Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2568,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2494,5 млрд руб.

20 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 20 февраля составили по Российской Федерации 2568,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2395 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2526,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2347,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 20 февраля составили 2494,5 млрд руб. против 2478,56769 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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