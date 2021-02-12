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12 февраля 2021 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,5318 руб.
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12 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 396 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5318 руб. Минимальный курс юаня составил 11,48 руб., максимальный - 11,5856 руб. Было заключено 285 сделок. Объем торгов составил 730,09 млн руб., что на 45% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,4981 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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