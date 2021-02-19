ЦБ РФ установил курс евро с 20 февраля в размере 89,5427 руб.

19 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 20 февраля, составляет 89,5427 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 67,27 коп.

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5658 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,6465 руб. Минимальный курс евро составил 89,4175 руб., максимальный - 89,87 руб. Было заключено 3928... Минимальный курс евро составил 89,4175 руб., максимальный - 89,87 руб. Было заключено 3928... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 449 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4662 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4436 руб., максимальный - 11,484 руб. Было заключено 334 сделки.... Минимальный курс юаня составил 11,4436 руб., максимальный - 11,484 руб. Было заключено 334 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1403 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,9364 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,8 руб., максимальный - 74,105 руб. Была заключена... Минимальный курс доллара США составил 73,8 руб., максимальный - 74,105 руб. Была заключена... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала 5-летние облигации группы "ЛСР" серии 001Р-06 объемом 5 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер - 4B02-06-55234-E-001P. Выпуску присвоен регистрационный номер - 4B02-06-55234-E-001P. Как... Как... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в зеленой зоне на фоне роста фондовой Европы после прошедшей коррекции в рамках фиксации прибыли, поддержку рынку также оказало ослабление санкционных опасений. В пятницу в Азии динамика индексов была смешанной (японский индекс Nikkei 225... В пятницу в Азии динамика индексов была смешанной (японский индекс Nikkei 225... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок отыграли часть потерь в ходе торгов в пятницу и могут завершить неделю ростом. Снижение нефтяных цен, в частности, связано с началом восстановления добычи в Техасе, ранее упавшей в условиях сильных морозов. Marathon Oil Corp., Devon Energy... Снижение нефтяных цен, в частности, связано с началом восстановления добычи в Техасе, ранее упавшей в условиях сильных морозов. Marathon Oil Corp., Devon Energy... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило планируемому выпуску структурных облигаций "СФО Транспортная инфраструктура" ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "eAA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства. Параметры выпуска пока не... Параметры выпуска пока не... читать дальше

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Продажи на вторичном рынке жилья в США в январе увеличились на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 6,69 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Согласно пересмотренным данным, в декабре показатель... читать дальше

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Золото слабо дорожает в пятницу, но завершает неделю самым существенным падением за шесть недель. Фьючерсы на золото с поставкой в апреле по данным на 18:00 мск выросли в цене на $11,4 (0,64%) - до $1786,3 за унцию. С начала этой недели контракты подешевели на 2,9%,... Фьючерсы на золото с поставкой в апреле по данным на 18:00 мск выросли в цене на $11,4 (0,64%) - до $1786,3 за унцию. С начала этой недели контракты подешевели на 2,9%,... читать дальше

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Доллар США дешевеет относительно основных мировых валют в ходе торгов в пятницу, британский фунт стерлингов впервые за последние примерно три года преодолел отметку в $1,40. Британская нацвалюта может завершить в плюсе шестую неделю подряд, пишет Bloomberg. Инвесторы... Британская нацвалюта может завершить в плюсе шестую неделю подряд, пишет Bloomberg. Инвесторы... читать дальше

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Альфа-банк полностью разместил 3-летние облигации серии 002Р-10 объемом 12 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Сбор заявок прошел 9 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 6,25-6,40% годовых, а объем размещения - не менее 5... Сбор заявок прошел 9 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 6,25-6,40% годовых, а объем размещения - не менее 5... читать дальше

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Минфин до конца 2021г разработает параметры НДД для сверхвязкой нефти, сообщил замминистра финансов, статс-секретарь Алексей Сазанов на выездном совещании комитета Госдумы по энергетике в Ухте. "Мы не допустим развития сценария, связанного с консервацией месторождений.... "Мы не допустим развития сценария, связанного с консервацией месторождений.... читать дальше

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Американские фондовые индексы повышаются в ходе торгов в пятницу, трейдеры оценивают данные об индексе PMI и новую порцию отчетов компаний. По итогам торгов в четверг американские фондовые индексы снизились после публикации данных о количестве новых заявок на пособие по... По итогам торгов в четверг американские фондовые индексы снизились после публикации данных о количестве новых заявок на пособие по... читать дальше

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В декабре 2020 года розничные продажи в Канаде упали на 3,4% относительно предыдущего месяца, когда было зафиксировано повышение показателя на 1,3%, свидетельствуют данные Статистического управления страны. Аналитики ожидали снижение продаж на 2,6%. Объем продаж в декабре... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1903 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,914 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,76 руб., максимальный - 74,115 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 73,76 руб., максимальный - 74,115 руб. Было заключено... читать дальше

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Банк России в январе снизил объем золота в резервах примерно на 0,1 млн унций, следует из его данных. Это порядка 2-3 тонн драгметалла, формат данных ЦБ РФ не позволяет дать более точную оценку. По состоянию на 1 февраля объем запасов монетарного золота в составе... По состоянию на 1 февраля объем запасов монетарного золота в составе... читать дальше

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