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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 73,9717 руб.
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20 февраля 2021 года 08:00
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 73,9717 руб.
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20 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 февраля, составляет 73,9717 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 19,62 коп.
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20 февраля 2021 года 15:50
Правительство России увеличило объем финансирования по федеральной целевой программы (ФЦП) развития республики Крым и Севастополя (продлена на год - по 2025 год включительно), на 9,3%, или на 117 млрд рублей - до 1,374 трлн рублей, говорится в постановлении... читать дальше
.20 февраля 2021 года 15:30
В среду, 24 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 51 выпускам облигаций на общую сумму 11,71 млрд руб.
В среду, 24 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 51 выпускам облигаций на общую сумму 11,71 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.20 февраля 2021 года 15:30
В среду, 24 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $24,4 млн
В среду, 24 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $24,4 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ...
.20 февраля 2021 года 15:30
В среду, 24 февраля, ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 131,32 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения... читать дальше
.20 февраля 2021 года 15:04
ЦБ РФ с 21 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4248,68 (+30,27) руб./грамм; на серебро - 64,1 (-0,5) руб./грамм; на платину - 3077,93 (+55,18) руб./грамм; на палладий - 5620,67 (+29,42) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.20 февраля 2021 года 14:59
Ростехнадзор рассмотрит возможность приостановки эксплуатации Норильской обогатительной фабрики (входит в дочернюю компанию "Норникеля" "Медвежий ручей") после проверки предприятия, сообщил "Интерфаксу" представитель ведомства. "Будет инициирована проверка предприятия,... читать дальше
.20 февраля 2021 года 14:47
Российским промышленным предприятиям, в том числе работающим по гособоронзаказу, в условиях ограничения бюджетных возможностей следует подумать о привлечении средств через реализацию ценных бумаг, считает вице-премьер РФ Юрий Борисов. "Можно бы подумать и о более... читать дальше
.20 февраля 2021 года 14:45
К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 19,6 пункта (0,567%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3438,08 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3455,13 (-0,07%) пункта,... читать дальше
.20 февраля 2021 года 14:17
Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 3% - до 54046 руб. за тонну, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника. Цены на бензин марки Регуляр-92 выросли на 3,01%, до... читать дальше
.20 февраля 2021 года 13:54
Национальное рейтинговое агентство (НРА) присвоило ООО "Дядя Дёнер" кредитный рейтинг на уровне "ВВ(ru)", прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. По мнению агентства, рейтинг ограничивается локальным присутствием компании на рынке,... читать дальше
.20 февраля 2021 года 13:44
Российский аукционный дом в презентации к предстоящей продаже "Евроцемент групп" раскрыл часть финансовых показателей крупнейшего производителя стройматериалов в РФ, ранее не доступные рынку. Выручка группы, согласно презентации, по итогам 2020 г. ожидается на том же... читать дальше
.20 февраля 2021 года 13:15
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 12,16 пункта (0,352%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3445,52 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3455,13 (-0,07%) пункта,... читать дальше
.20 февраля 2021 года 13:06
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям ООО "Талан-финанс" серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ruВВ", сообщается в пресс-релизе агентства. "По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за субординацию,... читать дальше
.20 февраля 2021 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за неделю и составляет 73,2176 руб.
Максимальное значение за неделю (с 13 февраля по 20 февраля) - 73,2176 руб. за доллар, минимальное значение - 72,2911 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 0,93 руб. Это автоматическое сообщение.
.20 февраля 2021 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 20 февраля средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 73,7/74,65 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,7/74,65 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 60 коп., средний...
.20 февраля 2021 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 73,22/74,95 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,22/74,95 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 32 коп., Cредний курс продажи...
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