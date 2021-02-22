Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,5765 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,4828 руб., максимальный - 11,6 руб. Было заключено 168 сделок. Объем торгов составил 65,79 млн руб., что на 95% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,5 руб. за юань.

22 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 672 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5765 руб.

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К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 12,39 пункта (0,36%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3433,93 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 53874,605 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 113,868 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 672 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5765 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4828 руб., максимальный - 11,6 руб. Было заключено 168 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,4828 руб., максимальный - 11,6 руб. Было заключено 168 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6933 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,6744 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,0675 руб., максимальный - 75,075 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 74,0675 руб., максимальный - 75,075 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8431 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,5472 руб. Минимальный курс евро составил 89,8225 руб., максимальный - 91,0075 руб. Было заключено 5380... Минимальный курс евро составил 89,8225 руб., максимальный - 91,0075 руб. Было заключено 5380... читать дальше

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Фондовый рынок США снижается на фоне роста доходности облигаций, который вызывает беспокойство инвесторов по поводу переоцененности акций компаний технологического сектора. Ожидания восстановления экономики позднее в этом году спровоцировали распродажу государственных... Ожидания восстановления экономики позднее в этом году спровоцировали распродажу государственных... читать дальше

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Доллар США и евро заметно растут на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль падает к бивалютной корзине на фоне как общемирового снижения "аппетита к риску", так и ожиданий возможного объявления новых антироссийских санкций. По состоянию на 17:45 мск курс доллара... По состоянию на 17:45 мск курс доллара... читать дальше

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Европейский союз вложит 5,61 млрд евро в проект строительства Международного термоядерного экспериментального реактор. "Совет ЕС принял решение, гарантирующее продолжение европейского финансирования проекта Международного термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР) в... читать дальше

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Американская McDonald's Corp., крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания, анонсировала комплекс мер, направленных на расширение многообразия в компании в ближайшие пять лет. К концу 2025 года McDonald's намерена увеличить долю женщин на должностях старших... К концу 2025 года McDonald's намерена увеличить долю женщин на должностях старших... читать дальше

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Фунт стерлингов, который в пятницу превысил психологически важную отметку в $1,4 впервые за три года, продолжает дорожать. Британская экономика входит в число наиболее сильно пострадавших от пандемии COVID-19, но сейчас страна находится на пути восстановления. В том... Британская экономика входит в число наиболее сильно пострадавших от пандемии COVID-19, но сейчас страна находится на пути восстановления. В том... читать дальше

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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров посетил российскую экспозицию на оборонной выставке IDEX в Абу-Даби и провел переговоры с руководством ОАЭ, говорится в сообщении Минпромторга. "В ходе встреч было отмечено, что даже несмотря на пандемию и негативные... "В ходе встреч было отмечено, что даже несмотря на пандемию и негативные... читать дальше

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Главы МИД государств-членов ЕС в понедельник в ходе заседания Совета по иностранным делам договорились о подготовке дополнительных санкций против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, передают западные СМИ со ссылкой на дипломатические источники. В ходе... читать дальше

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Доходность десятилетних гособлигаций США превысила 1,37% годовых, достигнув максимальной отметки за год. Это обусловлено опасениями инвесторов относительно ускорения темпов повышения потребительских цен на фоне усиления экономической активности благодаря масштабной программе... читать дальше

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После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 8,51 пункта (0,247%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3437,81 пункта. Максимальное... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин констатировал, что уровень стратегического партнерства и союзничества России и Белоруссии подтверждается. В начале встречи Путин отметил, что рад новой личной встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. "Это в современных условиях... В начале встречи Путин отметил, что рад новой личной встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. "Это в современных условиях... читать дальше

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Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс не согласился с мнением о том, что масштабные стимулирующие меры или рост цен на активы могут подорвать восстановление экономики от последствий пандемии коронавируса. Уильямс сказал, что экономика все еще находится... читать дальше

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