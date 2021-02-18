ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 89,0809 руб.

18 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 18 февраля, составляет 89,0809 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 13,68 коп.

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Совокупный глобальный долг, накопленный в период пандемии COVID-19 (в 2020 году), вырос на $24 трлн, до $281 трлн. В отношении к мировому ВВП показатель увеличился на 35 процентных пунктов (п.п.), до 355% ВВП, свидетельствуют данные Института международных финансов... читать дальше

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Доллар США слабо снижается к евро, стабилен относительно иены, укрепляется в паре с фунтом стерлингов. Трейдеры оценивают опубликованный ранее протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС), проходившего 26-27 января. Протокол показал, что прогнозы руководителей... Трейдеры оценивают опубликованный ранее протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС), проходившего 26-27 января. Протокол показал, что прогнозы руководителей... читать дальше

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На утро четверга число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии составило 109 млн 901 тыс. 90 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2... Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2... читать дальше

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8 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 19 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-3-602 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в четверг, торговые площадки материкового Китая возобновили работу после празднования Нового года по лунному календарю. Японский индекс Nikkei 225 к 8:22 мск опустился на... Японский индекс Nikkei 225 к 8:22 мск опустился на... читать дальше

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Нефть продолжает дорожать в четверг на фоне резкого сокращения добычи в США из-за сильных морозов. Сильные морозы затронули не только Техас, но и ряд других штатов, вызвав перебои в энергоснабжении, что повлекло за собой приостановку работы ряда крупных... Сильные морозы затронули не только Техас, но и ряд других штатов, вызвав перебои в энергоснабжении, что повлекло за собой приостановку работы ряда крупных... читать дальше

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Американский автопроизводитель Ford Motor Co. объявил о существенной реорганизации бизнеса в Европе. В частности, компания пообещала практически полностью перейти на производство электромобилей к концу десятилетия. Одним из первых шагов в рамках трансформации будут... Одним из первых шагов в рамках трансформации будут... читать дальше

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Руководство Федеральной резервной системы (ФРС) в начале этого года стало более оптимистично настроено в отношении долгосрочных перспектив экономики США, свидетельствует протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), проходившего 26-27... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $13,61 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам облигаций на общую сумму 1,25 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 50,01 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Минфин доработает законопроект о накопительной пенсии В текущем году Минфин России планирует внести на рассмотрение в правительство законопроект о новой добровольной накопительной пенсионной системе. "Проект федерального закона, предусматривающий возможность формирования гражданами за счет личных взносов дополнительных... "Проект федерального закона, предусматривающий возможность формирования гражданами за счет личных взносов дополнительных... читать дальше

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Американские фондовые индексы преимущественно вчера снизились, однако индикатор Dow Jones обновил рекордный максимум по итогам третьих торгов подряд на фоне публикации протокола январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Протокол показал, что... Протокол показал, что... читать дальше

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Банк России планирует пересмотреть введенную ранее временную льготу о неприменении повышенного коэффициента риска 150% к вложениям банков в бессрочные субординированные облигации компаний, говорится в сообщении на сайте регулятора. Это решение принимается для укрепления... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги в среду снижением, в центре внимания инвесторов был рост доходности US Treasuries, а также новые статистические данные и отчеты компаний. Мировые инвесторы следили за динамикой рынка облигаций США после того, как... Мировые инвесторы следили за динамикой рынка облигаций США после того, как... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 февраля, составляет 89,0809 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 13,68 коп.

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