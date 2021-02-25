Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 89,7499 руб.

Минимальный курс евро составил 89,295 руб., максимальный - 90,14 руб. Было заключено 3087 сделок. Объем торгов составил 12750,95 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 90,14 руб. за евро.

25 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1465 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,7499 руб.

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 24,28 пункта (0,717%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3409,76 пункта. Индекс РТС сильно корректируется вниз после роста, пытаясь... Индекс РТС сильно корректируется вниз после роста, пытаясь... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 53781,441 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 217,204 млрд руб., или на...

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АО "Росагролизинг" установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 7 млрд рублей на уровне 7,9% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 8,06% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 8,06% годовых. Сбор заявок проходил 25 февраля... Сбор заявок проходил 25 февраля... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4763 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,9853 руб. Минимальный курс евро составил 89,32 руб., максимальный - 90,5675 руб. Было заключено 5813 сделок.... Минимальный курс евро составил 89,32 руб., максимальный - 90,5675 руб. Было заключено 5813 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 12 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4212 руб. Минимальный курс юаня составил 11,3859 руб., максимальный - 11,4719 руб. Было заключено 440 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,3859 руб., максимальный - 11,4719 руб. Было заключено 440 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 162 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,6871 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,325 руб., максимальный - 74,0975 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,325 руб., максимальный - 74,0975 руб. Было... читать дальше

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В 2020 году объем экспорта нефти из России сократился на 11,3% по сравнению с 2019 годом и составил 238 млн тонн, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (включая данные о взаимной торговле со странами ЕАЭС). В декабре экспорт упал на 16,6% в годовом... В декабре экспорт упал на 16,6% в годовом... читать дальше

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Цены производителей на автомобильный бензин в РФ в январе выросли в среднем на 8,5% (в помесячном сравнении) после снижения на 5,5% в декабре. В годовом сравнении цены производителей выросли январе на 9,7%. В 13 субъектах Российской Федерации бензин в январе стал... В 13 субъектах Российской Федерации бензин в январе стал... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в четверг ростом индексов. В четверг в Азии преобладал рост индексов (японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский индекс Hang Seng прибавил 1,2%). В четверг в Азии преобладал рост индексов (японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский индекс Hang Seng прибавил 1,2%). В положительной зоне находилось... В положительной зоне находилось... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению в ходе торгов в четверг после роста ранее в ходе сессии. Между тем фьючерсы на Brent остаются вблизи максимального значения более чем за 13 месяцев, отмечает Trading Economics. Между тем фьючерсы на Brent остаются вблизи максимального значения более чем за 13 месяцев, отмечает Trading Economics. Стоимость апрельских фьючерсов на... Стоимость апрельских фьючерсов на... читать дальше

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В МВД России сообщили об увеличении числа преступлений в сфере IT-технологий в первом месяце 2021 года, в их числе - рост более чем на 50% преступлений, совершенных с помощью интернета. "В отчетном периоде их (IT-преступлений) зарегистрировано на 32,2% больше, чем год... "В отчетном периоде их (IT-преступлений) зарегистрировано на 32,2% больше, чем год... читать дальше

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Чистая прибыль банка ВТБ за январь 2021 года составила 14,516 млрд руб. против 19,016 млрд руб. за январь прошлого года. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка России. Прибыль до налогообложения составила... Прибыль до налогообложения составила...

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Банк России с 1 апреля снижает максимальный лимит безотзывной кредитной линии (БКЛ) для системно значимых банков до 4 трлн рублей с 5 трлн рублей, говорится в сообщении регулятора. В условиях волатильности на финансовых рынках в 2020 году ЦБ был вынужден увеличить... В условиях волатильности на финансовых рынках в 2020 году ЦБ был вынужден увеличить... читать дальше

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Чистая прибыль Газпромбанка (ГПБ) за январь 2021 года составила 4,483 млрд руб. против 9,853 млрд руб. за январь прошлого года. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка России. Прибыль до налогообложения... Прибыль до налогообложения...

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Американские фондовые индексы снижаются в ходе торгов в четверг, инвесторы оценивают статистические данные и отчеты компаний. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:57 мск снизился на 37,79 пункта (0,12%) и составил 31924,07 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:57 мск снизился на 37,79 пункта (0,12%) и составил 31924,07 пункта. Standard &... Standard &... читать дальше

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ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) полностью разместило выпуск бессрочных бондов на 24 млрд рублей по ставке на уровне 7,8% годовых, говорится в сообщении компании. Ориентир ставки 2-10 купонов - премия 175 базисных пунктов (б.п.) к 5-летним ОФЗ. Ориентир ставки 2-10 купонов - премия 175 базисных пунктов (б.п.) к 5-летним ОФЗ. Сбор заявок... Сбор заявок... читать дальше

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