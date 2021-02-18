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18 февраля 2021 года 12:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,4352 руб.
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18 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 698 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4352 руб. Минимальный курс юаня составил 11,1573 руб., максимальный - 11,4439 руб. Было заключено 66 сделок. Объем торгов составил 481,72 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,42 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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18 февраля 2021 года 20:15
К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 36,63 пункта (1,066%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3400,17 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на... читать дальше
.18 февраля 2021 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 18 февраля снизилась на 1,08% и составила 53829,911 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 53829,911 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 589,420 млрд руб., или на...
.18 февраля 2021 года 19:43
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.18 февраля 2021 года 19:40
ООО "ХК Финанс" (SPV-компания Home Credit Group) завершил размещение 3-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 3 млрд рублей, полностью разместив весь объем, говорится в сообщении компании. Размещение началось 13 ноября. "Московская биржа" 16 октября... читать дальше
.18 февраля 2021 года 19:16
"Самолет" (MOEX: SMLT) разместила полностью выпуск 3-летних бондов серии БО-П09 на 10,4 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок прошел 11 февраля с 11:00 до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 9,25-9,50% годовых, в ходе... читать дальше
.18 февраля 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 315 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,0233 руб. Минимальный курс евро составил 88,6825 руб., максимальный - 89,525 руб. Было заключено 5853... читать дальше
.18 февраля 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 946 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,7776 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,5125 руб., максимальный - 74,1675 руб. Было... читать дальше
.18 февраля 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 370 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4213 руб. Минимальный курс юаня составил 11,3988 руб., максимальный - 11,4719 руб. Было заключено 395... читать дальше
.18 февраля 2021 года 19:05
В январе т.г. объем платных услуг населению в России составил 782,9 млрд рублей, снизившись на 9,4% в годовом выражении, говорится в докладе Росстата. В декабре падение платных услуг составляло 11,1% в годовом выражении, в ноябре - 13,8%, в октябре - 13,2%, сентябре -... читать дальше
.18 февраля 2021 года 19:04
Потребительские цены на бензин в России с 8 по 14 февраля 2021 года выросли на 0,2%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На предыдущей неделе рост цен составил 0,3%. С начала года цены на бензин повысились на 1,6%. По данным... читать дальше
.18 февраля 2021 года 19:02
Общая численность безработных в России в январе 2021 года снизилась на 116 тыс. человек по сравнению с ноябрем и составила 4 млн 317 тыс. человек, сообщила Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат). Это пятый месяц подряд, в котором фиксируется численное сокращение с начала... читать дальше
.18 февраля 2021 года 19:01
Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в декабре 2020 года составил 4,6% в годовом выражении после повышения на 0,2% в ноябре, на 0,5% в октябре, на 2,2 в сентябре, 0,1% в августе, на 2,9% в июле, на 0,6% в июне, 1,0% в мае, снижения на 2% в... читать дальше
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Запасы нефти в США упали за период с 5 февраля по 12 февраля на 7257 тыс. баррелей, бензина - выросли на 672 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 7257 тыс. баррелей - до 461,757 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 672 тыс. баррелей и составили 257,084 млн баррелей,... читать дальше
.18 февраля 2021 года 19:00
Оборот розничной торговли в России в январе 2021 года сократился на 0,1% по сравнению с январем 2020 года, до 2 трлн 803,7 млрд рублей, сообщает Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат). В декабре оборот розничной торговли в годовом выражении снизился на... читать дальше
.18 февраля 2021 года 18:58
Российский рынок акций, начавший торги в мажоре, завершил четверг снижением на 1%. Фондовые рынки Европы преимущественно повышавшиеся в начале торгов, довольно быстро стали демонстрировать понижательный тренд; инвесторы оценивали отчетность ряда крупных европейских... читать дальше
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