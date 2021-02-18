18 февраля 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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18 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|08:05
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|Декабрь 2020
|16:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|Январь 2021
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 07 по 13 февраля
|16:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|Февраль 2021
|16:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|Январь 2021
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 31 января по 06 февраля
|18:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|Февраль 2021
|19:00
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 06 по 12 февраля
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18 февраля 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $13,61 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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18 февраля 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам облигаций на общую сумму 1,25 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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18 февраля 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 50,01 млрд руб.
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Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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