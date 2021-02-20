К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 11,36 пункта (0,329%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3446,32 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в субботу составила 53988,472 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 266,097 млрд руб., или на...

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В 2020 году Россия снизила импорт пальмового масла и его фракций на 3,4% по сравнению с 2019 годом - до 1,025 млн тонн, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). В том числе в декабре импорт упал в годовом выражении на 23%, - до 71,6 тыс. тонн, к... читать дальше

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Рынок акций РФ, начавший субботние торги на понижательном тренде, завершил их в минусе: индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,3-0,4%. Тем временем, администрация США представила доклад Конгрессу о санкциях по "Северному потоку 2", в котором указаны всего две российские... Тем временем, администрация США представила доклад Конгрессу о санкциях по "Северному потоку 2", в котором указаны всего две российские... читать дальше

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"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала допвыпуск облигаций №1 ОАО "АБЗ-1" серии 001Р-01, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-01671-D-001P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-01671-D-001P. Компания планирует с 1 по 3 марта собирать заявки инвесторов на... Компания планирует с 1 по 3 марта собирать заявки инвесторов на... читать дальше

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КБ «Солиарность» установил ставку 13-го купона серии БО-02 установлена на уровне 3%, говорится в сообщении кредитной организации. Выпуск БО-02 объемом 1,5 млрд рублей был размещен в марте 2015 года на 10 лет. Ставка текущего купона - 6,75% годовых. Очередная оферта по... Выпуск БО-02 объемом 1,5 млрд рублей был размещен в марте 2015 года на 10 лет. Ставка текущего купона - 6,75% годовых. Очередная оферта по... читать дальше

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«Эксперт РА» присвоил рейтинг компании «Энерготехсервис» на уровне «ruA-» со стабильным прогнозом, говорится в пресс-релизе агентства. «В 2020 году компания активно наращивала клиентскую базу, по состоянию на 30 сентября 2020 (далее-отчетная дата) портфель заказов без... «В 2020 году компания активно наращивала клиентскую базу, по состоянию на 30 сентября 2020 (далее-отчетная дата) портфель заказов без... читать дальше

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Ведущие мировые экономики отыгрывают потери из-за пандемии COVID-19 быстрее ожиданий, отрицательный разрыв выпуска практически исчезнет к концу года, полагает Банк России. "Предполагается, что пиковое значение прироста новых случаев заражений коронавирусом и... "Предполагается, что пиковое значение прироста новых случаев заражений коронавирусом и... читать дальше

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Fix Price Group Ltd. в субботу получил листинг своих депозитарных расписок на "Московской бирже", говорится в материалах торговой площадки. Бумаги включены в первый котировальный список. Дата начала торгов пока не раскрывается. Бумаги включены в первый котировальный список. Дата начала торгов пока не раскрывается. Fix Price - крупнейшая в России... Fix Price - крупнейшая в России... читать дальше

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осковская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала допвыпуск №5 облигаций Газпромбанка (MOEX: GZPR) серии 001P-17Р, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-16-00354-B-001P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-16-00354-B-001P. Основные параметры допвыпуска пока не... Основные параметры допвыпуска пока не... читать дальше

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Банк России повысил прогноз по структурному профициту ликвидности банковского сектора на конец 2021 года с 0,7-1,3 трлн рублей до 0,8-1,4 трлн рублей. Как говорится в докладе о денежно-кредитной политике (ДКП) Банка России, этот прогноз учитывает предпосылки о возврате... Как говорится в докладе о денежно-кредитной политике (ДКП) Банка России, этот прогноз учитывает предпосылки о возврате... читать дальше

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"Ручное управление" ценами, к которому российские власти перешли в ряде сегментов на фоне всплеска продовольственной инфляции в конце прошлого года, затрудняет таргетирование традиционными инструментами денежно-кредитной политики, заявил Банк России. "Следует отметить,... "Следует отметить,... читать дальше

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Годовая инфляция в РФ будет превышать целевое значение (4%) как минимум в I-III кварталах 2021 года, говорится в опубликованном докладе ЦБ о денежно-кредитной политике. "Инфляция относительно соответствующего периода прошлого года будет превышать целевое значение в... "Инфляция относительно соответствующего периода прошлого года будет превышать целевое значение в... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 22.02 по 28.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Группа депутатов во главе с руководителем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в парламент новую версию законопроекта по созданию на базе ЦБ платформы, через которую банки в онлайн-режиме смогут получать информацию об уровне риска по клиентам и их... читать дальше

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Во вторник, 23 февраля, в России праздник - День защитника Отечества, в Японии праздник - День рождения Императора. . . Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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