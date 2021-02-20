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ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в январе снизилось на 2,5% - Росстат
В январе снижение промпроизводства в РФ составило 2,5% после роста на 2,1%, согласно пересмотренным данным, в декабре. Данные оказались слабее ожиданий экономистов
 
Большинство компаний МСП закончили год с прибылью
Большинство компаний малого и среднего бизнеса в прошлом году получили прибыль, пишут "Известия" со ссылкой на исследование ПСБ, организованного совместно с "Опорой России" и агентством Magram Market Research. Только 22% предприятий МСБ оказались...
 
Автокредитование: неожиданный рост в январе
В январе 2021 года было выдано 51,5 тыс. автокредитов на сумму 46,4 млрд руб., что на 13% по числу кредитов и на 15,5 % в денежном выражении больше, чем в январе 2020 года, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные Объединенного бюро кредитных...
 
Контроль за использованием дачных участков может усилиться
В скором времени контроль за использованием дачных земель может быть усилен. Так, если дачники начнут использовать свои сотки по нецелевому назначению: например, откроют автомойку, автосервис или ферму по выращиванию птицы или сельскохозяйственных...
 
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20 февраля 2021 года 20:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 20 февраля снижается
К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 11,36 пункта (0,329%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3446,32 пункта.

Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на...    читать дальше
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20 февраля 2021 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 20 февраля выросла на 0,50% и составила 53988,472 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в субботу составила 53988,472 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 266,097 млрд руб., или на...
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20 февраля 2021 года 19:00
Россия в 2020 году сократила импорт пальмового масла на 3,4% - Росстат
В 2020 году Россия снизила импорт пальмового масла и его фракций на 3,4% по сравнению с 2019 годом - до 1,025 млн тонн, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). В том числе в декабре импорт упал в годовом выражении на 23%, - до 71,6 тыс. тонн, к...    читать дальше
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20 февраля 2021 года 18:56
Российский рынок акций снизился на 0,3-0,4%
Рынок акций РФ, начавший субботние торги на понижательном тренде, завершил их в минусе: индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,3-0,4%.

Тем временем, администрация США представила доклад Конгрессу о санкциях по "Северному потоку 2", в котором указаны всего две российские...    читать дальше
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20 февраля 2021 года 18:47
Мосбиржа зарегистрировала допвыпуск облигаций №1 ОАО "АБЗ-1" серии 001Р-01
"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала допвыпуск облигаций №1 ОАО "АБЗ-1" серии 001Р-01, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-01671-D-001P.

Компания планирует с 1 по 3 марта собирать заявки инвесторов на...    читать дальше
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20 февраля 2021 года 18:35
КБ «Солидарность» установила ставку 13-го купона на уровне 3%
КБ «Солиарность» установил ставку 13-го купона серии БО-02 установлена на уровне 3%, говорится в сообщении кредитной организации.

Выпуск БО-02 объемом 1,5 млрд рублей был размещен в марте 2015 года на 10 лет. Ставка текущего купона - 6,75% годовых. Очередная оферта по...    читать дальше
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20 февраля 2021 года 18:34
«Эксперт РА» присвоил рейтинг компании «Энерготехсервис» на уровне «ruA-»
«Эксперт РА» присвоил рейтинг компании «Энерготехсервис» на уровне «ruA-» со стабильным прогнозом, говорится в пресс-релизе агентства.

«В 2020 году компания активно наращивала клиентскую базу, по состоянию на 30 сентября 2020 (далее-отчетная дата) портфель заказов без...    читать дальше
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20 февраля 2021 года 18:26
Банк России оценил темпы восстановления мировой экономики
Ведущие мировые экономики отыгрывают потери из-за пандемии COVID-19 быстрее ожиданий, отрицательный разрыв выпуска практически исчезнет к концу года, полагает Банк России.

"Предполагается, что пиковое значение прироста новых случаев заражений коронавирусом и...    читать дальше
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20 февраля 2021 года 18:12
Ритейлер Fix Price получил листинг на "Московской бирже"
Fix Price Group Ltd. в субботу получил листинг своих депозитарных расписок на "Московской бирже", говорится в материалах торговой площадки.

Бумаги включены в первый котировальный список. Дата начала торгов пока не раскрывается.

Fix Price - крупнейшая в России...    читать дальше
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20 февраля 2021 года 18:05
Мосбиржа зарегистрировала допвыпуск №5 облигации ГПБ серии 001P-17Р
осковская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала допвыпуск №5 облигаций Газпромбанка (MOEX: GZPR) серии 001P-17Р, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-16-00354-B-001P.

Основные параметры допвыпуска пока не...    читать дальше
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20 февраля 2021 года 18:00
ЦБ РФ немного повысил прогноз по профициту ликвидности банков на 2021 г.
Банк России повысил прогноз по структурному профициту ликвидности банковского сектора на конец 2021 года с 0,7-1,3 трлн рублей до 0,8-1,4 трлн рублей.

Как говорится в докладе о денежно-кредитной политике (ДКП) Банка России, этот прогноз учитывает предпосылки о возврате...    читать дальше
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20 февраля 2021 года 17:47
Ручное регулирование цен в конкурентных секторах искажает сигналы рынка - ЦБ
"Ручное управление" ценами, к которому российские власти перешли в ряде сегментов на фоне всплеска продовольственной инфляции в конце прошлого года, затрудняет таргетирование традиционными инструментами денежно-кредитной политики, заявил Банк России.

"Следует отметить,...    читать дальше
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20 февраля 2021 года 17:35
ЦБ РФ ожидает годовую инфляцию в РФ выше 4% до четвертого квартала, пик придется на первый квартал 2021 г.
Годовая инфляция в РФ будет превышать целевое значение (4%) как минимум в I-III кварталах 2021 года, говорится в опубликованном докладе ЦБ о денежно-кредитной политике.

"Инфляция относительно соответствующего периода прошлого года будет превышать целевое значение в...    читать дальше
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20 февраля 2021 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
В течение ближайшей недели с 22.02 по 28.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Период

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20 февраля 2021 года 17:14
В Госдума внесена новая версия законопроекта о категоризации клиентов банков по степени "антиотмывочного" риска
Группа депутатов во главе с руководителем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в парламент новую версию законопроекта по созданию на базе ЦБ платформы, через которую банки в онлайн-режиме смогут получать информацию об уровне риска по клиентам и их...    читать дальше
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20 февраля 2021 года 17:00
Выходные и праздничные дни ведущих стран мира на неделе с 22 февраля по 1 марта
Во вторник, 23 февраля, в России праздник - День защитника Отечества, в Японии праздник - День рождения Императора.

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