Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,4425 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,4165 руб., максимальный - 11,4942 руб. Было заключено 277 сделок. Объем торгов составил 505,33 млн руб., что на 60% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,4662 руб. за юань.

16 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 69 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4425 руб.

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 13,36 пункта (0,384%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3495,26 пункта. Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на... Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 54700,329 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 382,705 млрд руб., или на...

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ООО "Лизинг-Трейд" полностью разместило допвыпуск №1 серии 001P-02 на 200 млн рублей, говорится в сообщении компании. Размещение началось в декабре прошлого года. Размещение началось в декабре прошлого года. Цена размещения была установлена в размере 100% от номинальной стоимости. Цена размещения была установлена в размере 100% от номинальной стоимости. Выпуску присвоен... Выпуску присвоен... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2368 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,1669 руб. Минимальный курс евро составил 88,8 руб., максимальный - 89,5 руб. Было заключено 5047 сделок.... Минимальный курс евро составил 88,8 руб., максимальный - 89,5 руб. Было заключено 5047 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1635 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,468 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,14 руб., максимальный - 73,91 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 73,14 руб., максимальный - 73,91 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 69 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4425 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4165 руб., максимальный - 11,4942 руб. Было заключено 277 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,4165 руб., максимальный - 11,4942 руб. Было заключено 277 сделок.... читать дальше

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В январе 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года цены производителей промышленных товаров, по предварительным данным, выросли на 3,5%, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики. В декабре 2020 года цены в помесячном выражении выросли на 1,5%, за... В декабре 2020 года цены в помесячном выражении выросли на 1,5%, за... читать дальше

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Рынок акций РФ во вторник не показал единой динамики индексов. Во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, в Китае продолжаются новогодние каникулы по лунному календарю, торги акциями Гонконга возобновились после... Во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, в Китае продолжаются новогодние каникулы по лунному календарю, торги акциями Гонконга возобновились после... читать дальше

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"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала облигации Альфа-банка на 12 млрд рублей серии 002Р-10 и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-10-01326-B-002P. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-10-01326-B-002P. Сбор заявок... Сбор заявок... читать дальше

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"Норильский никель" ведет переговоры с "Русской платиной" Мусы Бажаева о новом формате СП "Арктик Палладий", заявил в ходе телефонной конференции во вторник старший вице-президент - руководитель блока стратегии и управления стратегическими проектами "Норникеля" Сергей... читать дальше

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Б разместил 15% выпуска облигаций серии ПБО-001Р-К289 на 3 млрд рублей при номинальном объеме выпуска 20 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Ставка купона установлена в размере 4,03% годовых. Ставка купона установлена в размере 4,03% годовых. Срок обращения облигаций, согласно документам, составляет 90... Срок обращения облигаций, согласно документам, составляет 90... читать дальше

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ЛК "Европлан" полностью разместила выпуск облигаций серии 001Р-01 сроком обращения 3,5 года объемом 13 млрд рублей по ставке 7,1% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 7,29% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 7,29% годовых. Сбор заявок на выпуск... Сбор заявок на выпуск... читать дальше

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Фонд содействия реформированию ЖКХ будет финансировать регионы сверх установленного ранее лимита для ускоренного выполнения программы переселения из аварийного жилья, сообщил генеральный директор фонда Константин Цицин в ходе рабочей поездки в Тулу во вторник. "В январе... "В январе... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок не демонстрируют единой динамики в ходе торгов во вторник: WTI продолжает дорожать на фоне снижения добычи в США из-за погодных условий, в то время как стоимость Brent уменьшается. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской... Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской... читать дальше

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Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила вице-премьеру правительства РФ Дмитрию Чернышенко пакет срочных и стратегических предложений по поддержке туристической отрасли. "Несмотря на то, что постановлением правительства от 20 июля 2020 года туроператорам был... "Несмотря на то, что постановлением правительства от 20 июля 2020 года туроператорам был... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7475 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,3857 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,1375 руб., максимальный - 73,9 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,1375 руб., максимальный - 73,9 руб. Было... читать дальше

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