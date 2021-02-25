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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 40,09 пункта (1,184%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3425,57 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 22,93 пункта (1,586%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 22,93 пункта (1,586%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 2688 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,4021... читать дальше

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Доллар и евро начали торги на "Московской бирже" снижением. Рубль растет к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 73,4021 руб.... В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 73,4021 руб.... читать дальше

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налитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 3-летних облигаций ООО "Селектел" серии 001P-01R объемом 3 млрд рублей кредитный рейтинг "A(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ООО "Селектел". В... Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ООО "Селектел". В... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 25 февраля по данным на начало операционного дня снизилось до 68,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Сегодняшние торги фондовый рынок России начал ростом вслед за внешними фондовыми площадками и выросшей нефтью (Brent превысила $67 за баррель). Европейские фондовые рынки завершили вчерашние торги в зеленой зоне. Европейские фондовые рынки завершили вчерашние торги в зеленой зоне. Американские фондовые индикаторы выросли на... Американские фондовые индикаторы выросли на... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,52/74,73 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 17 коп., Cредний курс продажи упал...

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ымский "Российский национальный коммерческий банк" (РНКБ) приобрел в рамках оферты 510 тыс. 851 облигацию 1-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким... Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким... читать дальше

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В прошлом году производитель алкоголя "Белуга Групп" реализовал более 1 млн бутылок премиальных тихих вин собственного бренда Golubitskoe Estate, что в 2,4 раза больше показателя 2019 года. "Один миллион - важная цифра, которую линейка Golubitskoe Estate достигла менее чем за... читать дальше

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О "Российские железные дороги" установило ставку 3-го купона 10-летних облигаций серии 001P-18R объемом 15 млрд рублей на уровне 7,1% годовых, говорится в сообщении компании. РЖД разместили 10-летние бонды в марте 2020 года по ставке 6,44% годовых. Ставки 2-20-го купонов... РЖД разместили 10-летние бонды в марте 2020 года по ставке 6,44% годовых. Ставки 2-20-го купонов... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 25 февраля составили по Российской Федерации 3178,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2938,2 млрд руб. На... На... читать дальше

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Сегодня фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона уверенно растут вслед за рынком акций США. Вчера росту американских индексов способствовали заявления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о том, что регулятор не собирается менять... Вчера росту американских индексов способствовали заявления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о том, что регулятор не собирается менять... читать дальше

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Курс доллара США сегодня снижается относительно большинства основных валют. При этом доллар растет к иене. Как отмечает Trading Economics, "голубиные" заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла и рост ожиданий масштабных бюджетных расходов в... читать дальше

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Чистый убыток ПАО "Россети Волга" по РСБУ в 2020 году составил 945,86 млн рублей против 2,831 млрд рублей чистой прибыли за 2019 год, говорится в отчетности компании. Выручка снизилась на 4%, до 60,335 млрд рублей. Себестоимость выросла на 3,2%, до 59,7 млрд рублей. В... Себестоимость выросла на 3,2%, до 59,7 млрд рублей. В... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску бессрочных облигаций РЖД серии 001Б-08 объемом 24 млрд рублей кредитный рейтинг "AA+(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства. Эмиссия является необеспеченным бессрочным долгом РЖД. В соответствии с... Эмиссия является необеспеченным бессрочным долгом РЖД. В соответствии с... читать дальше

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Ряд крупнейших американских компаний, институтов и других организаций присоединились к зародившейся в Кремниевой долине инициативе по увеличению доли руководителей из числа недостаточно представленных групп до 25% к 2025 году. Организация Silicon Valley Leadership... Организация Silicon Valley Leadership... читать дальше

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