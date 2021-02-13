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13 февраля 2021 года 17:57
В Европейском союзе вступили сегодня в силу новые правила правоприменения в торговле, призванные усилить защиту интересов ЕС по сравнению с возможностями, которые дает ныне Всемирная торговая организация (ВТО). "Европейский союз должен иметь возможность защитить себя от... читать дальше
.13 февраля 2021 года 17:32
На базе четырех крупных российских вузов будут созданы федеральные методические центры повышения финансовой грамотности населения. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.. В список вошли Российская академия... читать дальше
.13 февраля 2021 года 17:18
Совет министров Италии во главе с бывшим председателем ЕЦБ Марио Драги провел в субботу свое первое заседание, передает итальянское телевидение. Несколькими часами ранее премьер и все 23 его министра принесли присягу в присутствии президента Италии Серджо Маттареллы в... читать дальше
.13 февраля 2021 года 16:27
Финляндия при необходимости готова стать местом встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил глава МИД страны Пекка Хаависто. "Финляндия всегда готова предоставить хорошее место", - сказал Хаависто в интервью "Интерфаксу" и другим российским СМИ в... читать дальше
.13 февраля 2021 года 15:38
Запуск движения по участку Большой кольцевой линии (БКЛ) от "Мневников" до "Каховской" будет проводиться поэтапно двумя отрезками, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "Ввод участка Большой кольцевой... читать дальше
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Экспорт шотландского виски сократился на 23%, до 3,8 млрд фунтов стерлингов в 2020 году, минимального показателя за 10 лет, в связи с пандемией коронавируса и пошлинами США. По данным Ассоциации шотландского виски (Scotch Whisky Association), стоимость экспорта в США,... читать дальше
.13 февраля 2021 года 13:51
Рост ВВП Туркменистана по итогам 2020 года составил 5,9%, заявил президент страны Гурбангулы Бердымухамедов на состоявшемся в пятницу расширенном заседании кабмина республики, сообщает туркменское информационное агентство ORIENT. "Сохранились темпы роста национальной экономики.... читать дальше
.13 февраля 2021 года 12:38
Американский производитель электронных компонентов II-VI Inc. сделал предложение о покупке компании Coherent Inc., занимающейся производством лазеров, примерно за $6,5 млрд. II-VI сообщила, что предложила выплатить $260 за акцию Coherent, в эту сумму входит $130... читать дальше
.13 февраля 2021 года 12:09
Чешская оружейная компания CZG-Ceska zbrojovka Group SE покупает производителя оружия американскую Colt's Manufacturing Company LLC. CZG приобретет 100% материнской компании Colt's Manufacturing - Colt Holding Co., а также канадское подразделение Colt's. Сделка будет оплачена... читать дальше
.13 февраля 2021 года 11:41
Холдинг "Селигдар" планирует в 2021 году добыть 7,4 тонны золота, говорится в материалах компании. По подсчетам, это предусматривает рост на 6% к уровню 2020 года. Плановый объем добычи горной массы золотодобывающим дивизионом "Селигдара" в 2021 году - 30 млн м3,... читать дальше
.13 февраля 2021 года 11:17
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 14 тыс. 861 случай, умерли за сутки 502 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции... читать дальше
.13 февраля 2021 года 10:59
Число выявленных заражений коронавирусной инфекцией в мире с начала пандемии на утро субботы составило 108 млн 186 тыс. 991 случай, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки... читать дальше
.13 февраля 2021 года 10:53
Марио Драги, которому было поручено сформировать новый кабинет министров Италии, в пятницу по итогам встречи с президентом Итальянской республики Серджо Маттареллой объявил состав своего правительства. Как сообщил Квининальский дворец, Луиджи ди Майо сохранил пост главы... читать дальше
.13 февраля 2021 года 10:14
Президент Бундесбанка Йенс Вайдман ожидает значительного ускорения темпов инфляции в Германии в текущем году вследствие повышения налогов. "Темпы инфляции не будут долго оставаться такими низкими, как в прошлом году", - сказал Вайдман в интервью немецкой газете... читать дальше
.13 февраля 2021 года 09:45
"Российские железные дороги" могут перейти на долгосрочные обязывающие контракты на перевозку угля. Это одна из мер по обеспечению его вывоза, которая обсуждалась на заседании правительственной комиссии по транспорту во главе с первым вице-премьером РФ Андреем... читать дальше
.13 февраля 2021 года 09:23
Федеральная резервная система (ФРС) протестирует способность крупнейших банков США справиться с гипотетической рецессией, которая повлечет за собой резкое снижение финансовых рынков и подъем безработицы выше 10%. Стресс-тесты, ежегодно проводимые Федрезервом с целью... читать дальше
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