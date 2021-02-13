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ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в январе составила 0,7%
В России в январе рост потребительских цен замедлился до 0,7% после роста на 0,8% в декабре, сообщил Росстат. Инфляция оказалась чуть ниже ожиданий аналитиков. В годовом выражении инфляция ускорилась до 5,2%
 
В РФ реформируют систему поддержки нуждающихся в жилье
Минстрой создаст единый федеральный реестр граждан, которым государство обязано улучшить жилищные условия. Он будет функционировать в онлайн-режиме, сообщили "Известиям" в ведомстве. Сегодня министерство получает отчеты от регионов о фактически...
 
Банки предлагают улучшить борьбу с кибермошенничеством
Ассоциация банков России (АБР) подготовила два законопроекта, направленные на борьбу с кибермошенничеством: один вносит изменения в закон "О национальной платежной системе (НПС)", другой - в Уголовный кодекс. В письме, направленном 11 февраля,...
 
Граждан не смогут записывать в должники за их спиной
Новый законопроект предлагает защитить граждан от неожиданных долгов, возникших буквально у них за спиной. Поправки в Гражданский процессуальный кодекс обязывают суды через портал госуслуг информировать граждан о вынесенных судебных приказах, пишет...
 
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13 февраля 2021 года 17:57
Евросоюз ввел новые правила защитных торговых мер
В Европейском союзе вступили сегодня в силу новые правила правоприменения в торговле, призванные усилить защиту интересов ЕС по сравнению с возможностями, которые дает ныне Всемирная торговая организация (ВТО).

"Европейский союз должен иметь возможность защитить себя от...    читать дальше
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13 февраля 2021 года 17:32
Мишустин утвердил перечень площадок для создания центров повышения финансовой грамотности населения
На базе четырех крупных российских вузов будут созданы федеральные методические центры повышения финансовой грамотности населения. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства..

В список вошли Российская академия...    читать дальше
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13 февраля 2021 года 17:18
Правительство Италии во главе с экс-главой ЕЦБ Драги приступило к работе
Совет министров Италии во главе с бывшим председателем ЕЦБ Марио Драги провел в субботу свое первое заседание, передает итальянское телевидение. Несколькими часами ранее премьер и все 23 его министра принесли присягу в присутствии президента Италии Серджо Маттареллы в...    читать дальше
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13 февраля 2021 года 16:27
В Финляндии заявили о готовности стать местом встречи президентов России и США
Финляндия при необходимости готова стать местом встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил глава МИД страны Пекка Хаависто. "Финляндия всегда готова предоставить хорошее место", - сказал Хаависто в интервью "Интерфаксу" и другим российским СМИ в...    читать дальше
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13 февраля 2021 года 15:38
Запуск движения по участку БКЛ от "Мневников" до "Каховской" будет проводиться поэтапно
Запуск движения по участку Большой кольцевой линии (БКЛ) от "Мневников" до "Каховской" будет проводиться поэтапно двумя отрезками, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Ввод участка Большой кольцевой...    читать дальше
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13 февраля 2021 года 14:43
В прошлом году экспорт шотландского виски упал до 10-летнего минимума
Экспорт шотландского виски сократился на 23%, до 3,8 млрд фунтов стерлингов в 2020 году, минимального показателя за 10 лет, в связи с пандемией коронавируса и пошлинами США.

По данным Ассоциации шотландского виски (Scotch Whisky Association), стоимость экспорта в США,...    читать дальше
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13 февраля 2021 года 13:51
Рост ВВП Туркменистана в 2020 году составил 5,9%
Рост ВВП Туркменистана по итогам 2020 года составил 5,9%, заявил президент страны Гурбангулы Бердымухамедов на состоявшемся в пятницу расширенном заседании кабмина республики, сообщает туркменское информационное агентство ORIENT. "Сохранились темпы роста национальной экономики....    читать дальше
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13 февраля 2021 года 12:38
Производитель электронных компонентов II-VI сделал предложение о покупке компании Coherent
Американский производитель электронных компонентов II-VI Inc. сделал предложение о покупке компании Coherent Inc., занимающейся производством лазеров, примерно за $6,5 млрд.

II-VI сообщила, что предложила выплатить $260 за акцию Coherent, в эту сумму входит $130...    читать дальше
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13 февраля 2021 года 12:09
Чешская оружейная компания CZG приобретает американского производителя оружия Colt
Чешская оружейная компания CZG-Ceska zbrojovka Group SE покупает производителя оружия американскую Colt's Manufacturing Company LLC. CZG приобретет 100% материнской компании Colt's Manufacturing - Colt Holding Co., а также канадское подразделение Colt's. Сделка будет оплачена...    читать дальше
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13 февраля 2021 года 11:41
В 2021 году "Селигдар" намерен увеличить производство золота на 6%
Холдинг "Селигдар" планирует в 2021 году добыть 7,4 тонны золота, говорится в материалах компании. По подсчетам, это предусматривает рост на 6% к уровню 2020 года.

Плановый объем добычи горной массы золотодобывающим дивизионом "Селигдара" в 2021 году - 30 млн м3,...    читать дальше
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13 февраля 2021 года 11:17
В России за сутки выявлено более 14,8 тыс. новых случаев COVID-19
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 14 тыс. 861 случай, умерли за сутки 502 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции...    читать дальше
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13 февраля 2021 года 10:59
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 108 млн
Число выявленных заражений коронавирусной инфекцией в мире с начала пандемии на утро субботы составило 108 млн 186 тыс. 991 случай, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки...    читать дальше
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13 февраля 2021 года 10:53
Драги объявил новый состав правительства Италии
Марио Драги, которому было поручено сформировать новый кабинет министров Италии, в пятницу по итогам встречи с президентом Итальянской республики Серджо Маттареллой объявил состав своего правительства.

Как сообщил Квининальский дворец, Луиджи ди Майо сохранил пост главы...    читать дальше
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13 февраля 2021 года 10:14
Инфляция в Германии может ускориться из-за повышения налогов - глава Бундесбанка
Президент Бундесбанка Йенс Вайдман ожидает значительного ускорения темпов инфляции в Германии в текущем году вследствие повышения налогов.

"Темпы инфляции не будут долго оставаться такими низкими, как в прошлом году", - сказал Вайдман в интервью немецкой газете...    читать дальше
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13 февраля 2021 года 09:45
Правкомиссия по транспорту обсудила меры по обеспечению вывоза угольной продукции
"Российские железные дороги" могут перейти на долгосрочные обязывающие контракты на перевозку угля. Это одна из мер по обеспечению его вывоза, которая обсуждалась на заседании правительственной комиссии по транспорту во главе с первым вице-премьером РФ Андреем...    читать дальше
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13 февраля 2021 года 09:23
Федрезерв протестирует способность банков США справиться с гипотетической рецессией
Федеральная резервная система (ФРС) протестирует способность крупнейших банков США справиться с гипотетической рецессией, которая повлечет за собой резкое снижение финансовых рынков и подъем безработицы выше 10%.

Стресс-тесты, ежегодно проводимые Федрезервом с целью...    читать дальше
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