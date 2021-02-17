Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,8045 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,54 руб., максимальный - 74,18 руб. Было заключено 13326 сделок. Объем торгов составил 53655,79 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 74,0675 руб. за доллар США.

17 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4188 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,8045 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 54419,330 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 280,998 млрд руб., или на...

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Московская биржа" зарегистрировала 3-летние облигации ПАО "Трубная металлургическая компания" (MOEX: TRMK) (ТМК) серии 001Р-02 объемом 10 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный... Выпуску присвоен регистрационный... читать дальше

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ООО "Боржоми финанс" установило ставку 1-го купона дебютных 5-летних бондов с офертой через 3 года серии 001Р-01 объемом 7 млрд рублей на уровне 7,6% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к оферте на уровне 7,74% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте на уровне 7,74% годовых. Сбор... Сбор... читать дальше

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ПАО "МТС" установило ставку 10-19-го купонов облигаций серии БО-02 в размере 6,25% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила 15-летние облигации серии БО-02 объемом 10 млрд рублей в сентябре 2016 года. Ставка 1-го купона составила 9,4% годовых, к ней... Компания разместила 15-летние облигации серии БО-02 объемом 10 млрд рублей в сентябре 2016 года. Ставка 1-го купона составила 9,4% годовых, к ней... читать дальше

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О "ДОМ.РФ" установило ставку 5-7-го купонов облигаций серии 001Р-05R на уровне 5,45% годовых, говорится в сообщении компании. ДОМ.РФ завершил размещение 10-летнего выпуска на 10 млрд рублей в марте 2019 года. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 8,35% годовых. По... ДОМ.РФ завершил размещение 10-летнего выпуска на 10 млрд рублей в марте 2019 года. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 8,35% годовых. По...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 979 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,0789 руб. Минимальный курс евро составил 88,82 руб., максимальный - 89,3525 руб. Было заключено 5744 сделки.... Минимальный курс евро составил 88,82 руб., максимальный - 89,3525 руб. Было заключено 5744 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 152 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4579 руб. Минимальный курс юаня составил 11,423 руб., максимальный - 11,5081 руб. Было заключено 258 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,423 руб., максимальный - 11,5081 руб. Было заключено 258 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3745 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,8704 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,55 руб., максимальный - 74,2 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 73,55 руб., максимальный - 74,2 руб. Было заключено... читать дальше

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АО "Первый контейнерный терминал" (ПКТ) приобрело в рамках оферты 4 млн 947,721 тыс. облигаций 2-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей, таким образом, компания выкупила 98,95%... Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей, таким образом, компания выкупила 98,95%... читать дальше

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Потребительские цены в РФ за период с 9 по 15 февраля 2021 г. выросли на 0,2%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (со 2 по 8 февраля ) рост цен также составлял 0,2%. С начала февраля инфляция составила 0,4%, с начала года -... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в красной зоне вслед за мировыми площадками. В среду в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 снизился на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,1%, в Китае продолжаются новогодние каникулы - биржи возобновят работу в... В среду в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 снизился на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,1%, в Китае продолжаются новогодние каникулы - биржи возобновят работу в... читать дальше

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Цены производителей в США (индекс PPI) в январе 2021 года выросли на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства труда страны. Это максимальные темпы роста с начала ведения статистики в декабре 2009 года. Аналитики в среднем... Аналитики в среднем... читать дальше

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Правительство РФ предлагает дополнительно оценить и уточнить перечень оснований для предоставления возможности Банку России ограничивать заключение банками и профучастниками договоров с неквалифицированными инвесторами, а также выступает против самостоятельного утверждения... читать дальше

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"Ренессанс Кредит" полностью разместил 5-летние облигации серии БО-06 объемом 4 млрд рублей с офертой через 3 года, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на выпуск прошел 10 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 8,5% годовых, в ходе... Сбор заявок на выпуск прошел 10 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 8,5% годовых, в ходе... читать дальше

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Средняя стоимость жилья в Великобритании впервые в истории превысила четверть миллиона фунтов стерлингов на фоне максимального роста цен на рынке недвижимости более чем за шесть лет, несмотря на кризис, вызванный пандемией коронавируса. По данным земельного кадастра,... По данным земельного кадастра,... читать дальше

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Объем промышленного производства в США в январе 2021 года увеличился на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС). Эксперты в среднем прогнозировали менее существенный рост - на 0,5%, свидетельствуют данные Trading... читать дальше

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