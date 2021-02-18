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18 февраля 2021 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,7237 руб.
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18 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 808 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,7237 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,5075 руб., максимальный - 73,885 руб. Было заключено 13742 сделки. Объем торгов составил 52323,15 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,7675 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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18 февраля 2021 года 20:15
К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 36,63 пункта (1,066%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3400,17 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на... читать дальше
.18 февраля 2021 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 18 февраля снизилась на 1,08% и составила 53829,911 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 53829,911 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 589,420 млрд руб., или на...
.18 февраля 2021 года 19:43
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.18 февраля 2021 года 19:40
ООО "ХК Финанс" (SPV-компания Home Credit Group) завершил размещение 3-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 3 млрд рублей, полностью разместив весь объем, говорится в сообщении компании. Размещение началось 13 ноября. "Московская биржа" 16 октября... читать дальше
.18 февраля 2021 года 19:16
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.18 февраля 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 315 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,0233 руб. Минимальный курс евро составил 88,6825 руб., максимальный - 89,525 руб. Было заключено 5853... читать дальше
.18 февраля 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 946 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,7776 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,5125 руб., максимальный - 74,1675 руб. Было... читать дальше
.18 февраля 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 370 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4213 руб. Минимальный курс юаня составил 11,3988 руб., максимальный - 11,4719 руб. Было заключено 395... читать дальше
.18 февраля 2021 года 19:05
В январе т.г. объем платных услуг населению в России составил 782,9 млрд рублей, снизившись на 9,4% в годовом выражении, говорится в докладе Росстата. В декабре падение платных услуг составляло 11,1% в годовом выражении, в ноябре - 13,8%, в октябре - 13,2%, сентябре -... читать дальше
.18 февраля 2021 года 19:04
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.18 февраля 2021 года 19:02
Общая численность безработных в России в январе 2021 года снизилась на 116 тыс. человек по сравнению с ноябрем и составила 4 млн 317 тыс. человек, сообщила Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат). Это пятый месяц подряд, в котором фиксируется численное сокращение с начала... читать дальше
.18 февраля 2021 года 19:01
Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в декабре 2020 года составил 4,6% в годовом выражении после повышения на 0,2% в ноябре, на 0,5% в октябре, на 2,2 в сентябре, 0,1% в августе, на 2,9% в июле, на 0,6% в июне, 1,0% в мае, снижения на 2% в... читать дальше
.18 февраля 2021 года 19:01
Запасы нефти в США упали за период с 5 февраля по 12 февраля на 7257 тыс. баррелей, бензина - выросли на 672 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 7257 тыс. баррелей - до 461,757 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 672 тыс. баррелей и составили 257,084 млн баррелей,... читать дальше
.18 февраля 2021 года 19:00
Оборот розничной торговли в России в январе 2021 года сократился на 0,1% по сравнению с январем 2020 года, до 2 трлн 803,7 млрд рублей, сообщает Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат). В декабре оборот розничной торговли в годовом выражении снизился на... читать дальше
.18 февраля 2021 года 18:58
Российский рынок акций, начавший торги в мажоре, завершил четверг снижением на 1%. Фондовые рынки Европы преимущественно повышавшиеся в начале торгов, довольно быстро стали демонстрировать понижательный тренд; инвесторы оценивали отчетность ряда крупных европейских... читать дальше
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ВВП США в 2021 году вырастет на 6,7% после падения на 3,5% по итогам предыдущего года, прогнозирует группа экономических и стратегических исследований ипотечного агентства Fannie Mae. Таким образом, Fannie Mae повысила свой прогноз роста с 5,3%, о которых сообщалось в... читать дальше
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