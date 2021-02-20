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Главная  /  Все новости  /  Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 104,5 млрд руб.
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20 февраля 2021 года 10:24

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 104,5 млрд руб.

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20 февраля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 20 февраля по данным на начало операционного дня выросло до 104,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 88,4 млрд руб.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
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