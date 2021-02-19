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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 20 февраля в размере 89,5427 руб.
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19 февраля 2021 года 13:06

ЦБ РФ установил курс евро с 20 февраля в размере 89,5427 руб.

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19 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 февраля, составляет 89,5427 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 67,27 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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Как...    читать дальше
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