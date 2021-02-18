Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,4213 руб.

К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 36,63 пункта (1,066%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3400,17 пункта.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 53829,911 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 589,420 млрд руб., или на...

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О "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 16-го купона биржевых облигаций серии БО-12 в размере 6,19% годовых, говорится в сообщении компании.

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ООО "ХК Финанс" (SPV-компания Home Credit Group) завершил размещение 3-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 3 млрд рублей, полностью разместив весь объем, говорится в сообщении компании.

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"Самолет" (MOEX: SMLT) разместила полностью выпуск 3-летних бондов серии БО-П09 на 10,4 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 315 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,0233 руб.

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 946 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,7776 руб.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 370 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4213 руб.

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В январе т.г. объем платных услуг населению в России составил 782,9 млрд рублей, снизившись на 9,4% в годовом выражении, говорится в докладе Росстата.

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Потребительские цены на бензин в России с 8 по 14 февраля 2021 года выросли на 0,2%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На предыдущей неделе рост цен составил 0,3%.

С начала года цены на бензин повысились на 1,6%.