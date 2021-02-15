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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 16 февраля в размере 73,3092 руб.
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Промпроизводство в январе снизилось на 2,5% - Росстат
В январе снижение промпроизводства в РФ составило 2,5% после роста на 2,1%, согласно пересмотренным данным, в декабре. Данные оказались слабее ожиданий экономистов
 
ПФР, ФСС и ФОМС могут стать единой структурой
Пенсионный фонд России (ПФР), Фонд социального страхования РФ (ФСС) и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) могут быть объединены в ходе масштабной реформы. За назначением Андрея Кигима главой ПФР вместо Максима Топилина стоит реформа...
 
В России предлагают внедрить механизм инвестсделок при приватизации госактивов
Российский аукционный дом (РАД), крупнейший агент по продаже федерального имущества, предлагает внедрить механизм инвестиционных сделок при приватизации госактивов. Речь идет о введении для потенциальных покупателей госимущества обязательств по...
 
Реестр для доступа к биометрическим данным будет вести "Ростелеком"
В России появится реестр государственных и коммерческих организаций, которые будут иметь доступ к Единой биометрической системе (ЕБС). Сейчас к системе подключены банки и - с 1 января 2021 г. - страховые компании. В будущем к ней смогут подключаться...
 
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15 февраля 2021 года 13:02

ЦБ РФ установил курс доллара США с 16 февраля в размере 73,3092 руб.

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15 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 февраля, составляет 73,3092 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 62,86 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
16 февраля 2021 года 00:43
ФСК установила ставку 32-го купона облигаций 23-й и 28-й серий на уровне 6,19%
ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) определило ставку 32-го купона облигаций 23-й и 28-й серий в размере 6,19% годовых, говорится в сообщениях эмитента.

"ФСК ЕЭС" разместила облигации 23-й и 28-й серий общим объемом 30 млрд рублей в июне 2013 года. Срок обращения облигаций - 35...    читать дальше
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16 февраля 2021 года 00:42
АКРА подтвердило рейтинг "РН банка" и его облигаций на уровне "ААА(RU)" со стабильным прогнозом
АКРА подтвердило кредитный рейтинг АО "РН банк" и его облигаций на уровне "ААА(RU)" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении АКРА.

"Кредитный рейтинг АО "РН банк" обусловлен оценкой собственной кредитоспособности (ОСК) на уровне "a+" и высокой вероятностью...    читать дальше
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16 февраля 2021 года 00:41
АКРА присвоило выпуску облигаций КБ "Ренессанс Кредит" серии БО-06 рейтинг "ВВВ-(RU)"
АКРА присвоило выпуску облигаций КБ "Ренессанс Кредит" серии БО-06 рейтинг "ВВВ-(RU)", говорится в пресс-релизе агентства.

"Эмиссия является старшим необеспеченным долгом КБ "Ренессанс Кредит". По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА...    читать дальше
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16 февраля 2021 года 00:40
"ТрансФин-М" выставил очередные оферты по приобретению облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02
ПАО "Трансфин-М" (MOEX: TRFM) выставило оферты по приобретению облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02, говорится в сообщениях компании.

Период предъявления бумаг к выкупу - с 26 февраля 2021 года до 4 марта 2021 года. Количество выкупаемых бумаг серии 002Р-01 - до 359 тыс....    читать дальше
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15 февраля 2021 года 20:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 15 февраля растет
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 54,82 пункта (1,6%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3481,9 пункта.

Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС...    читать дальше
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15 февраля 2021 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 15 февраля выросла на 2,52% и составила 54317,624 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 54317,624 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1332,879 млрд руб., или на...
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15 февраля 2021 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 88,9318 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7521 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,9318 руб.

Минимальный курс евро составил 88,7775 руб., максимальный - 89,16 руб. Было заключено 6479 сделок....    читать дальше
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15 февраля 2021 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,4494 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 810 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4494 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,43 руб., максимальный - 11,4719 руб. Было заключено 286 сделок....    читать дальше
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15 февраля 2021 года 19:07
Прибыль компаний, входящих в состав индекса S&P 500, за 4-й квартал выросла на 3,4%
Корпоративная Америка начала оправляться от вызванного коронавирусом спада в четвертом квартале, менее чем через год после того, как пандемия обрушила финансовые рынки и подтолкнула экономику США к рецессии, пишет Financial Times.

Согласно данным Refinitiv, выручка...    читать дальше
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15 февраля 2021 года 19:01
Рынок акций РФ вырос на 1,6-2,4%
Рынок российских акций завершил торги ростом вместе с нефтью.

В понедельник в Азии на работающих биржах также преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,9% и превысил 30 тыс. пунктов впервые за 30 лет, выросли индексы в Южной Корее и...    читать дальше
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15 февраля 2021 года 18:52
Добыча нефти России за половину февраля снизилась на 0,6%
Россия за первую половину февраля снизила среднесуточную добычу нефти с конденсатом к уровню января - на 8,2 тыс. т или на 0,6% - до 1,38 млн т, следует из статистики, с которой ознакомился "Интерфакс".

При этом по условиям сделки ОПЕК+ Россия имеет право нарастить...    читать дальше
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15 февраля 2021 года 18:24
Нефтяные цены растут на фоне низких температур в Техасе
Цены на нефть эталонных марок растут более чем на 1% в ходе торгов в понедельник, при этом фьючерсы на американский сорт WTI могут закрепиться на уровне выше $60 впервые с начала пандемии коронавируса.

Рост на рынках энергоносителей связан с холодными погодными...    читать дальше
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15 февраля 2021 года 18:04
Профильный комитет Госдумы рекомендовал принять в 1-м чтении законопроект о налогообложении цифровой валюты
Комитет Госдумы по бюджету и налогам на сегодняшнем заседании рекомендовал приять в первом чтении правительственный законопроект, который в рамках применения Налогового кодекса (НК) признает цифровую валюту имуществом, вводит ее обязательное декларирование.

"Тема...    читать дальше
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15 февраля 2021 года 17:53
ВТО возглавила представительница Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала
Всемирная торговая организация (ВТО), переживающая последние годы непростые времена и нуждающаяся в масштабном реформировании, выбрала нового генерального директора - им стала представительница Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала.

Генеральный совет ВТО в понедельник в ходе...    читать дальше
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15 февраля 2021 года 17:45
"КАМАЗ" в 2020 году нарастил продажи в России на 7,1%
ПАО "КАМАЗ" в 2020 году, несмотря на пандемию, увеличило продажи на российском рынке на 7,1%, снизив экспорт на 13% на фоне сохраняющихся ограничений против COVID-19 на внешних рынках, следует из квартальной отчетности компании.

"По итогам 2020 года на рынке России ПАО...    читать дальше
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15 февраля 2021 года 17:36
H&M выпустит облигации с купонами, привязанными к целям по защите окружающей среды
Шведская Hennes & Mauritz AB (H&M), владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды, планирует пополнить число компаний, выпустивших облигации с купонами, привязанными к целям по защите окружающей среды, в рамках дебютного размещения на рынке облигаций....    читать дальше
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