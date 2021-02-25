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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,4063 руб.
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25 февраля 2021 года 12:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,4063 руб.

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25 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 269 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4063 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,106 руб., максимальный - 11,5999 руб. Было заключено 58 сделок. Объем торгов составил 401,88 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,4198 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
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