам 2021 года рост розничных продаж в США может составить 6,5-8,2%, при этом объем продаж достигнет $4,4 трлн, прогнозирует Национальная федерация розничной торговли (National Retail Federation, NRF) США.

Онлайн-продажи, согласно прогнозу, увеличатся на 18-23% и...    читать дальше
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26 февраля 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $8 млн
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $8 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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26 февраля 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 3 млрд руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 3 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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26 февраля 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 12 выпускам облигаций на общую сумму 50,84 млрд руб.
Сегодня ожидаются погашения по 12 выпускам облигаций на общую сумму 50,84 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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26 февраля 2021 года 08:25
Рост оборонных расходов в мире составил в прошлом году 3,9%
Расходы на оборону в мире по сравнению с 2019 годом возросли на 3,9% за 2020 год, несмотря на пандемию коронавируса COVID-19 и экономические трудности, говорится в обнародованном вчера обзоре Международного института стратегических исследований (IISS) - аналитического центра со...    читать дальше
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26 февраля 2021 года 08:21
В США инфляция может быстро усилиться вслед за вакцинацией - глава ФРБ Канзас-сити
Инфляция в США может быстро ускориться, когда большее число американцев будет вакцинировано от COVID-19, и Федеральной резервной системе (ФРС) следует внимательно следить за ценовыми сигналами, заявила президент Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-сити Эстер...    читать дальше
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26 февраля 2021 года 08:15
Рынок акций США завершил торги обвалом индикаторов на тревогах по поводу роста доходности US Treasuries
Торги в четверг американский фондовый рынок завершил резким падением основных индексов на фоне роста доходности гособлигаций США, спровоцировавшего распродажи на рынке акций из-за тревог по поводу потенциального ужесточения условий заимствования.

Индекс Dow Jones...    читать дальше
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26 февраля 2021 года 08:09
Европейские рынки акций преимущественно снизились вчера на фоне роста доходности US Treasuries
По итогам вчерашних торгов фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно снизились на фоне усиления опасений инвесторов по поводу роста доходности гособлигаций США.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов опустился на...    читать дальше
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26 февраля 2021 года 08:02
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 89,4995 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 февраля, составляет 89,4995 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 16,96 коп.
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26 февраля 2021 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 73,4747 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 февраля, составляет 73,4747 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 27,85 коп.
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26 февраля 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

Период

10:45

Данные о потребительских расходах во...    читать дальше
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25 февраля 2021 года 20:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 25 февраля растет
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 24,28 пункта (0,717%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3409,76 пункта.

Индекс РТС сильно корректируется вниз после роста, пытаясь...    читать дальше
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25 февраля 2021 года 19:50
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 25 февраля выросла на 0,41% и составила 53781,441 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 53781,441 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 217,204 млрд руб., или на...
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