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24 февраля 2021 года 12:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,4332 руб.

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24 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 238 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4332 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,4148 руб., максимальный - 11,46 руб. Было заключено 56 сделок. Объем торгов составил 379,9 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,427 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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