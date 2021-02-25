25 февраля 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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25 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|Февраль 2021
|12:00
|Изменение денежной массы в еврозоне
|Январь 2021
|12:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|Февраль 2021
|13:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|Февраль 2021
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 14 по 20 февраля
|16:30
|Пересмотренная предварительная оценка ВВП США
|IV квартал 2020
|16:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|Январь 2021
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 07 по 13 февраля
Это автоматическое сообщение.
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25 февраля 2021 года 10:20
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 40,09 пункта (1,184%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3425,57 пункта.
По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 22,93 пункта (1,586%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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25 февраля 2021 года 10:20
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 2688 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,4021... читать дальше
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25 февраля 2021 года 10:20
Доллар и евро начали торги на "Московской бирже" снижением. Рубль растет к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти
В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 73,4021 руб.... читать дальше
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25 февраля 2021 года 10:15
налитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 3-летних облигаций ООО "Селектел" серии 001P-01R объемом 3 млрд рублей кредитный рейтинг "A(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.
Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ООО "Селектел". В... читать дальше
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25 февраля 2021 года 10:13
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 25 февраля по данным на начало операционного дня снизилось до 68,3 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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25 февраля 2021 года 10:07
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал ростом вслед за внешними фондовыми площадками и выросшей нефтью (Brent превысила $67 за баррель).
Европейские фондовые рынки завершили вчерашние торги в зеленой зоне.
Американские фондовые индикаторы выросли на... читать дальше
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25 февраля 2021 года 10:02
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,52/74,73 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 17 коп., Cредний курс продажи упал...
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25 февраля 2021 года 09:57
ымский "Российский национальный коммерческий банк" (РНКБ) приобрел в рамках оферты 510 тыс. 851 облигацию 1-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации.
Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким... читать дальше
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25 февраля 2021 года 09:57
В прошлом году производитель алкоголя "Белуга Групп" реализовал более 1 млн бутылок премиальных тихих вин собственного бренда Golubitskoe Estate, что в 2,4 раза больше показателя 2019 года. "Один миллион - важная цифра, которую линейка Golubitskoe Estate достигла менее чем за... читать дальше
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25 февраля 2021 года 09:49
О "Российские железные дороги" установило ставку 3-го купона 10-летних облигаций серии 001P-18R объемом 15 млрд рублей на уровне 7,1% годовых, говорится в сообщении компании.
РЖД разместили 10-летние бонды в марте 2020 года по ставке 6,44% годовых. Ставки 2-20-го купонов... читать дальше
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25 февраля 2021 года 09:48
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 25 февраля составили по Российской Федерации 3178,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2938,2 млрд руб.
На... читать дальше
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25 февраля 2021 года 09:48
Сегодня фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона уверенно растут вслед за рынком акций США.
Вчера росту американских индексов способствовали заявления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о том, что регулятор не собирается менять... читать дальше
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25 февраля 2021 года 09:41
Курс доллара США сегодня снижается относительно большинства основных валют. При этом доллар растет к иене. Как отмечает Trading Economics, "голубиные" заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла и рост ожиданий масштабных бюджетных расходов в... читать дальше
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25 февраля 2021 года 09:32
Чистый убыток ПАО "Россети Волга" по РСБУ в 2020 году составил 945,86 млн рублей против 2,831 млрд рублей чистой прибыли за 2019 год, говорится в отчетности компании. Выручка снизилась на 4%, до 60,335 млрд рублей.
Себестоимость выросла на 3,2%, до 59,7 млрд рублей. В... читать дальше
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25 февраля 2021 года 09:32
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску бессрочных облигаций РЖД серии 001Б-08 объемом 24 млрд рублей кредитный рейтинг "AA+(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.
Эмиссия является необеспеченным бессрочным долгом РЖД. В соответствии с... читать дальше
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25 февраля 2021 года 09:25
Ряд крупнейших американских компаний, институтов и других организаций присоединились к зародившейся в Кремниевой долине инициативе по увеличению доли руководителей из числа недостаточно представленных групп до 25% к 2025 году.
Организация Silicon Valley Leadership... читать дальше
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