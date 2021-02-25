Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3178,9 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2050,48 млрд руб.

25 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 25 февраля составили по Российской Федерации 3178,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2938,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2808,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2633,8 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 25 февраля составили 2050,48 млрд руб. против 2510,0677 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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