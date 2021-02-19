.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 88,4 млрд руб.
.
19 февраля 2021 года 10:07
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 88,4 млрд руб.
|0
19 февраля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 19 февраля по данным на начало операционного дня снизилось до 88,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 88,9 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
19 февраля 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5658 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,6465 руб. Минимальный курс евро составил 89,4175 руб., максимальный - 89,87 руб. Было заключено 3928... читать дальше
.19 февраля 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 449 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4662 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4436 руб., максимальный - 11,484 руб. Было заключено 334 сделки.... читать дальше
.19 февраля 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1403 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,9364 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,8 руб., максимальный - 74,105 руб. Была заключена... читать дальше
.19 февраля 2021 года 19:02
"Московская биржа" зарегистрировала 5-летние облигации группы "ЛСР" серии 001Р-06 объемом 5 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер - 4B02-06-55234-E-001P. Как... читать дальше
.19 февраля 2021 года 18:59
Рынок акций РФ завершил торги в зеленой зоне на фоне роста фондовой Европы после прошедшей коррекции в рамках фиксации прибыли, поддержку рынку также оказало ослабление санкционных опасений. В пятницу в Азии динамика индексов была смешанной (японский индекс Nikkei 225... читать дальше
.19 февраля 2021 года 18:51
Цены на нефть эталонных марок отыграли часть потерь в ходе торгов в пятницу и могут завершить неделю ростом. Снижение нефтяных цен, в частности, связано с началом восстановления добычи в Техасе, ранее упавшей в условиях сильных морозов. Marathon Oil Corp., Devon Energy... читать дальше
.19 февраля 2021 года 18:48
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило планируемому выпуску структурных облигаций "СФО Транспортная инфраструктура" ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "eAA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства. Параметры выпуска пока не... читать дальше
.19 февраля 2021 года 18:44
Продажи на вторичном рынке жилья в США в январе увеличились на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 6,69 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Согласно пересмотренным данным, в декабре показатель... читать дальше
.19 февраля 2021 года 18:38
Золото слабо дорожает в пятницу, но завершает неделю самым существенным падением за шесть недель. Фьючерсы на золото с поставкой в апреле по данным на 18:00 мск выросли в цене на $11,4 (0,64%) - до $1786,3 за унцию. С начала этой недели контракты подешевели на 2,9%,... читать дальше
.19 февраля 2021 года 18:32
Доллар США дешевеет относительно основных мировых валют в ходе торгов в пятницу, британский фунт стерлингов впервые за последние примерно три года преодолел отметку в $1,40. Британская нацвалюта может завершить в плюсе шестую неделю подряд, пишет Bloomberg. Инвесторы... читать дальше
.19 февраля 2021 года 18:27
Альфа-банк полностью разместил 3-летние облигации серии 002Р-10 объемом 12 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Сбор заявок прошел 9 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 6,25-6,40% годовых, а объем размещения - не менее 5... читать дальше
.19 февраля 2021 года 18:24
Минфин до конца 2021г разработает параметры НДД для сверхвязкой нефти, сообщил замминистра финансов, статс-секретарь Алексей Сазанов на выездном совещании комитета Госдумы по энергетике в Ухте. "Мы не допустим развития сценария, связанного с консервацией месторождений.... читать дальше
.19 февраля 2021 года 18:17
Американские фондовые индексы повышаются в ходе торгов в пятницу, трейдеры оценивают данные об индексе PMI и новую порцию отчетов компаний. По итогам торгов в четверг американские фондовые индексы снизились после публикации данных о количестве новых заявок на пособие по... читать дальше
.19 февраля 2021 года 18:06
В декабре 2020 года розничные продажи в Канаде упали на 3,4% относительно предыдущего месяца, когда было зафиксировано повышение показателя на 1,3%, свидетельствуют данные Статистического управления страны. Аналитики ожидали снижение продаж на 2,6%. Объем продаж в декабре... читать дальше
.19 февраля 2021 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1903 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,914 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,76 руб., максимальный - 74,115 руб. Было заключено... читать дальше
.19 февраля 2021 года 17:53
Банк России в январе снизил объем золота в резервах примерно на 0,1 млн унций, следует из его данных. Это порядка 2-3 тонн драгметалла, формат данных ЦБ РФ не позволяет дать более точную оценку. По состоянию на 1 февраля объем запасов монетарного золота в составе... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.