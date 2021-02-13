В Европейском союзе вступили сегодня в силу новые правила правоприменения в торговле, призванные усилить защиту интересов ЕС по сравнению с возможностями, которые дает ныне Всемирная торговая организация (ВТО). "Европейский союз должен иметь возможность защитить себя от... "Европейский союз должен иметь возможность защитить себя от... читать дальше

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На базе четырех крупных российских вузов будут созданы федеральные методические центры повышения финансовой грамотности населения. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.. В список вошли Российская академия... В список вошли Российская академия... читать дальше

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Совет министров Италии во главе с бывшим председателем ЕЦБ Марио Драги провел в субботу свое первое заседание, передает итальянское телевидение. Несколькими часами ранее премьер и все 23 его министра принесли присягу в присутствии президента Италии Серджо Маттареллы в... читать дальше

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Финляндия при необходимости готова стать местом встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил глава МИД страны Пекка Хаависто. "Финляндия всегда готова предоставить хорошее место", - сказал Хаависто в интервью "Интерфаксу" и другим российским СМИ в... читать дальше

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Запуск движения по участку Большой кольцевой линии (БКЛ) от "Мневников" до "Каховской" будет проводиться поэтапно двумя отрезками, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "Ввод участка Большой кольцевой... "Ввод участка Большой кольцевой... читать дальше

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Экспорт шотландского виски сократился на 23%, до 3,8 млрд фунтов стерлингов в 2020 году, минимального показателя за 10 лет, в связи с пандемией коронавируса и пошлинами США. По данным Ассоциации шотландского виски (Scotch Whisky Association), стоимость экспорта в США,... По данным Ассоциации шотландского виски (Scotch Whisky Association), стоимость экспорта в США,... читать дальше

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Рост ВВП Туркменистана по итогам 2020 года составил 5,9%, заявил президент страны Гурбангулы Бердымухамедов на состоявшемся в пятницу расширенном заседании кабмина республики, сообщает туркменское информационное агентство ORIENT. "Сохранились темпы роста национальной экономики.... читать дальше

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Американский производитель электронных компонентов II-VI Inc. сделал предложение о покупке компании Coherent Inc., занимающейся производством лазеров, примерно за $6,5 млрд. II-VI сообщила, что предложила выплатить $260 за акцию Coherent, в эту сумму входит $130... II-VI сообщила, что предложила выплатить $260 за акцию Coherent, в эту сумму входит $130... читать дальше

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Чешская оружейная компания CZG-Ceska zbrojovka Group SE покупает производителя оружия американскую Colt's Manufacturing Company LLC. CZG приобретет 100% материнской компании Colt's Manufacturing - Colt Holding Co., а также канадское подразделение Colt's. Сделка будет оплачена... читать дальше

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Холдинг "Селигдар" планирует в 2021 году добыть 7,4 тонны золота, говорится в материалах компании. По подсчетам, это предусматривает рост на 6% к уровню 2020 года. Плановый объем добычи горной массы золотодобывающим дивизионом "Селигдара" в 2021 году - 30 млн м3,... Плановый объем добычи горной массы золотодобывающим дивизионом "Селигдара" в 2021 году - 30 млн м3,... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 14 тыс. 861 случай, умерли за сутки 502 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции... "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции... читать дальше

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Число выявленных заражений коронавирусной инфекцией в мире с начала пандемии на утро субботы составило 108 млн 186 тыс. 991 случай, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки... читать дальше

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Марио Драги, которому было поручено сформировать новый кабинет министров Италии, в пятницу по итогам встречи с президентом Итальянской республики Серджо Маттареллой объявил состав своего правительства. Как сообщил Квининальский дворец, Луиджи ди Майо сохранил пост главы... Как сообщил Квининальский дворец, Луиджи ди Майо сохранил пост главы... читать дальше

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Президент Бундесбанка Йенс Вайдман ожидает значительного ускорения темпов инфляции в Германии в текущем году вследствие повышения налогов. "Темпы инфляции не будут долго оставаться такими низкими, как в прошлом году", - сказал Вайдман в интервью немецкой газете... "Темпы инфляции не будут долго оставаться такими низкими, как в прошлом году", - сказал Вайдман в интервью немецкой газете... читать дальше

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"Российские железные дороги" могут перейти на долгосрочные обязывающие контракты на перевозку угля. Это одна из мер по обеспечению его вывоза, которая обсуждалась на заседании правительственной комиссии по транспорту во главе с первым вице-премьером РФ Андреем... читать дальше

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Федеральная резервная система (ФРС) протестирует способность крупнейших банков США справиться с гипотетической рецессией, которая повлечет за собой резкое снижение финансовых рынков и подъем безработицы выше 10%. Стресс-тесты, ежегодно проводимые Федрезервом с целью... Стресс-тесты, ежегодно проводимые Федрезервом с целью... читать дальше

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