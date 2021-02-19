Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 89,6465 руб.

Минимальный курс евро составил 89,4175 руб., максимальный - 89,87 руб. Было заключено 3928 сделок. Объем торгов составил 13566,29 млн руб., что на 50% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 89,7375 руб. за евро.

19 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5658 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,6465 руб.

.

Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 57,51 пункта (1,691%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3457,68 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

.

ПАО "ФСК ЕЭС" определило ставку 30-го купона облигаций 30-й и 34-й серий в размере 6,19% годовых, говорится в сообщениях эмитента. "ФСК ЕЭС" в декабре 2013 года разместила облигации 30-й и 34-й серий на общую сумму 24 млрд рублей. Ставка 1-го купона облигаций обеих серий... "ФСК ЕЭС" в декабре 2013 года разместила облигации 30-й и 34-й серий на общую сумму 24 млрд рублей. Ставка 1-го купона облигаций обеих серий... читать дальше

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 53722,375 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 107,536 млрд руб., или на...

.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Кокс" (MOEX: KSGR) на уровне "А-(RU)", прогноз - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. По мнению АКРА, подтверждение кредитного рейтинга компании обусловлено отсутствием... По мнению АКРА, подтверждение кредитного рейтинга компании обусловлено отсутствием... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 449 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4662 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4436 руб., максимальный - 11,484 руб. Было заключено 334 сделки.... Минимальный курс юаня составил 11,4436 руб., максимальный - 11,484 руб. Было заключено 334 сделки.... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1403 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,9364 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,8 руб., максимальный - 74,105 руб. Была заключена... Минимальный курс доллара США составил 73,8 руб., максимальный - 74,105 руб. Была заключена... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5658 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,6465 руб. Минимальный курс евро составил 89,4175 руб., максимальный - 89,87 руб. Было заключено 3928... Минимальный курс евро составил 89,4175 руб., максимальный - 89,87 руб. Было заключено 3928... читать дальше

.

"Московская биржа" зарегистрировала 5-летние облигации группы "ЛСР" серии 001Р-06 объемом 5 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер - 4B02-06-55234-E-001P. Выпуску присвоен регистрационный номер - 4B02-06-55234-E-001P. Как... Как... читать дальше

.

Рынок акций РФ завершил торги в зеленой зоне на фоне роста фондовой Европы после прошедшей коррекции в рамках фиксации прибыли, поддержку рынку также оказало ослабление санкционных опасений. В пятницу в Азии динамика индексов была смешанной (японский индекс Nikkei 225... В пятницу в Азии динамика индексов была смешанной (японский индекс Nikkei 225... читать дальше

.

Цены на нефть эталонных марок отыграли часть потерь в ходе торгов в пятницу и могут завершить неделю ростом. Снижение нефтяных цен, в частности, связано с началом восстановления добычи в Техасе, ранее упавшей в условиях сильных морозов. Marathon Oil Corp., Devon Energy... Снижение нефтяных цен, в частности, связано с началом восстановления добычи в Техасе, ранее упавшей в условиях сильных морозов. Marathon Oil Corp., Devon Energy... читать дальше

.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило планируемому выпуску структурных облигаций "СФО Транспортная инфраструктура" ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "eAA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства. Параметры выпуска пока не... Параметры выпуска пока не... читать дальше

.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в январе увеличились на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 6,69 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Согласно пересмотренным данным, в декабре показатель... читать дальше

.

Золото слабо дорожает в пятницу, но завершает неделю самым существенным падением за шесть недель. Фьючерсы на золото с поставкой в апреле по данным на 18:00 мск выросли в цене на $11,4 (0,64%) - до $1786,3 за унцию. С начала этой недели контракты подешевели на 2,9%,... Фьючерсы на золото с поставкой в апреле по данным на 18:00 мск выросли в цене на $11,4 (0,64%) - до $1786,3 за унцию. С начала этой недели контракты подешевели на 2,9%,... читать дальше

.

Доллар США дешевеет относительно основных мировых валют в ходе торгов в пятницу, британский фунт стерлингов впервые за последние примерно три года преодолел отметку в $1,40. Британская нацвалюта может завершить в плюсе шестую неделю подряд, пишет Bloomberg. Инвесторы... Британская нацвалюта может завершить в плюсе шестую неделю подряд, пишет Bloomberg. Инвесторы... читать дальше

.

Альфа-банк полностью разместил 3-летние облигации серии 002Р-10 объемом 12 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Сбор заявок прошел 9 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 6,25-6,40% годовых, а объем размещения - не менее 5... Сбор заявок прошел 9 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 6,25-6,40% годовых, а объем размещения - не менее 5... читать дальше

.

Минфин до конца 2021г разработает параметры НДД для сверхвязкой нефти, сообщил замминистра финансов, статс-секретарь Алексей Сазанов на выездном совещании комитета Госдумы по энергетике в Ухте. "Мы не допустим развития сценария, связанного с консервацией месторождений.... "Мы не допустим развития сценария, связанного с консервацией месторождений.... читать дальше

.