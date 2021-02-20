20 февраля 2021 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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20 февраля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 22.02 по 28.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|22.02.2021
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|Февраль 2021
|22.02.2021
|18:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|Январь 2021
|23.02.2021
|10:00
|Безработица в Великобритании
|Январь 2021
|23.02.2021
|10:00
|Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании
|Декабрь 2020
|23.02.2021
|12:00
|Объем промышленных заказов в Италии
|Декабрь 2020
|23.02.2021
|13:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|Январь 2021
|23.02.2021
|16:15
|Новостройки в Канаде
|Январь 2021
|23.02.2021
|17:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Декабрь 2020
|23.02.2021
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Февраль 2021
|24.02.2021
|10:00
|Изменение ВВП Германии
|IV квартал 2020
|24.02.2021
|10:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|Февраль 2021
|24.02.2021
|18:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Январь 2021
|24.02.2021
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 13 по 19 февраля
|25.02.2021
|10:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|Февраль 2021
|25.02.2021
|12:00
|Изменение денежной массы в еврозоне
|Январь 2021
|25.02.2021
|12:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|Февраль 2021
|25.02.2021
|13:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|Февраль 2021
|25.02.2021
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 14 по 20 февраля
|25.02.2021
|16:30
|Пересмотренная предварительная оценка ВВП США
|IV квартал 2020
|25.02.2021
|16:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|Январь 2021
|25.02.2021
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 07 по 13 февраля
|26.02.2021
|10:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|Январь 2021
|26.02.2021
|10:45
|Изменение ВВП Франции
|IV квартал 2020
|26.02.2021
|10:45
|Цены производителей во Франции
|Январь 2021
|26.02.2021
|16:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|Январь 2021
|26.02.2021
|16:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|Январь 2021
|26.02.2021
|16:30
|Цены производителей в Канаде
|Январь 2021
|26.02.2021
|17:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|Февраль 2021
|26.02.2021
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Февраль 2021
|27.02.2021
|10:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Январь 2021
|28.02.2021
|10:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|Февраль 2021
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В течение ближайшей недели с 22.02 по 28.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
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