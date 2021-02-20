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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 73,9717 руб.
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Промпроизводство в январе снизилось на 2,5% - Росстат
В январе снижение промпроизводства в РФ составило 2,5% после роста на 2,1%, согласно пересмотренным данным, в декабре. Данные оказались слабее ожиданий экономистов
 
Большинство компаний МСП закончили год с прибылью
Большинство компаний малого и среднего бизнеса в прошлом году получили прибыль, пишут "Известия" со ссылкой на исследование ПСБ, организованного совместно с "Опорой России" и агентством Magram Market Research. Только 22% предприятий МСБ оказались...
 
Автокредитование: неожиданный рост в январе
В январе 2021 года было выдано 51,5 тыс. автокредитов на сумму 46,4 млрд руб., что на 13% по числу кредитов и на 15,5 % в денежном выражении больше, чем в январе 2020 года, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные Объединенного бюро кредитных...
 
Контроль за использованием дачных участков может усилиться
В скором времени контроль за использованием дачных земель может быть усилен. Так, если дачники начнут использовать свои сотки по нецелевому назначению: например, откроют автомойку, автосервис или ферму по выращиванию птицы или сельскохозяйственных...
 
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20 февраля 2021 года 08:00

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 73,9717 руб.

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20 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 февраля, составляет 73,9717 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 19,62 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
20 февраля 2021 года 15:50
На крымскую ФЦП добавят 117 млрд руб.
Правительство России увеличило объем финансирования по федеральной целевой программы (ФЦП) развития республики Крым и Севастополя (продлена на год - по 2025 год включительно), на 9,3%, или на 117 млрд рублей - до 1,374 трлн рублей, говорится в постановлении...    читать дальше
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20 февраля 2021 года 15:30
В среду, 24 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 51 выпускам облигаций на общую сумму 11,71 млрд руб.
В среду, 24 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 51 выпускам облигаций на общую сумму 11,71 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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20 февраля 2021 года 15:30
В среду, 24 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $24,4 млн
В среду, 24 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $24,4 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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20 февраля 2021 года 15:30
В среду, 24 февраля, ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 131,32 млрд руб.
В среду, 24 февраля, ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 131,32 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения...    читать дальше
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20 февраля 2021 года 15:04
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 21 февраля
ЦБ РФ с 21 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4248,68 (+30,27) руб./грамм; на серебро - 64,1 (-0,5) руб./грамм; на платину - 3077,93 (+55,18) руб./грамм; на палладий - 5620,67 (+29,42) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
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20 февраля 2021 года 14:59
Ростехнадзор рассмотрит возможность приостановки эксплуатации Норильской фабрики после проверки
Ростехнадзор рассмотрит возможность приостановки эксплуатации Норильской обогатительной фабрики (входит в дочернюю компанию "Норникеля" "Медвежий ручей") после проверки предприятия, сообщил "Интерфаксу" представитель ведомства.

"Будет инициирована проверка предприятия,...    читать дальше
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20 февраля 2021 года 14:47
Российским предприятиям ОПК следует выходить на биржи - вице-премьер Борисов
Российским промышленным предприятиям, в том числе работающим по гособоронзаказу, в условиях ограничения бюджетных возможностей следует подумать о привлечении средств через реализацию ценных бумаг, считает вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Можно бы подумать и о более...    читать дальше
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20 февраля 2021 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 20 февраля снижается
К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 19,6 пункта (0,567%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3438,08 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3455,13 (-0,07%) пункта,...    читать дальше
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20 февраля 2021 года 14:17
Биржевые цены на бензины Аи-92 и Аи-95 выросли за неделю на 3%
Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 3% - до 54046 руб. за тонну, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника. Цены на бензин марки Регуляр-92 выросли на 3,01%, до...    читать дальше
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20 февраля 2021 года 13:54
НРА присвоило новосибирскому ООО "Дядя Дёнер" рейтинг "ВВ(ru)" со стабильным прогнозом
Национальное рейтинговое агентство (НРА) присвоило ООО "Дядя Дёнер" кредитный рейтинг на уровне "ВВ(ru)", прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства.     

По мнению агентства, рейтинг ограничивается локальным присутствием компании на рынке,...    читать дальше
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20 февраля 2021 года 13:44
"Евроцемент" в 2020 г. нарастит EBITDA до 13,6 млрд руб. - презентация к продаже
Российский аукционный дом в презентации к предстоящей продаже "Евроцемент групп" раскрыл часть финансовых показателей крупнейшего производителя стройматериалов в РФ, ранее не доступные рынку.

Выручка группы, согласно презентации, по итогам 2020 г. ожидается на том же...    читать дальше
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20 февраля 2021 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 20 февраля снижается
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 12,16 пункта (0,352%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3445,52 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3455,13 (-0,07%) пункта,...    читать дальше
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20 февраля 2021 года 13:06
"Эксперт РА" присвоило облигациям "Талан-финанс" на 1 млрд рублей рейтинг на уровне "ruВВ"
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям ООО "Талан-финанс" серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ruВВ", сообщается в пресс-релизе агентства.

"По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за субординацию,...    читать дальше
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20 февраля 2021 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за неделю и составляет 73,2176 руб.
Максимальное значение за неделю (с 13 февраля по 20 февраля) - 73,2176 руб. за доллар, минимальное значение - 72,2911 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 0,93 руб.

Это автоматическое сообщение.
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20 февраля 2021 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 20 февраля средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 73,7/74,65 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,7/74,65 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 60 коп., средний...
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20 февраля 2021 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 73,22/74,95 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,22/74,95 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 32 коп., Cредний курс продажи...
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