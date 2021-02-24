Запасы нефти в США выросли за период с 12 февраля по 19 февраля на 1285 тыс. баррелей, бензина - выросли на 12 тыс. баррелей

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 6500 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 3500 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 4000 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина повысились на 12 тыс. баррелей и составили 257,096 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg.

24 февраля. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе выросли на 1285 тыс. баррелей - до 463,042 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

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