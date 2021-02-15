Учетные цены Банка России на драгметаллы с 16 февраля

15 февраля. FINMARKET.RU -РФ с 16 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4283,63 (-38,04) руб./грамм; на серебро - 63,8 (-0,68) руб./грамм; на платину - 3026,32 (+109,55) руб./грамм; на палладий - 5663,74 (+72,67) руб./грамм.

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ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) определило ставку 32-го купона облигаций 23-й и 28-й серий в размере 6,19% годовых, говорится в сообщениях эмитента. "ФСК ЕЭС" разместила облигации 23-й и 28-й серий общим объемом 30 млрд рублей в июне 2013 года. Срок обращения облигаций - 35... "ФСК ЕЭС" разместила облигации 23-й и 28-й серий общим объемом 30 млрд рублей в июне 2013 года. Срок обращения облигаций - 35... читать дальше

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АКРА подтвердило кредитный рейтинг АО "РН банк" и его облигаций на уровне "ААА(RU)" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении АКРА. "Кредитный рейтинг АО "РН банк" обусловлен оценкой собственной кредитоспособности (ОСК) на уровне "a+" и высокой вероятностью... "Кредитный рейтинг АО "РН банк" обусловлен оценкой собственной кредитоспособности (ОСК) на уровне "a+" и высокой вероятностью... читать дальше

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АКРА присвоило выпуску облигаций КБ "Ренессанс Кредит" серии БО-06 рейтинг "ВВВ-(RU)", говорится в пресс-релизе агентства. "Эмиссия является старшим необеспеченным долгом КБ "Ренессанс Кредит". По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА... "Эмиссия является старшим необеспеченным долгом КБ "Ренессанс Кредит". По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА... читать дальше

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ПАО "Трансфин-М" (MOEX: TRFM) выставило оферты по приобретению облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02, говорится в сообщениях компании. Период предъявления бумаг к выкупу - с 26 февраля 2021 года до 4 марта 2021 года. Количество выкупаемых бумаг серии 002Р-01 - до 359 тыс.... Период предъявления бумаг к выкупу - с 26 февраля 2021 года до 4 марта 2021 года. Количество выкупаемых бумаг серии 002Р-01 - до 359 тыс.... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 54,82 пункта (1,6%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3481,9 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 54317,624 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1332,879 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7521 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,9318 руб. Минимальный курс евро составил 88,7775 руб., максимальный - 89,16 руб. Было заключено 6479 сделок.... Минимальный курс евро составил 88,7775 руб., максимальный - 89,16 руб. Было заключено 6479 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 810 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4494 руб. Минимальный курс юаня составил 11,43 руб., максимальный - 11,4719 руб. Было заключено 286 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,43 руб., максимальный - 11,4719 руб. Было заключено 286 сделок.... читать дальше

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Корпоративная Америка начала оправляться от вызванного коронавирусом спада в четвертом квартале, менее чем через год после того, как пандемия обрушила финансовые рынки и подтолкнула экономику США к рецессии, пишет Financial Times. Согласно данным Refinitiv, выручка... Согласно данным Refinitiv, выручка... читать дальше

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Рынок российских акций завершил торги ростом вместе с нефтью. В понедельник в Азии на работающих биржах также преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,9% и превысил 30 тыс. пунктов впервые за 30 лет, выросли индексы в Южной Корее и... В понедельник в Азии на работающих биржах также преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,9% и превысил 30 тыс. пунктов впервые за 30 лет, выросли индексы в Южной Корее и... читать дальше

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Россия за первую половину февраля снизила среднесуточную добычу нефти с конденсатом к уровню января - на 8,2 тыс. т или на 0,6% - до 1,38 млн т, следует из статистики, с которой ознакомился "Интерфакс". При этом по условиям сделки ОПЕК+ Россия имеет право нарастить... При этом по условиям сделки ОПЕК+ Россия имеет право нарастить... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок растут более чем на 1% в ходе торгов в понедельник, при этом фьючерсы на американский сорт WTI могут закрепиться на уровне выше $60 впервые с начала пандемии коронавируса. Рост на рынках энергоносителей связан с холодными погодными... Рост на рынках энергоносителей связан с холодными погодными... читать дальше

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Комитет Госдумы по бюджету и налогам на сегодняшнем заседании рекомендовал приять в первом чтении правительственный законопроект, который в рамках применения Налогового кодекса (НК) признает цифровую валюту имуществом, вводит ее обязательное декларирование. "Тема... "Тема... читать дальше

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Всемирная торговая организация (ВТО), переживающая последние годы непростые времена и нуждающаяся в масштабном реформировании, выбрала нового генерального директора - им стала представительница Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала. Генеральный совет ВТО в понедельник в ходе... Генеральный совет ВТО в понедельник в ходе... читать дальше

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ПАО "КАМАЗ" в 2020 году, несмотря на пандемию, увеличило продажи на российском рынке на 7,1%, снизив экспорт на 13% на фоне сохраняющихся ограничений против COVID-19 на внешних рынках, следует из квартальной отчетности компании. "По итогам 2020 года на рынке России ПАО... "По итогам 2020 года на рынке России ПАО... читать дальше

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Шведская Hennes & Mauritz AB (H&M), владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды, планирует пополнить число компаний, выпустивших облигации с купонами, привязанными к целям по защите окружающей среды, в рамках дебютного размещения на рынке облигаций.... читать дальше

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