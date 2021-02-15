.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 98 млрд руб.
.
15 февраля 2021 года 10:00
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 98 млрд руб.
|0
15 февраля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 15 февраля по данным на начало операционного дня выросло до 98 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 96,1 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
16 февраля 2021 года 00:43
ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) определило ставку 32-го купона облигаций 23-й и 28-й серий в размере 6,19% годовых, говорится в сообщениях эмитента. "ФСК ЕЭС" разместила облигации 23-й и 28-й серий общим объемом 30 млрд рублей в июне 2013 года. Срок обращения облигаций - 35... читать дальше
.16 февраля 2021 года 00:42
АКРА подтвердило кредитный рейтинг АО "РН банк" и его облигаций на уровне "ААА(RU)" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении АКРА. "Кредитный рейтинг АО "РН банк" обусловлен оценкой собственной кредитоспособности (ОСК) на уровне "a+" и высокой вероятностью... читать дальше
.16 февраля 2021 года 00:41
АКРА присвоило выпуску облигаций КБ "Ренессанс Кредит" серии БО-06 рейтинг "ВВВ-(RU)", говорится в пресс-релизе агентства. "Эмиссия является старшим необеспеченным долгом КБ "Ренессанс Кредит". По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА... читать дальше
.16 февраля 2021 года 00:40
ПАО "Трансфин-М" (MOEX: TRFM) выставило оферты по приобретению облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02, говорится в сообщениях компании. Период предъявления бумаг к выкупу - с 26 февраля 2021 года до 4 марта 2021 года. Количество выкупаемых бумаг серии 002Р-01 - до 359 тыс.... читать дальше
.15 февраля 2021 года 20:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 54,82 пункта (1,6%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3481,9 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... читать дальше
.15 февраля 2021 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 15 февраля выросла на 2,52% и составила 54317,624 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 54317,624 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1332,879 млрд руб., или на...
.15 февраля 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7521 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,9318 руб. Минимальный курс евро составил 88,7775 руб., максимальный - 89,16 руб. Было заключено 6479 сделок.... читать дальше
.15 февраля 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 810 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4494 руб. Минимальный курс юаня составил 11,43 руб., максимальный - 11,4719 руб. Было заключено 286 сделок.... читать дальше
.15 февраля 2021 года 19:07
Корпоративная Америка начала оправляться от вызванного коронавирусом спада в четвертом квартале, менее чем через год после того, как пандемия обрушила финансовые рынки и подтолкнула экономику США к рецессии, пишет Financial Times. Согласно данным Refinitiv, выручка... читать дальше
.15 февраля 2021 года 19:01
Рынок российских акций завершил торги ростом вместе с нефтью. В понедельник в Азии на работающих биржах также преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,9% и превысил 30 тыс. пунктов впервые за 30 лет, выросли индексы в Южной Корее и... читать дальше
.15 февраля 2021 года 18:52
Россия за первую половину февраля снизила среднесуточную добычу нефти с конденсатом к уровню января - на 8,2 тыс. т или на 0,6% - до 1,38 млн т, следует из статистики, с которой ознакомился "Интерфакс". При этом по условиям сделки ОПЕК+ Россия имеет право нарастить... читать дальше
.15 февраля 2021 года 18:24
Цены на нефть эталонных марок растут более чем на 1% в ходе торгов в понедельник, при этом фьючерсы на американский сорт WTI могут закрепиться на уровне выше $60 впервые с начала пандемии коронавируса. Рост на рынках энергоносителей связан с холодными погодными... читать дальше
.15 февраля 2021 года 18:04
Профильный комитет Госдумы рекомендовал принять в 1-м чтении законопроект о налогообложении цифровой валюты
Комитет Госдумы по бюджету и налогам на сегодняшнем заседании рекомендовал приять в первом чтении правительственный законопроект, который в рамках применения Налогового кодекса (НК) признает цифровую валюту имуществом, вводит ее обязательное декларирование. "Тема... читать дальше
.15 февраля 2021 года 17:53
Всемирная торговая организация (ВТО), переживающая последние годы непростые времена и нуждающаяся в масштабном реформировании, выбрала нового генерального директора - им стала представительница Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала. Генеральный совет ВТО в понедельник в ходе... читать дальше
.15 февраля 2021 года 17:45
ПАО "КАМАЗ" в 2020 году, несмотря на пандемию, увеличило продажи на российском рынке на 7,1%, снизив экспорт на 13% на фоне сохраняющихся ограничений против COVID-19 на внешних рынках, следует из квартальной отчетности компании. "По итогам 2020 года на рынке России ПАО... читать дальше
.15 февраля 2021 года 17:36
Шведская Hennes & Mauritz AB (H&M), владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды, планирует пополнить число компаний, выпустивших облигации с купонами, привязанными к целям по защите окружающей среды, в рамках дебютного размещения на рынке облигаций.... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.