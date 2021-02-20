ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 89,5427 руб.

20 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 20 февраля, составляет 89,5427 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 67,27 коп.

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Правительство России увеличило объем финансирования по федеральной целевой программы (ФЦП) развития республики Крым и Севастополя (продлена на год - по 2025 год включительно), на 9,3%, или на 117 млрд рублей - до 1,374 трлн рублей, говорится в постановлении... читать дальше

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В среду, 24 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 51 выпускам облигаций на общую сумму 11,71 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В среду, 24 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $24,4 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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В среду, 24 февраля, ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 131,32 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

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ЦБ РФ с 21 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4248,68 (+30,27) руб./грамм; на серебро - 64,1 (-0,5) руб./грамм; на платину - 3077,93 (+55,18) руб./грамм; на палладий - 5620,67 (+29,42) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Ростехнадзор рассмотрит возможность приостановки эксплуатации Норильской обогатительной фабрики (входит в дочернюю компанию "Норникеля" "Медвежий ручей") после проверки предприятия, сообщил "Интерфаксу" представитель ведомства. "Будет инициирована проверка предприятия,... "Будет инициирована проверка предприятия,... читать дальше

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Российским промышленным предприятиям, в том числе работающим по гособоронзаказу, в условиях ограничения бюджетных возможностей следует подумать о привлечении средств через реализацию ценных бумаг, считает вице-премьер РФ Юрий Борисов. "Можно бы подумать и о более... "Можно бы подумать и о более... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 19,6 пункта (0,567%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3438,08 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3455,13 (-0,07%) пункта,... читать дальше

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Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 3% - до 54046 руб. за тонну, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника. Цены на бензин марки Регуляр-92 выросли на 3,01%, до... читать дальше

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Национальное рейтинговое агентство (НРА) присвоило ООО "Дядя Дёнер" кредитный рейтинг на уровне "ВВ(ru)", прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. По мнению агентства, рейтинг ограничивается локальным присутствием компании на рынке,... По мнению агентства, рейтинг ограничивается локальным присутствием компании на рынке,... читать дальше

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Российский аукционный дом в презентации к предстоящей продаже "Евроцемент групп" раскрыл часть финансовых показателей крупнейшего производителя стройматериалов в РФ, ранее не доступные рынку. Выручка группы, согласно презентации, по итогам 2020 г. ожидается на том же... Выручка группы, согласно презентации, по итогам 2020 г. ожидается на том же... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 12,16 пункта (0,352%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3445,52 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3455,13 (-0,07%) пункта,... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям ООО "Талан-финанс" серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ruВВ", сообщается в пресс-релизе агентства. "По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за субординацию,... "По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за субординацию,... читать дальше

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Максимальное значение за неделю (с 13 февраля по 20 февраля) - 73,2176 руб. за доллар, минимальное значение - 72,2911 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 0,93 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,7/74,65 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 60 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,22/74,95 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 32 коп., Cредний курс продажи...

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